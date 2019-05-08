Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi

Lenovo, ThinkPad ailesindeki notebookları ikinci nesil AMD Ryzen Pro işlemcilerle bir araya getirdi. AMD APU sayesinde Intel versiyonuna göre yüzde 18 grafik gücü artışı var.
1 hf.
3,9b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi
Tam Boyutta Gör
ThinkPad ürün gamı Lenovo’nun sevilen notebooklarını içeriyor. Güncel ThinkPad notebooklar, Intel işlemci ile daha öncesinde tanıtılmıştı. Bugün ise aynı notebookların gücünü AMD Ryzen Pro’dan alan versiyonları duyuruldu.

Grafik performansında yüzde 18 artış

Aileye T495, T495S ve X395 şeklinde üç yeni model eklendi. Bu modellerin her biri ikinci nesil AMD Ryzen 7 Pro işlemcileri içeriyor. T495 ve T495S 14 inç boyutunda ekrana sahipken X395 13 inç ekranla geliyor. Her biri 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olan ekranlarda FreeSync desteği de mevcut. Cihazların geri kalan birçok özelliği Intel versiyonlarıyla aynı. Yani Lenovo, AMD tercih etmek isteyenler için ek seçenekler oluşturdu diyebiliriz.

Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi
Tam Boyutta Gör

Tabii ki ufak farklar yok manasına gelmiyor. AMD APU sayesinde grafik gücünün, Intel versiyonlarına kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğundan bahsedildi. Ek olarak Intel versiyonunda bulunan Thunderbolt 3 portu tahmin edebileceğiniz gibi AMD’de yer almıyor. Firma pil gücünü kıyaslarken eski modellerini örnek göstererek çok daha uzun kullanım vadediyor. Ancak Ars Technica’nın elde ettiği bilgilere göre güncel AMD modelleri ile Intel modelleri kıyaslandığında AMD’nin 45 dakika - bir saat arası daha az batarya süresi sunduğu gözlemlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek"

Lenovo’nun AMD Ryzen ve Vega grafik birimi ile sunulan yeni ThinkPad notebookları en geç Mayıs ayı sonunda raflardaki yerini almaya başlayacak. Belirlenen fiyatlar ise T495 için 939 dolar, T495s ve X395 içinse 1089 dolar şeklinde. T495s ve X395’in Haziran ayında sunulacağını aktaralım.


https://www.engadget.com/2019/05/08/lenovos-latest-thinkpads-improved-battery-life-performance/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
al-ozaria 1 hf. en beğenilen
AMD dizüstü ekran kartı piyasasına da adam akıllı bir el atsada, fiyatlar düşse güzel olacak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baymirza 1 hf.
Merhaba thinkpadciler. iki model arasında kaldım. zamanımı facebook-twitter-instagram da gezerek, video izleyerek ve bir kaç oyun oynayarak geçiriyorum. oynadığım oyun hearthstone diye bir card collection oyunu. bir de pes 2013 oynuyorum ama yeni bilgisayar alırsam pes 2019 ve yeni çıkacak sürümleri oynamayı düşünüyorum. Aynı şekilde Fifa nın da yeni sürümlerini oynayabilirim. Belki CS Go da oynayabilirim. Özetle bilgisayar kullanım alışkanlıklarım bunlardan ibaret. Thinkpad fanı olduğumu söylememe gerek yok sanırım. Bütçem maksimum 5000 tl. Şu iki bilgisayar arasında kaldım.
1 hepsiburada.com/...
2 hepsiburada.com/...
bu iki bilgisayarı özellikle işlemci ve ekran kartı bazında karşılaştırdığımızda aradaki yaklaşık 415 tl lik farka değecek bir durum var mıdır ya da bu farka değecek başka bir özellik? yakın fiyatlara paylaşımlı intel grafik kartlı olan thinkpadlar var yoksa onlara mı bakmalıyım? yardımcı olursanız sevinirim.

Edit: trendyol.com/... 80 tl daha ucuz dolayısıyla fark beş yüz diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Burkiling 1 hf.
Telefonlar zaten 7 inçe yaklaştı, tabletler desen 13 inçe dayandı, 15 inçten küçük laptop bana israf gibi geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 hf.
amd isminden dolayı hala diziüstünde kötü olarak yorumlanıyor. ismi sadece ryzen yapsa iyi olmazmı sizce
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 1 hf. en beğenilen
AMD dizüstü ekran kartı piyasasına da adam akıllı bir el atsada, fiyatlar düşse güzel olacak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuruwa 1 hf.
dolar bazı vergi ötv kaç para acaba ülkemizde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 hf. kuruwa
10 bin olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Çift çentikli Sharp Aquos R3 resmen tanıtıldı 1 hf. MIT, meme kanserine yakalanma ihtimalini tahmin eden yapay zeka geliştiriyor 1 hf. Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin 1 hf. Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu 1 hf. Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi yakında açıklanacak 1 hf. Huawei, çentiksiz ekran tasarımı için farklı çözümler üretiyor 1 hf. Google, TimeLapse çekim modunu tüm Pixel telefonlara getirecek 1 hf. Google'ın müzik uygulamaları 15 milyon aboneye ulaştı 1 hf. Apple mağazalarında LG UltraFine 5K ekran satışı durduruldu 1 hf. Samsung’dan 64MP çözünürlüğünde sensör 1 hf. Microsoft Power Toys geri dönüyor 1 hf. Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Style Plus 1 hf. Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı 1 hf. John Wick oyunu Epic Games Store özel olacak 1 hf. Asus’tan kompakt oyuncu faresi 1 hf. Honda, Avrupa'da çıkaracağı ilk elektrikli otomobilinin ismini açıkladı: Honda e 1 hf. Bir asteroitin yörüngesi değiştirilebilir mi? İşte NASA'nın ilginç planı 1 hf. Alzheimer hastalığı iki aşamalı tanı yöntemi ile semptom göstermeden yıllar önce tespit edilebilecek 1 hf. iPhone XR'ın halefi ortaya çıktı: Karşınızda çift arka kameralı iPhone XE 1 hf. Veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi Sonraki Şık tasarıma sahip Motorola One Vision yeni görselleri ile karşımızda 1 hf. Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler 1 hf. HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı 1 hf. Gücünü telefondan alan artırılmış gerçeklik gözlüğü 1 hf. Logitech G502 kablosundan kurtuluyor 1 hf. TSMC: Çoğu 7 nm müşterimiz doğrudan 6 nm’ye geçecek 1 hf. Google Haritalar ve Arama uygulamalarına gizli mod özelliği geliyor 1 hf. Orijinal Minecraft sürümü web tarayıcılarda 1 hf. Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu! 1 hf. Bilim insanları, antibiyotiğe dirençli yeni bir gen keşfetti 1 hf. Bitmain'de hashrate düşüşü devam ediyor 1 hf. Battlefield 5 Battle Royale modu büyük başarıya ulaştı 1 hf. İşte karşınızda çentiksiz Huawei P Smart Z 1 hf. Porsche, dizel skandalı kapsamında 535 milyon euro para cezası aldı 1 hf. Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir? 1 hf. Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek 1 hf. Tofaş açıkladı: Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor 1 hf. Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı 1 hf. Apex Legends mobil versiyonu geliyor 1 hf. Urbanears Rålis tanıtıldı: Firmadan ilk Bluetooth hoparlör Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim