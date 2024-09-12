AMD, eski Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteğini kesiliyor

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi, AMD'nin ilk Ryzen serisini piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. Hatta aynı yıl AMD, Ryzen Threadripper neslini de tanıttı. Bu doğrultuda AM4 ve TR4 soketleri oldukça uzun bir süre kullanıldı ancak AMD'nin en son Ryzen Master sürümünde desteği sonlandırmasıyla bu işlemcilerin yetenekleri artık sınırlanıyor.

Eski AMD Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteği kalkıyor

AMD'nin paylaştığı sürüm notlarına Ryzen Master 2.14.0.3205 artık 1. ve 2. nesil Ryzen işlemciler, yani AMD Ryzen ve Ryzen Threadripper 1000 ve 2000 serileri için desteği sonlandırdı. Bu da söz konusu işlemcilere sahip kullanıcıların hız aşırtma ve ince ayarlar için önceki sürümlere veya BIOS'a güvenmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Ryzen Master, kullanıcıların saat hızları ve voltaj gibi CPU parametrelerini ayarlayabildiği AMD'nin en kullanışlı uygulamalarından biir konumunda. Üstelik RAM hız aşırtma desteğine de sahip. Günümüzde ise muhtemelen Ryzen 1000 ve 2000 nesil işlemcileri çalıştıran milyonlarca kullanıcı var ve desteğin sona ermesiyle birlikte en yeni yükseltmelerden bazılarını kaçıracaklar

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Diğer tarafta sürüm notları, Ryzen 9000 serisi işlemciler için destek sunmanın yanı sıra, bazı gelişmeler de içeriyor. Ancak en iyi yanı, sistemi yeniden başlatmanıza gerek kalmadan EXPO profilini uygulamanıza olanak tanıyan yeni bellek hız aşırtma özelliği diyebiliriz. Ayrıca, Manuel kontrol modu artık CPU frekansını 5MHz'lik adımlarla ayarlamanıza olanak tanıyacak.

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