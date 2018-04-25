Lehim nasıl yapılır?

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Lehim, iki metali ısı yardımıyla birleştirme tekniğidir. Kopan kabloları birleştirmek, anakarta entegre eleman bağlamak ve devreleri özelleştirmek için lehim yapmak gerekiyor. Lehimleme için de havya, lehim ve lehim pastası gerekiyor.

Lehimleme için öncelikle lehimlenecek parçanın yüzeyi temiz olmalı. Havya, lehimi eritecek kadar ısındığında lehimlenecek elemanın bacağı ve lehim yüzeyini ısındıralım. Lehim telinin ucunu havyayla ısıtıp, uygulayacağınız lehim yüzeyine dokundurun.

Konuyu kelimelerle özetlemek son derece basit olsa da söz konusu uygulamak olduğunda kusursuz bir lehim işçiliği ortaya çıkarmak tahmin edildiği kadar da kolay olmayabiliyor. Youtube'da Murat Şen'in kendi kanalında hazırladığı bu odakta çok güzel bir video var. Hem lehim hakkında daha detaylı bilgi almak hem de nasıl yapılacağını uzmanından uygulamalı olarak görmek için aşağıdaki videoya bir göz atabilirsiniz.