Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, bilgisayar pazarında üçüncülüğe yükseldi

7 yıl
3,3b
1
4
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tam Boyutta Gör

Önde gelen araştırma şirketlerinden International Data Corporation, kısa adıyla IDC, bilgisayar pazarının 2011 takvim yılının 2.çeyreğindeki performansını mercek altına aldığı araştırma raporunu yayınladı. Tahminlere göre yaklaşık %3'lük büyüme (yıllık bazda) öngörülen bilgisayar pazarındaki büyüme, rapora göre, beklentinin altında kaldı.

IDC'nin raporuna göre küresel bilgisayar pazarı 2011 takvim yılının 2.çeyreğinde %2.6 büyüyerek, gerçekleşen toplam bilgisayar sevkiyatı 84 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise pazarda 82 milyon birim bilgisayar sevkiyatı gerçekleşmişti. Satıcı bazında baktığımızda ise HP, sevkiyatını yaklaşık %3'lük arttırarak 15 milyona yükseltirken; Dell, %2.8 artış ile ulaştığı yaklaşık 11 milyonluk sevkiyat ile ikinciliğini korumayı başardı. Bu ikiliyi, geçtiğimiz yıl %10.2 ile Acer'dan sonra gelen Lenovo %22,9'luk artış ile elde ettiği 10 milyonu aşkın sevkiyat ile takip ederken; dünyanın en büyük 3.bilgisayar üreticisi ünvanını Lenovo'ya kaptıran Acer ise yaklaşık 9 milyonluk sevkiyat gerçekleştirdi. Değişime baktığımızda ise Acer'ın önceki yılın aynı dönemine göre sevkiyatında %10'luk bir azalma görülüyor. Bu dörtlüyü takip eden 5. ise, tahmin edebileceğiniz gibi, ASUS olurken; Tayvanlı bilgisayar devi sevkiyatını %6 arttırarak 4,5 milyona yaklaştırmış durumda.

Lenovo, bilgisayar pazarında üçüncülüğe yükseldi
Tam Boyutta Gör

Bölgesel olarak Amerikan pazarına baktığımızda ise 4,7 milyon sevkiyat gerçekleştiren HP'nin liderliği sürdürdüğünü görürken; onu 3,96 milyonluk sevkiyat ile Dell takip ediyor. Küresel pazarda Lenovo'nın oturduğu 3.lük koltuğunda ise Amerika'da 1,917 milyon Mac sevkiyatı gerçekleştiren Apple otururken; Cupertino'luyu 1,617 milyon sevkiyat ile Toshiba ve 1,513 milyon sevkiyat ile Acer izliyor. Yıl bazında değişimleri göz önüne aldığımızda ise 2.çeyrekte HP'nin sevkiyatının %0,6; Dell'in %10,2 ve Acer'ın %25,4 azaldığını görüyoruz. Bu üçlünün aksine ise Apple, geçtiğimize yıla göre sevkiyatını %14,7 arttırmayı başarırken; Toshiba ise %3,7'lik bir artışın altına imza atmayış başarmış.

Lenovo, bilgisayar pazarında üçüncülüğe yükseldi
Tam Boyutta Gör

IDC'nin bölgesel değerlendirmesine göre ise Amerika ve Batı Avrupa, pazarın zayıf halkaları olarak dikkat çekerken; gelişmekte olan bölgeler, Latin Amerika ve Asya Pasifik bölgesinin daha iyi durumda olduğu görülüyor. Amerika pazarı geçtiğimiz yıla göre %4.2'lik bir daralma yaşarken; Orta-Doğu Avrupa (CEE) ve Orta Doğu-Afika (MEA) bölgelerindeki büyümeye rağmen EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi) bölgesindeki daralma 2.çeyrekte de devam ediyor. Japonya'da ise depremin olumsuz etkilerine rağmen bilgisayar pazarı %3'lük bir büyürken; Japonya'nın da dahil olduğu Asya Pasifik bölgesinde ise pazar %12 ile çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmış durumda.


<a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22937811">IDC</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
delimavi1982 7 yıl
Gerçekten lenova bir girdi pir girdi.Ürünleri gayet güzel.Herzaman y serisi favorimdir.Gerçi şuan Dell kullanıyorum 5110 gayet memnunum.Servis olarak tüm dünyada dell 1 numaradır.(Kendi görüşümdür)teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
Lenovo laptoplar genel olarak kaliteli gözüküyorlar ve en iyi klavye tuş tasarımına sahipler bence. Şu Y570'de gelseydi hayırlısyla :a
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 7 yıl
Acer'ın vakti zamanında birincilikte gözü vardı. Dördüncülükte kendine yer bulabilmiş. Lenovo çıkışını devam ettirirse 3. çeyrekte Dell'i geçer.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E.Gunes 7 yıl
Dell tercihimdir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunlar -21- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim