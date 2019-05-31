Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü

Kara delik denince akla genellikle çekim kuvveti çok yüksek olan ve ışığı bile yutabilecek kuvvette devasa boyutlardaki oluşumlar geliyor. Bilim insanları 2009 yılında laboratuvar şartlarında ses dalgalarını içine hapsedebilen bir kara delik oluşturmayı başarmıştı.

Yeni ölçüm; 45 yıl önce Stephen Hawking'in kara deliklerin sıcaklığı hakkında yaptığı tahmini de doğrular niteklikte.



Kara delikler

Stephen Hawking kara deliklerin sıcaklığını 45 yıl önce tahmin etmişti



Hawking

radyasyonu

kara delik kütlesinin sıcaklığını belirlemeye yarıyor

Nature

0 kelvin derecedeki akışkan atomlar

Deneyde firar eden fononların ölçümleri ile araştırmacılar sıcaklığı tahmin edebildi. Kullanılan parametrelere dayanılarak yeni sıcaklık değerinin 1 kelvin derecenin 0.35 milyarda biri olduğu tahmin ediliyor.

Ölçümlerin Hawking tarafından tahmin edilen sıcaklık değerleri ile aynı olduğu tespit edildi

gerçekler

https://futurism.com/the-byte/temperature-lab-made-black-hole

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O günden bugüne kadar budaedebilen kara delik türleriyleolduğu, deneysel olarak kullanılabileceği kanıtlandı ve fizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi bu kara deliklerden birinin sıcaklığını ölçmeyi başardı.Kara delikler, uzayda yol alan hiçbirveyakaçamayacağı kadar büyük kütle çekim alanları olarak tanımlanıyor. Aslında kara delikler,olarak biliniyor çünkübir yıldızın yakıtı bittiğinde,ve kara delik oluşuyor.'te, sıcaklıkların ölçülebilmesi için kara deliklerinküçük parçacıkların yayılması gerektiğini öne sürmüştü. Bu parçacıklar “” olarak biliniyor ve fizikçilerin tahminlerine dayanarak,dergisinde de yayımlanan araştırmada,kurumundan araştırmacılaroluşturma yöntemlerini açıkladılar veile çok sayıda lazer ışını içeren son derece teknik bir işlemleradyasyonunun sıcaklığını ölçtüler.. Sıcaklıklar tahminle örtüştüğü için'in o dönemlerde bir proje üstünde olduğu düşünülüyor lakinışık emiciteorisi test edilinceye kadarkesin olarak ortaya çıkmayacak gibi duruyor.