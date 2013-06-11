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Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu


Uzun zamandır parça parça bilgileri gelen Leica X Vario, firma tarafından sonunda resmi olarak duyuruldu.
Önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Leica'nın X Vario isimli yeni fotoğraf makinesi, firma tarafından APS-C sensör ve sabit zoom lens ile gelen dünyanın ilk kompakt fotoğraf makinesi olarak lanse ediliyor. Leica'nın geleneksel tasarım anlayışının sürdüğünü gördüğümüz model, teknik olarak 16.1MP APS-C CMOS sensöre, Vario Elmar 18-46 mm f/3.5-6.4 ASPH lense (9 element 8 grup), 100-12500 arası kullanılabilir ISO değerine, 3-inç 920 nokta TFT LCD ekrana, harici vizör desteğine ve Full HD (MP4) 30FPS sesli video çekim kapasitesine sahip.
Kontrast tabanlı otomatik netleme sistemi ile donatılan yeni Leica X Vario, kullanıcılara otomatik modlar yanında manuel kullanım imkanı da sağlayabiliyor. 30s ile 1/2000s arası enstantane değeri de teknik detayları arasında yer alan model, saniyede 3-5 kare seri çekim hızı ortaya koyabiliyor ve dahili flaşı ile karanlık ortamlarda iyi bir performans ortaya koyabiliyor. SD / SDHC / SDXC hafıza kartları ile depolama sorunu yaşatmayan X Vario, üzerinde Mini USB 2.0 ve HDMI portlarını barındırıyor. Beraberinde gelen 1600 mAh Lityum-iyon batarya ile ortalama 350 çekim yapılmasına izin verdiği belirtilen fotoğraf makinesi, 133 x 73 x 95mm boyutlara ve batarya dahil 628 gram ağırlık değerlerine sahip.
Leica tarafından duyurulan X Vario kompakt fotoğraf makinesi, £2,250 (Ortalama 3500$) fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.
Not: Makine hakkında yapılan ilk ön incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
 
Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/06/11/leica-announces-x-vario-zoom-compact-with-apsc-sensor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m@hm@ 5 yıl
Soygun var kaçınnnn
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bellair 5 yıl
bu kameranın markası sınav sorumdu. 3000 $ lık modelin yüzünden o soruyu yapmıstım.
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ozangunay 5 yıl
O lens diyafram değerleri nedir öyle?Dünya' nın neresinde görülmüş 70 mm değerinde f:6.4 diyafram açıklığı olduğu?1" sensörü olan Sony RX10 da bile en yüksek mm değerinde f:4.9 veriyor alet. Leica ne yapmaya çalışmış hiç anlamadım?3000 dolar istiyorsun bari makinaya daha hızlı lens koysaydın?1200 USD lik 2.8-4 diyaframa ve süper imaj kalitesine sahip 18-55 kit lensi Fuji XE-1 den ne farkı var bu makinanın?
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dersamstagnachmittag 5 yıl
M mount degistirilebilir lensli yapsalar anlayacagim da kompakt sisteme verilmez o para. Zaten x2 vardo bunu niye cikardilar ki?
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myhotyro 5 yıl
Ucuzmuş, birkaç tane birden almak lazım.
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ozturert 5 yıl
Neyse ki Hasselblad Lunar'a göre mantıklı(!) bir fiyatı var.
Leica sen var ya sen... Milleti yolmak için herşeyi yapıyorlar.
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oltanoltan 5 yıl
İyi makine benziyor büyük sensörü var örnek resimleride iyi gözüküyor.
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