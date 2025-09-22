Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Mandalorian and Grogu filminden beklenen fragman geldi

    Star Wars serisi beyaz perdeye geri dönüyor. 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan The Mandalorian and Grogu filminden ilk fragman yayınlandı.                     

    The Mandalorian and Grogu filminden beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin ardından bir süre sinemalardan uzak kalan Star Wars serisi, önümüzdeki yıl The Mandalorian and Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. The Mandalorian dizisinin devamı niteliğindeki film, 22 Mayıs 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Bu durum yayınlanan ilk fragmanda da kendisini hissettiriyor. The Mandalorian and Grogu'nun prodüksiyon kalitesi, eski Star Wars filmlerinden ziyade The Mandalorian dizisine yakın duruyor.

    The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

    Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu'da, Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara  Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

    Dizinin son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise farklı bir maceraya atılacak gibi görünüyor. Çünkü bu fragmana birlikte paylaşılan sinopsiste, Mando ve Grogu'nun İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderileceği belirtiliyor. Yani film, dizinin hikâyesiin devam etirmek yerine, Mando ve Grogu'nun farklı bir macerasını perdeye taşıyacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    terbisil hap kullananlar türk telekom port açma başvurusu turizm rehberliği 2 yıllık ve 4 yıllık arasındaki fark en iyi çapa makinası markası yorumları start stop akü ömrü kaç yıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum