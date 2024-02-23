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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de bilgisayar satışlarında 2023 lideri Lenovo oldu

    Lenovo Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Lenovo, 2023 yılında Türkiye'de bilgisayar satışlarında pazar lideri oldu. Türkiye'de üst üste dördüncü kez pazar lideri olmayı başardı.
    Türkiye'de bilgisayar satışlarında 2023 lideri Lenovo oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de giriş, orta, ofis, gaming ve iş bilgisayarı kategorilerinde çok sayıda ürünü bulunan Lenovo Türkiye, 2023’te en yüksek pazar payını elde eden marka oldu. Lenovo, üst üste dördüncü kez pazar liderliğini elde etti.

    Lenovo, Türkiye'de yüzde 20,2 pazar payı elde etti

    Lenovo Türkiye’den yapılan açıklamada IDC verilerine göre Lenovo’nun 2023’te Türkiye’de pazar payı liderliği elde ettiği duyuruldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki pazar payı yüzde 20,2 oldu. Bu sonuçla Lenovo Türkiye, üst üste 4. yılı pazar lideri olarak kapatmış oldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki birincilikleri kategori bazında incelendiğinde ise büyük kurumsal müşteri segmentinde yüzde 33,2, dizüstü bilgisayar segmentinde yüzde 22, tüketici segmentinde yüzde 15,1 oranları ile gerçekleşti.

    Lenovo hem de Türkiye’de hem de globalde yapay zekaya odaklanıyor. Hibrid yapay zeka teknolojilerinin güçlü cihaza ihtiyaç duyması nedeniyle müşterilerin talebini karşılayacak bilgisayarlara odaklanıyor. Lenovo, önümüzdeki yıl yapay zekaya dünya genelinde 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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