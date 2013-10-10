Leap Motion ile sunum yapma imkanı veren yeni Mac uygulaması: Presentable





Apple'ın OSX 10.8 ve üzeri bilgisayar sistemleri için Lacquer adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Presentable, Leap Motion kontrolcü desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Genel olarak kişilere PDF / PowerPoint / Keynote ya da diğer belge, internet sayfası, video ve görsellerden sade ara yüzü üzerinde sunumlar hazırlama desteği veren Presentable, ayrıca sunumlar sırasında yardımcı olmak adına içerisinde kesme aracı ( Sunumun bir parçasına yakınlaştırma yapıyor) ve vurgulama aracı ( Sunumun bir parçasını diğerlerine göre öne çıkartıyor) gibi iki farklı faydalı özellik taşıyor. Sunumların içerisine kişisel notlar da ekleyebilen ve birçok projektör ile uyumlu olarak çalışabilen uygulama, klasik klavye / fare ya da diğer sunum kontrolcüleri yanında 79$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Leap Motion isimli kontrol ünitesine de destek veriyor. Leap Motion hatırlayacağınız üzere Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle çalışabiliyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor.

Faydalı özellikler ile gelen Presentable sunum uygulamasına ücretsiz olarak buradan ya da Apple Mac Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id636279585?mt=12