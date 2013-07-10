Leap Motion, alışveriş dünyasına adım attı

El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran Leap Motion kontrol cihazı, farklı amaçlar için de kullanılmaya başlandı.

AutoTrader isimli otomobil satış sitesi tarafından hazırlanan Driver’s View isimli uygulama, Leap Motion kontrol cihazına sahip kullanıcıların satın almayı düşündüğü araçlar içerisinde sadece el hareketleri ile 360 derece gezinmelerine ve etkileşime geçebilmelerine imkan sağlıyor. Auto Trader'dan Nick Park, yeni geliştirilen sistemin araba alışveriş süreci kolaylaştıracağını belirtiyor ve kullanıcıların araba galerileri içerisinde elde edebildiği deneyimi çevrimi için olarak sunduklarını söylüyor. Araçların dış gövde tasarımlarının da incelenmesine imkan veren uygulama, ayrıca modeller hakkında bilgi de verebiliyor.

Temmuz ayı içerisinde 79$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan Leap Motion kontrol cihazı, ayrıca "AirSpace" isimli bir uygulama marketine de sahip . Auto Trader tarafından uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/07/09/autotrader-leap-motion-app/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Product-RSS-Pheedo-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner