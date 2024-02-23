Türkiye'de bilgisayar satışlarında 2023 lideri Lenovo oldu

Lenovo, Türkiye'de yüzde 20,2 pazar payı elde etti
Lenovo Türkiye’den yapılan açıklamada IDC verilerine göre Lenovo’nun 2023’te Türkiye’de pazar payı liderliği elde ettiği duyuruldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki pazar payı yüzde 20,2 oldu. Bu sonuçla Lenovo Türkiye, üst üste 4. yılı pazar lideri olarak kapatmış oldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki birincilikleri kategori bazında incelendiğinde ise büyük kurumsal müşteri segmentinde yüzde 33,2, dizüstü bilgisayar segmentinde yüzde 22, tüketici segmentinde yüzde 15,1 oranları ile gerçekleşti.
Lenovo hem de Türkiye’de hem de globalde yapay zekaya odaklanıyor. Hibrid yapay zeka teknolojilerinin güçlü cihaza ihtiyaç duyması nedeniyle müşterilerin talebini karşılayacak bilgisayarlara odaklanıyor. Lenovo, önümüzdeki yıl yapay zekaya dünya genelinde 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.