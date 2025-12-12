Yeni Star Wars oyunu Fate of the Old Republic duyuruldu!

Fate of the Old Republic geliyor
Yeni oyun, Arcanaut Studios’un Lucasfilm Games ile birlikte yürüttüğü kapsamlı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre yapım, tek oyunculu, hikaye odaklı bir aksiyon RPG olarak tasarlanıyor. Oyuna KOTOR’un ruhani halefi gözüyle bakılıyor.
Casey Hudson, yaptığı açıklamada KOTOR üzerinde çalışmanın kariyerinin en belirleyici deneyimlerinden biri olduğunu belirtti. Yeni projede ise tüm öğrenimlerini kullanarak tamamen farklı bir hikaye anlattıklarını, seçim ve kader temaları üzerine kurulu taze bir macera inşa ettiklerini ifade etti. Oyunun aydınlık ile karanlık arasındaki kadim mücadele üzerine kurulacağı da ifade edildi. Dolayısıyla kontrol edilen Güç kullanıcısının seçimler doğrultusunda iki taraftan birine yanaşması muhtemel görünüyor.
Oyunun çıkış tarihi konusunda ise şimdilik bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Fate of the Old Republic için geliştirme aşamalarının başlarında olunduğu söyleniyor. Dolayısıyla oyunun çıkışı birkaç yıl sürecek.