LeapMotion kontrol cihazının resmi çıkış tarihi ve satış fiyatı belli oldu

El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran LeapMotinon kontrol cihazının, resmi çıkış tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu.

Windows ve Mac bilgisayar sistemlerine bağlanarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda bir ürün olan LeapMotion, el hareketleri yardımıyla bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlıyor. 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabilen sistem, oldukça yüksek bir hassasiyet oranı sunarak kullanıcılara ilginç bir deneyim vaat ediyor. Piyasaya çıkmadan birçok yazılım ile uyumlu olarak çalışabilen LeapMotion, fare ve touchpad gibi kontrol mekanizmalarını yerini alması bekleniyor.

Yeni nesil Asus bilgisayarlarla beraber geleceği hakkında da bilgiler gelen ürünün, firmanın bugün yaptığı resmi açıklama ile ön sipariş yapan kullanıcılara öncelik verilerek 13 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanıyor. Ayrıca Leap Motion, Amerika BestBuy mağazalarında 79$ fiyat etiketi ile 19 Mayıs 2013 tarihinde satışa çıkıyor.

https://www.leapmotion.com/press_releases/leap-motion-controller-set-to-ship-may-13-for-global-pre-orders-in-best-buy-stores-may-19





https://www.leapmotion.com/press_releases/leap-motion-controller-set-to-ship-may-13-for-global-pre-orders-in-best-buy-stores-may-19