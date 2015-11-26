Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lara Croft Go'nun ücretsiz DLC'si yarın indirilmeye sunulacak

Sanal alemin maceracı kızı Lara Croft'un mobil platformdaki ücretsiz DLC'si hazır. Bakalım yeni ek paket hayranları tarafından beğeniyle karşılanan Lara Croft GO'ya neler kazandıracak.
3 yıl
1,3b
1
6
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Lara Croft Go'nun ücretsiz DLC'si yarın indirilmeye sunulacak
Square Enix yaz aylarında Lara Croft Go ismindeki oyun ile sevilen kahramanı mobil platformlara taşımıştı. Geliştirici bu kez müjdeli bir haber daha vererek oyun için ücretsiz ek paketin kısa bir süre içinde yayınlanacağını duyurdu.

The Shard of Life isimli DLC oyuna ek olarak 26 yeni bulmaca, yeni düşmanlar, kıyafetler ve oyun içinde bazı yeni içerikler sunacak. Ek paket ile gelen yeni bölümlerde ise Lara Croft ateş mağaralarına dalarak kendi adının verildiği bir eseri aramaya koyulacak.
Oyunu daha önce satın almış olan oyuncular yarın güncellemeyi yükleyerek ek paketi oynamaya başlayabilirler. Dileyen kullanıcılar da Android, iOS ve Windows Phone platformlarında bulunan oyunu satın alarak gelecek güncellemeye ücretsiz erişebilirler. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ukilavuz 3 yıl
Bulmacalı olması insanı kendine bağlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Oyun güzel ona lafım yok ama yakında seazon pass de gelir telefon oyunlarına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan78689 3 yıl
dlc hastalığı mobilede gelmiş ilginç
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
Şu an bölge ayarı Amerika iken Windows store da çoğu oyun ve uygulama 0.1$ dan alınabiliyor. Her gün yenileri ekleniyor. Halo nun iki oyununu ve asasins creed oyunlarını 0.1$ dan aldım. Umarım bu oyunda indirime girer.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desiredesire 3 yıl
Oyunu oynadım. Gerçekten çok keyifli ve bulmacalı olması çok daha sevdiriyor oyunu. Parasının karşılığını veren oyunlardan düşünmeden alın oynayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 3 yıl DarkHellKnightX
Aynen.umarim bu oyun da eklenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği 3 yıl Dijital Perde : Steven Spielberg'in yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler 3 yıl Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu 3 yıl Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim