Lenovo, Yoga serisini Android işletim sistemi ile genişletmeyi planlıyor





Sektörün ilk dokunmatik ve dönebilir ekranlı Windows 8 Ultrabook modeli sloganıyla geçen yıl IdeaPad Yoga modelini lane eden Lenovo, sonrasında yeni boyutlar ve işlemcilerle ürünü genişletmişti. 13 inç ekranlı Yoga modelinin ardından 11.6 inç ekranlı Yoga 11 ve Yoga 11S modelleri de firma tarafından tanıtıldı.





Ancak endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre Lenovo, Yoga serisine bir de Android işletim sistemli model eklemek istiyor. Android işletim sistemli Yoga modeli ayrılabilir klavye ile gelecek ve ASUS'un Transformer serisini andıracak.





İki yıl önce sektöre Transformer serisi ile yeni bir bakış açısı kazandıran ASUS, bu anlayışı Windows 8 işletim sistemine de taşımıştı. Lenovo da Yoga serisi ile Android pazarında yeni bir trendi başlatmak istiyor.





Lenovo'nun farklı olarak tablet modelinde ARM işlemcilerin yanında Intel işlemcilere de yer vermek istediği belirtiliyor. Geçen yıl Medfield işlemcili bir tablet pazara sunmayı planlayan Lenovo; yeni iPad modelleri, bütçe dostu Android tabletler ve Windows 8 tabletlerin pazara girmesiyle bu planını ertelemişti.





Lenovo'nun en erken yılın yaz aylarında Android işletim sistemli Yoga serisini pazara sunmaya hazırlandığı kaydediliyor. Ancak fiyat konusunda ne tür bir konumlandırma yapacağı belli değil.





Şayet Windows 8 tabletler ile aynı seviyede bir fiyatlandırmaya giderse, Yoga modellerinin pek pazarda tutunma şansı olmayabilir.

http://www.digitimes.com/news/a20130114PD206.html