Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi

ThinkPad ürün gamı Lenovo’nun sevilen notebooklarını içeriyor. Güncel ThinkPad notebooklar, Intel işlemci ile daha öncesinde tanıtılmıştı. Bugün ise aynı notebookların gücünü AMD Ryzen Pro’dan alan versiyonları duyuruldu.

Grafik performansında yüzde 18 artış

Aileye T495, T495S ve X395 şeklinde üç yeni model eklendi. Bu modellerin her biri ikinci nesil AMD Ryzen 7 Pro işlemcileri içeriyor. T495 ve T495S 14 inç boyutunda ekrana sahipken X395 13 inç ekranla geliyor. Her biri 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olan ekranlarda FreeSync desteği de mevcut. Cihazların geri kalan birçok özelliği Intel versiyonlarıyla aynı. Yani Lenovo, AMD tercih etmek isteyenler için ek seçenekler oluşturdu diyebiliriz.

Tabii ki ufak farklar yok manasına gelmiyor. AMD APU sayesinde grafik gücünün, Intel versiyonlarına kıyasla yüzde 18 daha fazla olduğundan bahsedildi. Ek olarak Intel versiyonunda bulunan Thunderbolt 3 portu tahmin edebileceğiniz gibi AMD’de yer almıyor. Firma pil gücünü kıyaslarken eski modellerini örnek göstererek çok daha uzun kullanım vadediyor. Ancak Ars Technica’nın elde ettiği bilgilere göre güncel AMD modelleri ile Intel modelleri kıyaslandığında AMD’nin 45 dakika - bir saat arası daha az batarya süresi sunduğu gözlemlenmiş.

Ayrıca Bkz.

"Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek"

Lenovo’nun AMD Ryzen ve Vega grafik birimi ile sunulan yeni ThinkPad notebookları en geç Mayıs ayı sonunda raflardaki yerini almaya başlayacak. Belirlenen fiyatlar ise T495 için 939 dolar, T495s ve X395 içinse 1089 dolar şeklinde. T495s ve X395’in Haziran ayında sunulacağını aktaralım.

https://www.engadget.com/2019/05/08/lenovos-latest-thinkpads-improved-battery-life-performance/