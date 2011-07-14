Lenovo, bilgisayar pazarında üçüncülüğe yükseldi

Önde gelen araştırma şirketlerinden International Data Corporation, kısa adıyla IDC, bilgisayar pazarının 2011 takvim yılının 2.çeyreğindeki performansını mercek altına aldığı araştırma raporunu yayınladı. Tahminlere göre yaklaşık %3'lük büyüme (yıllık bazda) öngörülen bilgisayar pazarındaki büyüme, rapora göre, beklentinin altında kaldı.

IDC'nin raporuna göre küresel bilgisayar pazarı 2011 takvim yılının 2.çeyreğinde %2.6 büyüyerek, gerçekleşen toplam bilgisayar sevkiyatı 84 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise pazarda 82 milyon birim bilgisayar sevkiyatı gerçekleşmişti. Satıcı bazında baktığımızda ise HP, sevkiyatını yaklaşık %3'lük arttırarak 15 milyona yükseltirken; Dell, %2.8 artış ile ulaştığı yaklaşık 11 milyonluk sevkiyat ile ikinciliğini korumayı başardı. Bu ikiliyi, geçtiğimiz yıl %10.2 ile Acer'dan sonra gelen Lenovo %22,9'luk artış ile elde ettiği 10 milyonu aşkın sevkiyat ile takip ederken; dünyanın en büyük 3.bilgisayar üreticisi ünvanını Lenovo'ya kaptıran Acer ise yaklaşık 9 milyonluk sevkiyat gerçekleştirdi. Değişime baktığımızda ise Acer'ın önceki yılın aynı dönemine göre sevkiyatında %10'luk bir azalma görülüyor. Bu dörtlüyü takip eden 5. ise, tahmin edebileceğiniz gibi, ASUS olurken; Tayvanlı bilgisayar devi sevkiyatını %6 arttırarak 4,5 milyona yaklaştırmış durumda.

Bölgesel olarak Amerikan pazarına baktığımızda ise 4,7 milyon sevkiyat gerçekleştiren HP'nin liderliği sürdürdüğünü görürken; onu 3,96 milyonluk sevkiyat ile Dell takip ediyor. Küresel pazarda Lenovo'nın oturduğu 3.lük koltuğunda ise Amerika'da 1,917 milyon Mac sevkiyatı gerçekleştiren Apple otururken; Cupertino'luyu 1,617 milyon sevkiyat ile Toshiba ve 1,513 milyon sevkiyat ile Acer izliyor. Yıl bazında değişimleri göz önüne aldığımızda ise 2.çeyrekte HP'nin sevkiyatının %0,6; Dell'in %10,2 ve Acer'ın %25,4 azaldığını görüyoruz. Bu üçlünün aksine ise Apple, geçtiğimize yıla göre sevkiyatını %14,7 arttırmayı başarırken; Toshiba ise %3,7'lik bir artışın altına imza atmayış başarmış.

IDC'nin bölgesel değerlendirmesine göre ise Amerika ve Batı Avrupa, pazarın zayıf halkaları olarak dikkat çekerken; gelişmekte olan bölgeler, Latin Amerika ve Asya Pasifik bölgesinin daha iyi durumda olduğu görülüyor. Amerika pazarı geçtiğimiz yıla göre %4.2'lik bir daralma yaşarken; Orta-Doğu Avrupa (CEE) ve Orta Doğu-Afika (MEA) bölgelerindeki büyümeye rağmen EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi) bölgesindeki daralma 2.çeyrekte de devam ediyor. Japonya'da ise depremin olumsuz etkilerine rağmen bilgisayar pazarı %3'lük bir büyürken; Japonya'nın da dahil olduğu Asya Pasifik bölgesinde ise pazar %12 ile çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmış durumda.

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