Star Wars temalı Razer ürünleri satışa çıktı

Zaman zaman çevre birimlerini farklı temalara özgü olarak yeniden tasarlayan Razer bu hafta Star Wars temalı ürünlerini duyurdu. Ürünler sadece Stroomtrooper karakterine özgü olarak hazırlanmış. Yani siyah-beyaz renkler hâkim.

Razer Stromtrooper Edition özellikleri ve fiyatı

Temalı ürünler Razer’ın mevcut ürünlerinin tasarım anlamında elden geçirilmiş versiyonları oluyor. Razer Stromtrooper Edition temalı ürünler de yine aynı şekilde 3 farklı Razer ekipmanını bir araya getirmiş.

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Razer BlackWidow Lite Stormtrooper Edition firmanın beğenilen BlackWidow Lite oyuncu klavyesini temel alıyor. Stormtrooper motifleri ile bezenen klavyenin fiyatı 100$ olarak belirlenmiş.

Razer Atheris Stormtrooper Edition ise Razer Atheris oyuncu faresini temel alıyor ve fiyatı 60$. Razer Goliathus Extended Stormtrooper Edition fare matının fiyatı ise 35$. Aslında fiyatlar lisanslı ürünlerden dolayı biraz daha yüksek. Eğer 3 ürünü beraber alırsanız yüzde 10 indirimle 175$ fiyatına geliyor.