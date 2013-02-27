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LeapMotion kontrol cihazının resmi çıkış tarihi ve satış fiyatı belli oldu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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LeapMotion kontrol cihazının resmi çıkış tarihi ve satış fiyatı belli oldu
El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran LeapMotinon kontrol cihazının, resmi çıkış tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu.
Windows ve Mac bilgisayar sistemlerine bağlanarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda bir ürün olan LeapMotion, el hareketleri yardımıyla bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlıyor. 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabilen sistem, oldukça yüksek bir hassasiyet oranı sunarak kullanıcılara ilginç bir deneyim vaat ediyor. Piyasaya çıkmadan birçok yazılım ile uyumlu olarak çalışabilen LeapMotion, fare ve touchpad gibi kontrol mekanizmalarını yerini alması bekleniyor.
Yeni nesil Asus bilgisayarlarla beraber geleceği hakkında da bilgiler gelen ürünün, firmanın bugün yaptığı resmi açıklama ile ön sipariş yapan kullanıcılara öncelik verilerek 13 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanıyor. Ayrıca Leap Motion, Amerika BestBuy mağazalarında 79$ fiyat etiketi ile 19 Mayıs 2013 tarihinde satışa çıkıyor.
https://www.leapmotion.com/press_releases/leap-motion-controller-set-to-ship-may-13-for-global-pre-orders-in-best-buy-stores-may-19 


https://www.leapmotion.com/press_releases/leap-motion-controller-set-to-ship-may-13-for-global-pre-orders-in-best-buy-stores-may-19 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
parcali 5 yıl
Ben de aldım Mac te kullandım. Doktorada kullanırım belki diyerek ön sipariş vermiştim.
Isteyen olursa satabilirim, kullanmadım.
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777_E 6 yıl
79$ mı? Bana çok ucuz gibi geldi
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Lordinarius 6 yıl
Cihazın geliştirici versiyonunu bana yolluyorlar. Gelsin incelerim bakalım
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xtreme55 6 yıl
"Saniyede 290 fps" yanlış olmuş, fps kısaltmasının içinde zaten saniye geçiyor. Düzeltilirse iyi olur.
Fiyatı beklentimin altında oldu, bir an önce ülkemize giriş yaparsa çok iyi olur.
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OKANATLI 6 yıl
Fiyat fena değilmiş bi çıksın kullanılsın merakla bekliyorum bende.
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mehmetoguzderin 6 yıl
broodofqueen
Sh@rKs-PoWeR Ürün gerçekten devrim niteliğinde. Ülkemize gelirse ilk alacaklar arasındayım
Kargo dahil 85-90 USD arası bir maliyetle önsipariş verdim. Ürün 70 USDdı ben verdiğimde. Şimdi 80 USD olmuş.

Aynı şekilde aldım.
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broodofqueen 6 yıl
En kötü tarafları; cihaz PC veya Mac'e kablo ile bağlanıyor + elinizi sürekle havada tutmak zorundasınız..
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broodofqueen 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR
Ürün gerçekten devrim niteliğinde. Ülkemize gelirse ilk alacaklar arasındayım

Kargo dahil 85-90 USD arası bir maliyetle önsipariş verdim. Ürün 70 USD'dı ben verdiğimde. Şimdi 80 USD olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 6 yıl broodofqueen
broodofqueen

Sh@rKs-PoWeR

Ürün gerçekten devrim niteliğinde. Ülkemize gelirse ilk alacaklar arasındayım


Kargo dahil 85-90 USD arası bir maliyetle önsipariş verdim. Ürün 70 USD'dı ben verdiğimde. Şimdi 80 USD olmuş.

Ben gümrükte takılır diye tedirgin oluyorum
2 Yanıt Yanıtla
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mypsnpr 6 yıl
Ciktiginda almayi dusunuyorum potansiyeli cok yuksek
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balcis 6 yıl
fiyat güzel, ileride düşecektir, genel kullanım olmasa da kimi alanlarda çok işe yarayacaktır diye tahmin ediyorum.
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CanTnçr 6 yıl
Ürün gerçekten devrim niteliğinde. Ülkemize gelirse ilk alacaklar arasındayım
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