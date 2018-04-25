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Lehim nasıl yapılır?

İki metali birleştirmek, kopan kabloya ek yapmak, devreye eleman eklemek için lehim yapmak gerekiyor. İçeriğimizdeki videodan nasıl lehim yapıldığını görebilirsiniz.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Lehim nasıl yapılır?
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Lehim, iki metali ısı yardımıyla birleştirme tekniğidir. Kopan kabloları birleştirmek, anakarta entegre eleman bağlamak ve devreleri özelleştirmek için lehim yapmak gerekiyor. Lehimleme için de havya, lehim ve lehim pastası gerekiyor. 

Lehimleme için öncelikle lehimlenecek parçanın yüzeyi temiz olmalı. Havya, lehimi eritecek kadar ısındığında lehimlenecek elemanın bacağı ve lehim yüzeyini ısındıralım. Lehim telinin ucunu havyayla ısıtıp, uygulayacağınız lehim yüzeyine dokundurun.

Konuyu kelimelerle özetlemek son derece basit olsa da söz konusu uygulamak olduğunda kusursuz bir lehim işçiliği ortaya çıkarmak tahmin edildiği kadar da kolay olmayabiliyor. Youtube'da Murat Şen'in kendi kanalında hazırladığı bu odakta çok güzel bir video var. Hem lehim hakkında daha detaylı bilgi almak hem de nasıl yapılacağını uzmanından uygulamalı olarak görmek için aşağıdaki videoya bir göz atabilirsiniz.

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Birseyadam 1 yıl en beğenilen
Forumda ki bazı insanlara yaranılmıyor gerçekten. Ayrıntıya fazla girmeden güzel bir bilgilendirme olmuş.
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ProsesMuhendisi 1 yıl
İçerikten Murat Şen çıkınca ayrı bir memnun oldum. Güzel ve bilgilendirici videoları vardır kendisinin.
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sendemail 1 yıl
Donanımhaber'e yakışır,gerekli ,bir eksikliği kapatan bir yayın olmuş , alışkanlık olması dileğiyle.
Kimin aklına gelmişse ,katkıları olan herkesin emeğine sağlık.
Donanımhaber'e yakışır,gerekli ,bir eksikliği kapatan bir yayın olmuş , alışkanlık olması dileğiyle.Kimin aklına gelmişse ,katkıları olan herkesin emeğine ...
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serafon 1 yıl
Bence bu tür videolar çok iyi. Pratik bilgiler. Kendin yap tarzı projeler. Tamir videoları. Parça bilgileri. Elektronik/Bilgisayar eğitimleri vb. bilgiler gerçek bilgi kaynağı olur. Değilse adamın kralısın xiaomi, ooo bu samsung patlamamış mı tarzı mahalle dedikodu tarzı haber ve tartışmalar ne kadar gerçek fayda sağlıyor ki?
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sosisvesalam 1 yıl
hiçbir şey üretmeyip her şeyi eleştiren insanlara böyle şeyleri gösterirseniz şaşırıp kalırlar.
donanım haberin son 5-6 yıldır haline bakacak olursak gerçekten içler acısı duruma gelmiş.
donanım haber değil muhalefet haber, 10 popüler konuya bakarsak hepsi muhalefetin ağladığı konular.
%80 muhalefet ağlıyor
%10 telefon
%9 konudışı
%1 donanımhaber
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ERIKCI 1 yıl
lehim yüzeyini ısındıralım
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sendemail 1 yıl
Donanımhaber'e yakışır,gerekli ,bir eksikliği kapatan bir yayın olmuş , alışkanlık olması dileğiyle.
Kimin aklına gelmişse ,katkıları olan herkesin emeğine sağlık.
Yanıtla +13
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mustafa1300 1 yıl
Çok güzel bir video olmuş sıkılmadan izledim teşekkürler.
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ProsesMuhendisi 1 yıl
İçerikten Murat Şen çıkınca ayrı bir memnun oldum. Güzel ve bilgilendirici videoları vardır kendisinin.
Yanıtla +15
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Birseyadam 1 yıl en beğenilen
Forumda ki bazı insanlara yaranılmıyor gerçekten. Ayrıntıya fazla girmeden güzel bir bilgilendirme olmuş.
Yanıtla +40
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10ff 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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teslaq 1 yıl
yemek tarifleri çok yakında donanımhaber'de sizlerle!
"Patlıcan musakka nasıl yapılır?"
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