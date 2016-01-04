Lenovo Thinkpad 13 serisine Chrome OS takviyesi

Uzun süredir Thinkpad serisi altında kurumlara yönelik Chromebook ürünlerine de yer vermeye başlayan Lenovo, CES 2016 fuarında takviye yapmaya devam ediyor. Son olarak ThinkPad 13 dizüstü serisi de Chromebook üyesine kavuştu.





ThinkPad 13 serisi daha çok Windows işletim sistemli üyeleri ile tanınıyordu. Tüketiciler artık Chrome OS platformunu da seçme şansına sahip olacak. 13 inçlik ekrana sahip olan seride farklı çözünürlük seçenekleri yer alırken, Intel Skylake tabanlı Core i5 vPro işlemcisine kadar çeşitli seçenekler sunulacak.





Seride 16GB'a kadar RAM, 512GB SSD, tam boy HDMI girişi, USB 3.0 portu, USB Type-C standardı, askeri standartlarda dayanıklılık gibi özellikler bulunuyor. Genelde Chrome OS versiyonu biraz daha düşük donanımda oluyor ve işlemci tarafında da Celeron veya Pentium seçenekleri yer alıyor.





Lenovo, ilk olarak ThinkPad 13 Windows modellerinin satışına başlayacak. Nisan ayında piyasaya çıkacak olan modeller için 449$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. ThinkPad 13 Chromebook modelleri ise Haziran ayında görücüye çıkacak. Satış fiyatı 399$'dan başlıyor. Genelde 200$-300$ fiyat aralığı ile ilgi gören Chromebook platformu giderek üst seviyeye çıkmaya başlıyor. Fiyatlardaki yükseliş, tüketici ilgisinin kaybolmasına etki edecek mi zamanla göreceğiz. Platform hali hazırda ABD dizüstü pazarında yüzde 25-30 aralığında paya sahipti.

http://www.cnet.com/products/lenovo-thinkpad-13/