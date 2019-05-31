Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü

Haber Editörü
Kara delik denince akla genellikle çekim kuvveti çok yüksek olan ve ışığı bile yutabilecek kuvvette devasa boyutlardaki oluşumlar geliyor. Bilim insanları 2009 yılında laboratuvar şartlarında ses dalgalarını içine hapsedebilen bir kara delik oluşturmayı başarmıştı.
O günden bugüne kadar bu sonik kara deliklerin ışığı da absorbe edebilen kara delik türleriyle analog olduğu, deneysel olarak kullanılabileceği kanıtlandı ve fizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi bu kara deliklerden birinin sıcaklığını ölçmeyi başardı. Yeni ölçüm; 45 yıl önce Stephen Hawking'in kara deliklerin sıcaklığı hakkında yaptığı tahmini de doğrular niteklikte.
Kara delikler
Kara delikler, uzayda yol alan hiçbir maddenin veya radyasyonun kaçamayacağı kadar büyük kütle çekim alanları olarak tanımlanıyor. Aslında kara delikler, ölü yıldızlar olarak biliniyor çünkü büyük kütleli bir yıldızın yakıtı bittiğinde, kendi üzerine çöküyor ve kara delik oluşuyor.
Stephen Hawking kara deliklerin sıcaklığını 45 yıl önce tahmin etmişti
1974'te Hawking, sıcaklıkların ölçülebilmesi için kara deliklerin olay ufkunda küçük parçacıkların yayılması gerektiğini öne sürmüştü. Bu parçacıklar “Hawking radyasyonu” olarak biliniyor ve fizikçilerin tahminlerine dayanarak, kara delik kütlesinin sıcaklığını belirlemeye yarıyor.
Nature dergisinde de yayımlanan araştırmada, the Technion-Israel Institute of Technology kurumundan araştırmacılar sonik bir kara delik oluşturma yöntemlerini açıkladılar ve 0 kelvin derecedeki akışkan atomlar ile çok sayıda lazer ışını içeren son derece teknik bir işlemle Hawking radyasyonunun sıcaklığını ölçtüler.
Deneyde firar eden fononların ölçümleri ile araştırmacılar sıcaklığı tahmin edebildi. Kullanılan parametrelere dayanılarak yeni sıcaklık değerinin 1 kelvin derecenin 0.35 milyarda biri olduğu tahmin ediliyor.
https://futurism.com/the-byte/temperature-lab-made-black-hole Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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