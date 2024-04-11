Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Samsung’un ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdüğü ve 2022 yılında yenilediği Galaxy Tab S6 Lite bir kez daha yenilendi. Galaxy Tab S6 Lite (2024), Türkiye’de satışa sunuldu. Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatı

Samsung Glaxy Tab S6 Lite 2024 128 GB fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620, daha güçlü işlemci ile geliyor

Galaxy S6 Lite (2024) Tablet (SM-P620), daha hızlı bir işlemciyle geliyor. CPU ve GPU performansının geliştirildiği tablete artık Exynos 1280 yonga seti güç veriyor. 8 çekirdekli Exynos 1280’nin 4 çekirdeği 2.4 GHz hızında, diğer 4 çekirdeği ise 2.0 Ghz hızında çalışıyor. Yeni Galaxy Tab S6 Lite, 2022 versiyonuna kıyasla yüzde 28 daha fazla CPU ve yüzde 43 daha fazla GPU gücü sunuyor.

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Bluetooth versiyonu 5.0’dan 5.3’e yükseltilmiş. İşlemci ve Bluetooth haricindeki tüm özellikler 2022 versiyonu ile aynı.

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Galaxy Tab S6 Lite 2024’te 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekran, 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, S Pen kalem, çift hoparlör ve 7.040 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. 4 GB RAM’den beslenen cihazın 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneği mevcut ancak şu an için Türkiye’de sadece 128 GB hafızalı versiyonun satışı yapılıyor.

Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.1 arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Tab S6 Lite’da DeX modu mevcut.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 özellikleri

İşlemci: Exynos 1280

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Harici Depolama Desteği: MicroSD (1TB'a kadar)

Ekran: 10.4 inç, 2000x1200 px, TFT

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.040 mAh

Bluetooth: Bluetooth v5.3

S Pen Desteği: Var

İşletim Sistemi: Android 14.0

Boyutlar (YxGxD, mm): 244.5 x 154.3 x 7.0

Ağırlık: 465 gr

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri