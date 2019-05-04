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Star Wars temalı Razer ürünleri satışa çıktı

Sıkı bir Star Wars takipçsiyseniz Razer’ın size bir sürprizi var. Razer Stromtrooper Edition adındaki yeni set İmparatorluğun siyah beyaz dünyasını masa üstünüze getiriyor.
2 hf.
2,4b
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman çevre birimlerini farklı temalara özgü olarak yeniden tasarlayan Razer bu hafta Star Wars temalı ürünlerini duyurdu. Ürünler sadece Stroomtrooper karakterine özgü olarak hazırlanmış. Yani siyah-beyaz renkler hâkim.

Razer Stromtrooper Edition özellikleri ve fiyatı

Temalı ürünler Razer’ın mevcut ürünlerinin tasarım anlamında elden geçirilmiş versiyonları oluyor. Razer Stromtrooper Edition temalı ürünler de yine aynı şekilde 3 farklı Razer ekipmanını bir araya getirmiş.

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Razer BlackWidow Lite Stormtrooper Edition firmanın beğenilen BlackWidow Lite oyuncu klavyesini temel alıyor. Stormtrooper motifleri ile bezenen klavyenin fiyatı 100$ olarak belirlenmiş.

Razer Atheris Stormtrooper Edition ise Razer Atheris oyuncu faresini temel alıyor ve fiyatı 60$. Razer Goliathus Extended Stormtrooper Edition fare matının fiyatı ise 35$. Aslında fiyatlar lisanslı ürünlerden dolayı biraz daha yüksek. Eğer 3 ürünü beraber alırsanız yüzde 10 indirimle 175$ fiyatına geliyor.

 

https://www.slashgear.com/razer-stormtrooper-gaming-gear-goes-bw-for-star-wars-day-03575470/ Yorum Yaz
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