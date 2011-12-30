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Lenovo, IdeaPad S110'da netbook tanımını düşürdü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,6b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Cedar Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu kullanan IdeaPad S110 isimli mini bilgisayarını Lenovo netbook yerine mini notebook olarak lanse ediyor. Lenovo'nun da dahil olduğu pek çok üretici Atom tabanlı kompakt sistemlerini netbook olarak lanse ediyordu ancak Lenovo, bu tanımı düşürerek mini notebook sıfatını kullanmaya başladı.
Lenovo  tarafından yayınlanan yeni videoda IdeaPad S110, dört farklı renk seçeneğine sahip mini dizüstü bilgisayar olarak gösteriliyor. Intel'in Atom N2600 işlemcisinden güç alan ve aynı zamanda 1GB RAM ile 320GB sabit disk kapasitesine sahip olan sisteme, 10.1-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip. 
Diğer özellikleri arasında Hızla Başlangıç yeteneği, USB 3.0, 10/100 Ethernet, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, %98 boyutunda ciklet klavye, 802.11n WiFi ve opsiyonel olarak 3G HSDPA bağlantısı gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Starter işletim sistemi işletim sistemi ile gelen IdeaPad S110, Amerika'da 322$ seviyesinden sunuluyor.
Anlaşıldığı kadarı ile tabletlerin artan baskısı ve netbook tanımının kullanıcılarda oluşturduğu kötü izlenimi yıkabilmek adına üreticiler farklı stratejiler deneyecek gibi. İşte onlardan biri olan Lenovo, yeni nesil Atom işlemcili IdeaPad S110 modeliyle, netbook tanımlamasından vazgeçerek, mini bilgisayarlarını ismen de daha çekici kılmayı hedeflemiş gibi görünüyor.

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Rubisco 7 yıl en beğenilen
Hem Intel ile rekabet ederler hemde Intel mallarını kullanmaktan çekinmezler, tak şuna AMD e-450 de minibook, mininote, minimony(mini monsterdan çakma :P),minipad nolr yani.
Memlekette:
Asus Amd E-450 1.66GHZ 2GB 320GB HD6230M 15.6" Freedos 375+kdv
HP E-450 1,65 GHz 1366 x 768 15,6" 2 GB 320 GBSATA 512 MB Radeon HD 6310M 399+kdv
Bunlar bu fiyata memlekette satılıyor.
Amazonda: IBM ThinkPad X120e e-350 11.6" LED 2gb ram 320gb hdd win7 pro 495$
Lafımın özü : Uygun fiyatlı AMD çözümü yapıp satsana bol bol millet de sevinsin sende sevin.
Hem Intel ile rekabet ederler hemde Intel mallarını kullanmaktan çekinmezler, tak şuna AMD e-450 de minibook, mininote, minimony(mini monsterdan çakma :P),minip...
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hacı.basat 7 yıl
Lenovo'nun efsane via işlemcili netbook modeli satışa gelse bundan çok satar, Türkiye'de satılan tek Via işlemcili netbook'du, halen hatrı var.
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highgen 7 yıl
atom devri bitti artık fusionun ortada büyük nimetleri varken bu üreticiler hala daha dandik atom cihaz çıkarmakta ısrar ederler
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kalpazan45 7 yıl
Notbook bana hala tabletten daha çekici geliyor.tablet daha çok oyuncak gibi.profesyonel kullanım için pek uygun gelmedi bana
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emregök 7 yıl
şimdilik biraz alınabilir olmuş yenilenen işlemcisiyle
hd3000 den iyi cip takmak lazım birde ark dedi gibi direk amd tarafındakiler hd3000den baya iyi.
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Rubisco 7 yıl en beğenilen
Hem Intel ile rekabet ederler hemde Intel mallarını kullanmaktan çekinmezler, tak şuna AMD e-450 de minibook, mininote, minimony(mini monsterdan çakma :P),minipad nolr yani.
Memlekette:
Asus Amd E-450 1.66GHZ 2GB 320GB HD6230M 15.6" Freedos 375+kdv
HP E-450 1,65 GHz 1366 x 768 15,6" 2 GB 320 GBSATA 512 MB Radeon HD 6310M 399+kdv
Bunlar bu fiyata memlekette satılıyor.
Amazonda: IBM ThinkPad X120e e-350 11.6" LED 2gb ram 320gb hdd win7 pro 495$
Lafımın özü : Uygun fiyatlı AMD çözümü yapıp satsana bol bol millet de sevinsin sende sevin.
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ufuks36 7 yıl
1gb ram saçma olmuş
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