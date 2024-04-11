Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatı
Samsung Glaxy Tab S6 Lite 2024 128 GB fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi.
Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620, daha güçlü işlemci ile geliyor
Galaxy S6 Lite (2024) Tablet (SM-P620), daha hızlı bir işlemciyle geliyor. CPU ve GPU performansının geliştirildiği tablete artık Exynos 1280 yonga seti güç veriyor. 8 çekirdekli Exynos 1280’nin 4 çekirdeği 2.4 GHz hızında, diğer 4 çekirdeği ise 2.0 Ghz hızında çalışıyor. Yeni Galaxy Tab S6 Lite, 2022 versiyonuna kıyasla yüzde 28 daha fazla CPU ve yüzde 43 daha fazla GPU gücü sunuyor.
Bluetooth versiyonu 5.0’dan 5.3’e yükseltilmiş. İşlemci ve Bluetooth haricindeki tüm özellikler 2022 versiyonu ile aynı.
Galaxy Tab S6 Lite 2024’te 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekran, 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, S Pen kalem, çift hoparlör ve 7.040 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. 4 GB RAM’den beslenen cihazın 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneği mevcut ancak şu an için Türkiye’de sadece 128 GB hafızalı versiyonun satışı yapılıyor.
Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.1 arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Tab S6 Lite’da DeX modu mevcut.
Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 özellikleri
- İşlemci: Exynos 1280
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB/128 GB
- Harici Depolama Desteği: MicroSD (1TB'a kadar)
- Ekran: 10.4 inç, 2000x1200 px, TFT
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 7.040 mAh
- Bluetooth: Bluetooth v5.3
- S Pen Desteği: Var
- İşletim Sistemi: Android 14.0
- Boyutlar (YxGxD, mm): 244.5 x 154.3 x 7.0
- Ağırlık: 465 gr
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...