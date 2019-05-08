Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek

Razer Chroma bildiğiniz üzere firmanın RGB ışıklandırma sunan ürünlerinin bütünün kapsıyor. Bu cihazları ilgilendiren ve web tarayıcısı Vivaldi tarafından bildiğiniz üzere firmanın RGB ışıklandırma sunan ürünlerinin bütünün kapsıyor. Bu cihazları ilgilendiren ve web tarayıcısıtarafından açıklanana göre Razer ile yapılan anlaşma, web sayfalarının renklerini oyuncu donanımlarınızla eşleştiriyor.

Çok fazla kullanıcısı olmayan Vivaldi, yeni özelliğiyle Razer Chroma cihazlarla entegrasyon özelliği kazandı. Bu tarayıcıda artık gezindiğiniz sayfanın renkleri klavye, mouse ya da mouse padinizde görünüyor.

Pek de kullanışlı gibi durmayan bu özellik, Vivaldi’nin yaptığı benzer anlaşmalardan sadece bir tanesi. Firma 2016 yılında Philips ile anlaşarak Hue akıllı ampüllerin de içinde bulunduğunuz web sitesinin renklerinde yanmasını sağlamıştı.

https://vivaldi.com/tr/press/releases/vivaldi-browser-enables-razer-chroma-lighting-a-first-of-its-kind-integration-2/

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Vivaldi’nin son sürümü Razer Chroma entegrasyonunun yanında hızlı erişim simgelerini yeniden boyutlandırma ve sekme seçiminde yeni komutlar belirleme gibi kişiselleştirme özelliklerini de getiriyor.