AMD, eski Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteğini kesiliyor

Eski AMD Ryzen işlemciler için Ryzen Master desteği kalkıyor
AMD'nin paylaştığı sürüm notlarına Ryzen Master 2.14.0.3205 artık 1. ve 2. nesil Ryzen işlemciler, yani AMD Ryzen ve Ryzen Threadripper 1000 ve 2000 serileri için desteği sonlandırdı. Bu da söz konusu işlemcilere sahip kullanıcıların hız aşırtma ve ince ayarlar için önceki sürümlere veya BIOS'a güvenmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.
Diğer tarafta sürüm notları, Ryzen 9000 serisi işlemciler için destek sunmanın yanı sıra, bazı gelişmeler de içeriyor. Ancak en iyi yanı, sistemi yeniden başlatmanıza gerek kalmadan EXPO profilini uygulamanıza olanak tanıyan yeni bellek hız aşırtma özelliği diyebiliriz. Ayrıca, Manuel kontrol modu artık CPU frekansını 5MHz'lik adımlarla ayarlamanıza olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.