The Mandalorian and Grogu filminden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ardından bir süre sinemalardan uzak kalan Star Wars serisi, önümüzdeki yıl The Mandalorian and Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. The Mandalorian dizisinin devamı niteliğindeki film, 22 Mayıs 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Bu durum yayınlanan ilk fragmanda da kendisini hissettiriyor. The Mandalorian and Grogu'nun prodüksiyon kalitesi, eski Star Wars filmlerinden ziyade The Mandalorian dizisine yakın duruyor.

The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu'da, Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise farklı bir maceraya atılacak gibi görünüyor. Çünkü bu fragmana birlikte paylaşılan sinopsiste, Mando ve Grogu'nun İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderileceği belirtiliyor. Yani film, dizinin hikâyesiin devam etirmek yerine, Mando ve Grogu'nun farklı bir macerasını perdeye taşıyacak.

