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Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek

Web tarayıcısı Vivaldi tarafından en yeni sürüm duyuruldu. Yeni versiyonda Razer ile anlaşmasını duyuran firma, Chroma özellikli donanımların renklerini web siteleriyle eşleştiriyor.
2 hf.
4,1b
1
5
Tarayıcılar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Razer Chroma bildiğiniz üzere firmanın RGB ışıklandırma sunan ürünlerinin bütünün kapsıyor. Bu cihazları ilgilendiren ve web tarayıcısı Vivaldi tarafından açıklanana göre Razer ile yapılan anlaşma, web sayfalarının renklerini oyuncu donanımlarınızla eşleştiriyor.
Çok fazla kullanıcısı olmayan Vivaldi, yeni özelliğiyle Razer Chroma cihazlarla entegrasyon özelliği kazandı. Bu tarayıcıda artık gezindiğiniz sayfanın renkleri klavye, mouse ya da mouse padinizde görünüyor.
Pek de kullanışlı gibi durmayan bu özellik, Vivaldi’nin yaptığı benzer anlaşmalardan sadece bir tanesi. Firma 2016 yılında Philips ile anlaşarak Hue akıllı ampüllerin de içinde bulunduğunuz web sitesinin renklerinde yanmasını sağlamıştı.
Vivaldi’nin son sürümü Razer Chroma entegrasyonunun yanında hızlı erişim simgelerini yeniden boyutlandırma ve sekme seçiminde yeni komutlar belirleme gibi kişiselleştirme özelliklerini de getiriyor.

https://vivaldi.com/tr/press/releases/vivaldi-browser-enables-razer-chroma-lighting-a-first-of-its-kind-integration-2/ Yorum Yaz
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balcis 2 hf.
bu arada artık çoğu kişide ben dahil ışıklı kasa var. kasamın da bu şekilde aydınlanmasını isterim doğrusu, hatta ambilight'ı da çok beğeniyorum.
kullanışa gelince böyle bir özellik rahatsız etmediği sürece kullanışla bir ilgisi yok, tamamen estetik.
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balcis 2 hf.
"Ahmet! Senin odan yine mi siyah-turuncu?!"
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FerdosParadise 2 hf.
iyiymiş
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JaxFellex 2 hf.
iyi de bu özellik logitech' de 2 yıldır var :)
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Thetumbler 2 hf.
Neden taraflı haber yazılıyor ki? Kullanıcılar kendileri bu özelliğin kullanışlı olup olmadığına karar verebilir ki zaten bu ışıklandırmalar kullanıcı deneyimini artıran özellikler.
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