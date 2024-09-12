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    Anlık Bildirim

    AMD, eski Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteğini kesiliyor

    AMD, Ryzen Master'da 1. ve 2. Nesil Ryzen ve Threadripper işlemcilere olan desteği sonlandırıyor. Kullanıcıların artık daha eski sürümlere göz atmaları gerekiyor.
    AMD, eski Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteğini kesiliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi, AMD'nin ilk Ryzen serisini piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. Hatta aynı yıl AMD, Ryzen Threadripper neslini de tanıttı. Bu doğrultuda AM4 ve TR4 soketleri oldukça uzun bir süre kullanıldı ancak AMD'nin en son Ryzen Master sürümünde desteği sonlandırmasıyla bu işlemcilerin yetenekleri artık sınırlanıyor.

     Eski AMD Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteği kalkıyor

    AMD'nin paylaştığı sürüm notlarına Ryzen Master 2.14.0.3205 artık 1. ve 2. nesil Ryzen işlemciler, yani AMD Ryzen ve Ryzen Threadripper 1000 ve 2000 serileri için desteği sonlandırdı. Bu da söz konusu işlemcilere sahip kullanıcıların hız aşırtma ve ince ayarlar için önceki sürümlere veya BIOS'a güvenmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

    AMD, eski Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteğini kesiliyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Ryzen Master, kullanıcıların saat hızları ve voltaj gibi CPU parametrelerini ayarlayabildiği AMD'nin en kullanışlı uygulamalarından biir konumunda. Üstelik RAM hız aşırtma desteğine de sahip. Günümüzde ise muhtemelen Ryzen 1000 ve 2000 nesil işlemcileri çalıştıran milyonlarca kullanıcı var ve desteğin sona ermesiyle birlikte en yeni yükseltmelerden bazılarını kaçıracaklar

    Diğer tarafta sürüm notları, Ryzen 9000 serisi işlemciler için destek sunmanın yanı sıra, bazı gelişmeler de içeriyor. Ancak en iyi yanı, sistemi yeniden başlatmanıza gerek kalmadan EXPO profilini uygulamanıza olanak tanıyan yeni bellek hız aşırtma özelliği diyebiliriz. Ayrıca, Manuel kontrol modu artık CPU frekansını 5MHz'lik adımlarla ayarlamanıza olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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