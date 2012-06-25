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Lenovo, çift ekranlı dizüstü modeli ile Taichi'ye rakip olma peşinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geride kalan Computex 2012 fuarında öne çıkan Windows 8 yüklü ürünler arasında çift ekranlı ASUS Taichi dizüstü modeli dikkati çekmişti.

Standart döner ekranlı tablet PC modellerinden farklı olarak Taichi, kapağın hem ön kısımda hem arka kısımda Full HD çözünürlükte birer dokunmatik ekran bulunduruyor ve kapağı kapatıp açarak bu ekranlar arasında geçiş yapabiliyor. 

Tüketicilerin ilgisini daha çok çekebilmek adına yeni tasarımlar ortaya koymaya çalışan firmalardan birisi de Lenovo.

DigiTimes sitesinin tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak verdiği haberine göre Lenovo, Taichi benzeri çift ekranlı bir dizüstü modeli üzerinde çalışıyor. Detayları tam olarak bilinmese de Windows 8 işletim sisteminin çıkışıyla birlikte bu modeli de piyasada görebiliriz. Bilindiği gibi Lenovo, Yoga adlı dokunmatik ekranlı Windows 8 Ultrabook modelini de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek. 

Ancak kaynaklar bu tür benzersiz tasarıma sahip modellerin ilgi göreceği konusunda tereddütlü. Genelde yüksek fiyat etiketi taşıyan bu modeller tüketicinin kafasında soru işaretleri uyandırıyor.

Yapılan araştırmalara göre tüketiciler bir dizüstü modelinde dokunmatik özelliğinin normal fiyatın üzerine ekstradan 30$ yük bindirmesine razı. Ancak hali hazırda böyle bir özellik 80$-100$ arasında ekstra yük bindirdiği için tüketici tarafından kabul görmesi zor görülüyor.

http://www.digitimes.com/pda/a20120620PD223.html Yorum Yaz
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#etiket 7 yıl
Tek ekran koyup döner kapanır şekilde dizayn etselermiş daha mantıklı olurmuş, ikinci ekran israf olmuş.
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alitopuat 7 yıl
Tasarımı çok şık duruyor.
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Pardus Linux 7 yıl
Windows 8'in dokunma hissi uyandıran Metro arayüzü bu cihazları sattıracaktır diye düşünüyorum fakat illaki kapasitif olmak zorunda değil çok daha ucuza kızılötesi yöntemiyle de oldukça hassas dokunmatik ekranlar yapılabiliyor bu tarz olsa da W8 ile alacağım bir cihaz da dokunmatik ekran olması gerektiği kanaatindeyim...
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wheelocklr 7 yıl
Genelde yüksek fiyat etiketi taşıyan bu modeller tüketicinin kafasında soru işaretleri uyandırıyor.
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ae2096 7 yıl
O dıştaki ekranın darbelere karşı savunması sıkıntı olur gibi sanki.
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