Lenovo ThinkPad X3 bilgileri internete sızdı





Lenovo'nun incelik konusunda döneminin en iddialı Ultrabook modellerinden olan ThinkPad X1, bu kez daha ince bir devam modeli ile internete sızdı.





Firmanın ürün afişlerinden elde edilen verilere göre ThinkPad X3, 17.2mm kalınlık ile X1 modelinin 18.8mm kalınlığını geirde bırakıyor. Modelin dokunmatik versiyonu ise 18.7mm kalınlığa sahip.





Haswell tabanlı Core i3 ve i7 işlemcilere yer verecek olan X3, önceki modelin aksine harici 4GB-8GB RAM seçenekleri ile geliyor. Model 256GB'a kadar SSD depolama sunarken, 14 inçlik ekranında Full HD ve 2560x1600 piksel çözünürlük seçenekleri bulunuyor. Bağlantı seçenekleri olarak 3G/4G, 5. nesil WiFi, Bluetooth, NFC tercih edilmiş. Model 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

http://www.gizmochina.com/2013/10/24/the-lenovo-thinkpad-x3-specs-leaked-online/