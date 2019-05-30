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Yapay zeka ses analizi ile kişilerin fiziksel görüntüsünü tahmin ediyor

Araştırmacılar kişilerin sesini analiz ederek o kişinin fiziksel görünümünü tahmin eden yapay zeka algoritması geliştirdi. arXiv dergisinde yayımlanan makalede yapay zekanın gelişimi anlatıldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Carnegie Mellon University kurumundan araştırmacıların geliştirdiği yeni yapay zeka kişilerin seslerini analiz edip gerçek hayattaki fiziksel görüntüsünün nasıl olabileceğini tahmin ediyor.
Yapay zeka ses analizi ile kişilerin fiziksel görüntüsünü tahmin ediyor

Yeni yapay zekanın verdiği sonuçlar ise mükemmel olmamakla beraber oldukça iyi kabul ediliyor. Ayrıca yeni gelişmeler yapay zekanın küçük veri parçalarından büyük çıkarımlar ve tahminler yapabilmesi kayda değer bir adım olarak nitelendiriliyor.

Yapay zekanın nasıl eğitildiği arXiv dergisinde yayımlandı


arXiv internet dergisinin ön baskısında da yayımlanan makalede yapay zekayı geliştiren ekip, yapay zekayı konuşmacıların çeşitli biyometrik özelliklerini kullanıp eşleştirecek biçimde nasıl eğittiklerini açıkladı. Araştırmacılar yeni yapay zeka dilini çok dikkatli bir şekilde oluşturdu.

Kullanılan Speech2Face adlı yeni algoritmanın insanların seslerinden başka hiçbir özelliği incelemeden insanların kaba görünümlerini esrarengiz bir biçimde tahmin edebiliyor.

Programcılar, projenin GitHub sayfasında, teknolojinin özel hayatın gizliliğiyle ve kişiler arasındaki seçici ayrımcılıkla ilgili endişe verici sorunlar ortaya çıkardığının altını çizdi.
Yeni proje tamamen akademik bir araştırma olmasına karşın, araştırmacılar yeni yüz tanıma algoritmasının işleyiş biçiminden dolayı, etik seçim konularını tartışıyorlar.
Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka sistemleri de gelişim gösteriyor lakin tek bir kriter yerine çoklu değişkenleri kullanan projelerin temelleri daha sağlam gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/ai-guesses-appearance-voice Yorum Yaz
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John Wick 1 hf.
KARDEŞİM YAPAY ZEKÂYA SÖYLEYİN ÖN YARGILI OLMASIN NERDEN BİLİOR??? HE????? HERKESİ DUYMUŞ MU????? IĞ?????
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combaba 1 hf.
bilmem farkında mısınız? Yapay zeka gittikçe insanlığı teslim alıyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Konuşanın sesi ile yüzü ne kadar irtibatlı ona bakıyor olmalı. Ne kadar başarılı olduğu test ettikten sonra ortaya çıkar. Test sitesi verselerdi iyi olurdu. Milyonlarla videoları sesleriyle beraber alıp irtibat kurmaya çalışılmış. Aradaki irtibatı program formüle etmeye çalışıyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Bütün yazılımlar hepsi bir araya geldiğini düşünemiyorum.Yazılım nefes alışımızdan fiziksel özelliklerimize kadar tahmin edecek.
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odyssa 1 hf.
23 yıllık körüm, sesinden güzel olduğunu düşündüğüm insanların çoğu tam tersi çıkıyor. konuştuğumuz arkadaşların çoğu da öyle.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
mesela ; şu an burnumu kapatıp konuşursam !
nasıl bir şekil ortaya çıkar ?
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incicibin 1 hf.
İnsan bu konuda bayağı bir sınıfta kalıyor anlaşılan. Önce sesimi duyanlar hep derler seni hiç böyle hayal etmemiştim diye ya da tam tersi olur. O zaman görüntüden de ses tahmin etmeli.
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