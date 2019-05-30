Yapay zeka ses analizi ile kişilerin fiziksel görüntüsünü tahmin ediyor

Carnegie Mellon University kurumundan araştırmacıların geliştirdiği yeni yapay zeka kişilerin seslerini analiz edip gerçek hayattaki fiziksel görüntüsünün nasıl olabileceğini tahmin ediyor.

Yeni yapay zekanın verdiği sonuçlar ise mükemmel olmamakla beraber oldukça iyi kabul ediliyor. Ayrıca yeni gelişmeler yapay zekanın küçük veri parçalarından büyük çıkarımlar ve tahminler yapabilmesi kayda değer bir adım olarak nitelendiriliyor.

Yapay zekanın nasıl eğitildiği arXiv dergisinde yayımlandı

arXiv

Programcılar, projenin GitHub sayfasında, teknolojinin özel hayatın gizliliğiyle ve kişiler arasındaki seçici ayrımcılıkla ilgili endişe verici sorunlar ortaya çıkardığının altını çizdi.

Yeni proje tamamen akademik bir araştırma olmasına karşın, araştırmacılar yeni yüz tanıma algoritmasının işleyiş biçiminden dolayı, etik seçim konularını tartışıyorlar.

Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka sistemleri de gelişim gösteriyor lakin tek bir kriter yerine çoklu değişkenleri kullanan projelerin temelleri daha sağlam gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/ai-guesses-appearance-voice

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ön baskısında damakalede yapay zekayı geliştiren ekip, yapay zekayı konuşmacıların çeşitlikullanıp eşleştirecek biçimde nasıl eğittiklerini açıkladı. Araştırmacılar yeni yapay zeka dilini çok dikkatli bir şekilde oluşturdu.Kullanılanadlı yeniinsanların seslerinden başka hiçbir özelliği incelemeden insanların kaba görünümlerini esrarengiz bir biçimde tahmin edebiliyor.