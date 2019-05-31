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Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü

Fizikçilerden oluşan araştırma ekibi kara deliklerin sıcaklığını ölçmeyi başardı. Ölçülen sıcaklık değerini Stephen Hawking 1974 yılında tahmin etmişti. Sonuçlar Hawking'in tahminini doğruluyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
11,4b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Kara delik denince akla genellikle çekim kuvveti çok yüksek olan ve ışığı bile yutabilecek kuvvette devasa boyutlardaki oluşumlar geliyor. Bilim insanları 2009 yılında laboratuvar şartlarında ses dalgalarını içine hapsedebilen bir kara delik oluşturmayı başarmıştı.

O günden bugüne kadar bu sonik kara deliklerin ışığı da absorbe edebilen kara delik türleriyle analog olduğu, deneysel olarak kullanılabileceği kanıtlandı ve fizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi bu kara deliklerden birinin sıcaklığını ölçmeyi başardı. Yeni ölçüm; 45 yıl önce Stephen Hawking'in  kara deliklerin sıcaklığı hakkında yaptığı tahmini de doğrular niteklikte.

Kara delikler


Kara delikler, uzayda yol alan hiçbir maddenin veya radyasyonun kaçamayacağı kadar büyük kütle çekim alanları olarak tanımlanıyor. Aslında kara delikler, ölü yıldızlar olarak biliniyor çünkü büyük kütleli bir yıldızın yakıtı bittiğinde, kendi üzerine çöküyor ve kara delik oluşuyor.

Stephen Hawking kara deliklerin sıcaklığını 45 yıl önce tahmin etmişti


1974'te Hawking, sıcaklıkların ölçülebilmesi için kara deliklerin olay ufkunda küçük parçacıkların yayılması gerektiğini öne sürmüştü. Bu parçacıklar “Hawking radyasyonu” olarak biliniyor ve fizikçilerin tahminlerine dayanarak, kara delik kütlesinin sıcaklığını belirlemeye yarıyor.

Nature dergisinde de yayımlanan araştırmada, the Technion-Israel Institute of Technology kurumundan araştırmacılar sonik bir kara delik oluşturma yöntemlerini açıkladılar ve 0 kelvin derecedeki akışkan atomlar ile çok sayıda lazer ışını içeren son derece teknik bir işlemle Hawking radyasyonunun sıcaklığını ölçtüler.

Deneyde firar eden fononların ölçümleri ile araştırmacılar sıcaklığı tahmin edebildi. Kullanılan parametrelere dayanılarak yeni sıcaklık değerinin 1 kelvin derecenin 0.35 milyarda biri olduğu tahmin ediliyor.
Ölçümlerin Hawking tarafından tahmin edilen sıcaklık değerleri ile aynı olduğu tespit edildi. Sıcaklıklar tahminle örtüştüğü için Hawking'in o dönemlerde bir proje üstünde olduğu düşünülüyor lakin evreni dolduran ışık emici kara delikler teorisi test edilinceye kadar gerçekler kesin olarak ortaya çıkmayacak gibi duruyor.
https://futurism.com/the-byte/temperature-lab-made-black-hole Yorum Yaz
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asenler 1 hf. en beğenilen
1974'te Hawking, kara deliklerin olay ufkunda küçük parçacıkların yayılmasını tavsiye etmişti
Bu ne biçim çeviri, ne tavsiye ediliyor? Şu kopyala-çevirt-yapıştır huyundan ne zaman vaz geçip gerçek haberciliğe başlayacaksınız?
1974'te Hawking, kara deliklerin olay ufkunda küçük parçacıkların yayılmasınıtavsiyeetmiştiBu ne biçim çeviri, ne tavsiye ediliyor? Şu ko...
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Silent Guardian 5 gün
Editör kalitesi cidden düşmüş durumda, bu konuda bir konu açılmalı foruma.
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lazkopat324 1 hf.
İyi de nasıl oluyor yav. O kadar basınçta çok yüksek bir sıcaklık olması lazımdı ama neredeyse mutlak sıfıra yakın soğukluk.
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HIGHER 1 hf.
Ben de neden anlayamıyorum burda yapılan bazı haberleri diyordum.
Alternatifler var Ahura Mazdadan
bilimfili.com/...
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darkaura 1 hf.
hawking radyasyonuda cok ilginc bir olaydir. karadelige giren hic bir sey disari cikamaz, buna ragmen karadelikler hawking radyasyonuyla buharlasarak kutle kaybedeler. hawking radyasyonu quantum fizigi ile einstein'in gorecelik teorilerini bir arada kullanan nadir ornekdir.
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asenler 1 hf. en beğenilen
1974'te Hawking, kara deliklerin olay ufkunda küçük parçacıkların yayılmasını tavsiye etmişti
Bu ne biçim çeviri, ne tavsiye ediliyor? Şu kopyala-çevirt-yapıştır huyundan ne zaman vaz geçip gerçek haberciliğe başlayacaksınız?
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Janus_Prospero 1 hf. asenler
Muhtemelen suggest'in çevirisi. So called "chicken translation".
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Virtual Reality 1 hf. asenler
Eskiden haber editörü dendimi ofiste çalışan, sigortası yapılan, maaşı yatan çalışanlar akla gelirdi. Bu editörler hem İngilizce biliyordu, hem de şimdi ki editörler gibi yabancı teknoloji basını sitelerinde saatlik çıkan haberleri kopyala yapıştır yapmak yerine, konuyu farklı kaynaklardan derinlemesine araştırıp, analiz edip, harmanlayıp, adeta bir makale tadında haber girişi yapıyorlardı. Gerçek editörlük buydu.

Şimdi ki haber editörleri boş vakti çok olup, ofiste çalışması şart olmayan, sigorta istemeyen, çoğu zaman maaş bile istemeyen, hobi amaçlı yapan gençlerden seçiliyor. İngilizce seviyesi olarak, Google Translate'i verimli kullanabilmesi yetiyor. Google Translate de bilimsel makalelerin çevirisinde son derece başarısız olduğu ve hatalarla dolu rezil çeviriler yaptığı için bizim İngilizce bilgisi sıfır olup, evden çalışan haber editörleri de işte bu şekilde afallıyor.

Ar Technica, Engadget, vb. siteleri aç, safayı Türkçeye çevir butonuna bas, tümünü seç, kopyala, kopyalanan siteyle ilgili verileri temizle, Donanım Haber editör giriş ekranına yapıştır.

Yeni nesil editörlerin çalışma şekli tam olarak bu şekilde. Bir çoğu gönüllü çalışan gençler olduğu içinde çok üzerlerine gidilmiyor.

Sigortalı, maaşlı, 9-6 ofis çalışanı olan editörler seçmece oldukları için onların haberlerinde bu tür çeviri hataları çok görmüyoruz. Ki onlar bile haberin içeriğinin derinliği ve Türkçeye çevirisi konusunda eski editörler kadar başarılı değiller.
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V4LKyR 1 hf.
0,00000000285714857 Kelvin yani. Soğukmuş.
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TheStarBox 1 hf. V4LKyR
Yaklaşık-273 derece yine.... Yani soğuk ama dayanılmaz bir soğuk da değil. İlginç olan böylesine basınçlı bir ortamın daha sıcak olmasi beklenir....
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