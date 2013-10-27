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Lenovo ThinkPad X3 bilgileri internete sızdı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo ThinkPad X3 bilgileri internete sızdı

Lenovo'nun incelik konusunda döneminin en iddialı Ultrabook modellerinden olan ThinkPad X1, bu kez daha ince bir devam modeli ile internete sızdı.

Firmanın ürün afişlerinden elde edilen verilere göre ThinkPad X3, 17.2mm kalınlık ile X1 modelinin 18.8mm kalınlığını geirde bırakıyor. Modelin dokunmatik versiyonu ise 18.7mm kalınlığa sahip.

Haswell tabanlı Core i3 ve i7 işlemcilere yer verecek olan X3, önceki modelin aksine harici 4GB-8GB RAM seçenekleri ile geliyor. Model 256GB'a kadar SSD depolama sunarken, 14 inçlik ekranında Full HD ve 2560x1600 piksel çözünürlük seçenekleri bulunuyor. Bağlantı seçenekleri olarak 3G/4G, 5. nesil WiFi, Bluetooth, NFC tercih edilmiş. Model 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

http://www.gizmochina.com/2013/10/24/the-lenovo-thinkpad-x3-specs-leaked-online/ Yorum Yaz
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sertacarslan 5 yıl
Klavyedeki tuşların yerini zırt pırt değiştiren, Excel kullanıcılarının en çok kullandığı tuşları sağa sola saklayan hatta komple kaldıran, estetik fakiri, fiyat/performans düşmanı Lenovo'nun da Blackberry gibi iflas edip iş dünyasından defolup gitmesini çok isterdim ama maalesef bu çok zor...
1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Klavyedeki tuşların yerini zırt pırt değiştiren, Excel kullanıcılarının en çok kullandığı tuşları sağa sola saklayan hatta komple kaldıran, estetik fakiri, fiyat/performans düşmanı Lenovo'nun da Blackberry gibi iflas edip iş dünyasından defolup gitmesini çok isterdim ama maalesef bu çok zor...

Carpilacaksin
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byhackermstf 5 yıl
batarya ölmesse laptop çabuk eskimesse adamlar nerden para kazanıcak
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Psydia 5 yıl
Dokunmatik olmayan model daha ince oldugu halde ultrabook adini alamayacak intel'in kisitlamasindan dolayi, oyle mi?
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kımyasal 5 yıl
Laptopların en berbat yönleri ise bataryalarının çabuk ölmesi ve soğutma konusunda sıkıntı çekmeleri.
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