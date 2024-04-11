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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung'un yeni tablet modeli Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri resmiyete kavuştu.
    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdüğü ve 2022 yılında yenilediği Galaxy Tab S6 Lite bir kez daha yenilendi. Galaxy Tab S6 Lite (2024), Türkiye’de satışa sunuldu. Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatı

    Samsung Glaxy Tab S6 Lite 2024 128 GB fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi.

    Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620, daha güçlü işlemci ile geliyor

    Galaxy S6 Lite (2024) Tablet (SM-P620), daha hızlı bir işlemciyle geliyor. CPU ve GPU performansının geliştirildiği tablete artık Exynos 1280 yonga seti güç veriyor. 8 çekirdekli Exynos 1280’nin 4 çekirdeği 2.4 GHz hızında, diğer 4 çekirdeği ise 2.0 Ghz hızında çalışıyor. Yeni Galaxy Tab S6 Lite, 2022 versiyonuna kıyasla yüzde 28 daha fazla CPU ve yüzde 43 daha fazla GPU gücü sunuyor.

    Bluetooth versiyonu 5.0’dan 5.3’e yükseltilmiş. İşlemci ve Bluetooth haricindeki tüm özellikler 2022 versiyonu ile aynı.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab S6 Lite 2024’te 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekran, 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, S Pen kalem, çift hoparlör ve 7.040 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. 4 GB RAM’den beslenen cihazın 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneği mevcut ancak şu an için Türkiye’de sadece 128 GB hafızalı versiyonun satışı yapılıyor.

    Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.1 arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Tab S6 Lite’da DeX modu mevcut. 

    Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 özellikleri

    • İşlemci: Exynos 1280
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 64 GB/128 GB
    • Harici Depolama Desteği: MicroSD (1TB'a kadar)
    • Ekran: 10.4 inç, 2000x1200 px, TFT
    • Arka Kamera: 8 MP
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Batarya: 7.040 mAh
    • Bluetooth: Bluetooth v5.3
    • S Pen Desteği: Var
    • İşletim Sistemi: Android 14.0
    • Boyutlar (YxGxD, mm): 244.5 x 154.3 x 7.0
    • Ağırlık: 465 gr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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