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Legolar ile kendinize 3 boyutlu yazıcı kalemi yapmanız mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Daha önce 3 boyutlu şekiller çizmemize olanak sağlayan 3Doodler gibi projelerin kickstarter'da başarıya ulaştığını görmüştük. Ancak herkes bu projeler ile ürünlere sahip olamayabilir, peki ya 3Boyutlu şekiller çizebileceğimiz bir kalemi kendimiz yapmamız mümkün mü?

Bir üniversite projesinde geliştirilen ürüne bakılırsa bu sorunun cevabı evet. Aslında 3 boyutlu yazıcıların hammaddesi olan filamentlerin geri dönüşümü ile ilgili olarak başlayan proje daha sonra flementlerin geri dönüşümlü olarak kullanılabileceği bir aracı ortaya çıkarmış durumda.

Lego parçalarından oluşturulan bir mekanizmanın silikon tabancasının arkasına yerleştirilmesiyle oluşturulan ürün tıpkı 3Doodler gibi bir kalem şeklinde 3 boyutlu nesneler hazırlamanızı sağlıyor. Farklı olduğu nokta ise legolar ile herkesin kendi için üretebilmesi ve malzemelerin yeniden eklendiği taktirde eritilerek farklı şekiller çizilebiliyor. Açık kaynaklı olarak dağıtılan projenin tasarımını bu adresten indirerek Lego Digital Desinger programı ile açabilirsiniz. Uygulama özellikle kısıtlı bütçeye sahip üniversite öğrencilerinin 3 boyutlu projeler hazırlanmasına yardımcı olabilir.

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ergenius 4 yıl
3D yazıcıdan 3D yazıcı yazdirmamiz mümkün mü

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