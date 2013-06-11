Leica, X Vario isimli kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu













Uzun zamandır parça parça bilgileri gelen Leica X Vario, firma tarafından sonunda resmi olarak duyuruldu.

Önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Leica'nın X Vario isimli yeni fotoğraf makinesi, firma tarafından APS-C sensör ve sabit zoom lens ile gelen dünyanın ilk kompakt fotoğraf makinesi olarak lanse ediliyor. Leica'nın geleneksel tasarım anlayışının sürdüğünü gördüğümüz model, teknik olarak 16.1MP APS-C CMOS sensöre, Vario Elmar 18-46 mm f/3.5-6.4 ASPH lense (9 element 8 grup), 100-12500 arası kullanılabilir ISO değerine, 3-inç 920 nokta TFT LCD ekrana, harici vizör desteğine ve Full HD (MP4) 30FPS sesli video çekim kapasitesine sahip.

Kontrast tabanlı otomatik netleme sistemi ile donatılan yeni Leica X Vario, kullanıcılara otomatik modlar yanında manuel kullanım imkanı da sağlayabiliyor. 30s ile 1/2000s arası enstantane değeri de teknik detayları arasında yer alan model, saniyede 3-5 kare seri çekim hızı ortaya koyabiliyor ve dahili flaşı ile karanlık ortamlarda iyi bir performans ortaya koyabiliyor. SD / SDHC / SDXC hafıza kartları ile depolama sorunu yaşatmayan X Vario, üzerinde Mini USB 2.0 ve HDMI portlarını barındırıyor. Beraberinde gelen 1600 mAh Lityum-iyon batarya ile ortalama 350 çekim yapılmasına izin verdiği belirtilen fotoğraf makinesi, 133 x 73 x 95mm boyutlara ve batarya dahil 628 gram ağırlık değerlerine sahip.

Leica tarafından duyurulan X Vario kompakt fotoğraf makinesi, £2,250 (Ortalama 3500$) fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Not: Makine hakkında yapılan ilk ön incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. Makine hakkında yapılan ilk ön incelemeye ve örnek fotoğraflaraulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/11/leica-announces-x-vario-zoom-compact-with-apsc-sensor