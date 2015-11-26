Lara Croft Go'nun ücretsiz DLC'si yarın indirilmeye sunulacak

Square Enix yaz aylarında Lara Croft Go ismindeki oyun ile sevilen kahramanı mobil platformlara taşımıştı. Geliştirici bu kez müjdeli bir haber daha vererek oyun için ücretsiz ek paketin kısa bir süre içinde yayınlanacağını duyurdu.

The Shard of Life isimli DLC oyuna ek olarak 26 yeni bulmaca, yeni düşmanlar, kıyafetler ve oyun içinde bazı yeni içerikler sunacak. Ek paket ile gelen yeni bölümlerde ise Lara Croft ateş mağaralarına dalarak kendi adının verildiği bir eseri aramaya koyulacak.

Oyunu daha önce satın almış olan oyuncular yarın güncellemeyi yükleyerek ek paketi oynamaya başlayabilirler. Dileyen kullanıcılar da Android, iOS ve Windows Phone platformlarında bulunan oyunu satın alarak gelecek güncellemeye ücretsiz erişebilirler.