Yeni bir kök hücre tedavisi, geri döndürülemez kornea hasarını iyileştirdi

Tam Boyutta Gör Kornea hasarı nedeniyle yaşanan ve genellikle geri döndürülemez olarak nitelendirilen görme kayıpları artık yeni bir tedavi yöntemiyle onarılabilir hale geliyor. Massachusetts Eye and Ear'daki bilim insanları tarafından geliştirilen kök hücre tedavisi, korneadaki ciddi hasarları başarıyla onarmayı başardı ve hastalara görme yeteneklerini geri kazandırdı.

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Yeni umut veren tedavi yöntemi, görme yetisini geri kazandırıyor

Kornea, gözün en dış tabakasını oluşturan ve ışığın retinaya odaklanmasını sağlayan şeffaf bir dokudur. Sürekli olarak dış etkilere maruz kalan bu yapı, normalde kendi kendini onarabilme yeteneğine sahiptir ve bu onarım limbal epitel kök hücreleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak kimyasal veya termal yanıklar gibi ciddi yaralanmalar sonucunda, korneanın doğal iyileşme mekanizması yetersiz kalabilmekte ve kalıcı görme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda kornea nakli bile yetersiz kalabilmektedir.

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni tedavi yöntemi olan kültürlenmiş otolog limbal epitel hücreleri (CALEC), hastanın sağlıklı gözünden alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılması ve sonrasında hasarlı göze nakledilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşım, hastaların kendi hücrelerini kullandığı için doku reddi riskini ortadan kaldırmakta ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, 14 hastayı tedavi sürecine dahil etti ve sonuçları 18 ay boyunca takip etti. Tedavinin başarısı öncelikle kornea yüzeyinin onarılma derecesine, ikincil olarak ise görme keskinliğindeki iyileşmelere göre değerlendirildi. İlk üç aylık kontrollerde hastaların %50'sinde (7 hasta) kornea tamamen restore edilirken, bu oran 12. ayda %79'a (11 hasta) yükseldi. İki hastada ise kısmi başarı gözlemlendi. Bu sonuçlar, CALEC tedavisinin %92 gibi oldukça yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu göstermektedir.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta, üç hastanın ikinci bir kök hücre nakline ihtiyaç duyması ve bu hastalardan birinin çalışmanın sonunda tam başarıya ulaşmasıdır. Görme keskinliği testlerinde ise hastaların çoğu belirli bir oranda görme yetisini geri kazanırken, bazı hastalar yasal olarak kör statüsünden düşük görüşe geçiş yapabildi.

Sonuç olarak tedavi süresince hastaların ne donör ne de alıcı gözlerinde prosedüre bağlı herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmedi. Bu durum, yöntemin güvenlik profilinin de oldukça yüksek olduğunu göstermekte. Araştırmacılar, elde edilen bu olumlu sonuçların CALEC tedavisinin FDA onayına sunulması öncesinde daha geniş hasta gruplarıyla ve daha uzun takip süreleriyle yeni çalışmaların önünü açtığını belirtmektedir.

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Kök hücre tedavisi kornea hasarını geri döndürmeyi başardı