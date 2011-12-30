Lenovo, IdeaPad S110'da netbook tanımını düşürdü

Intel'in Cedar Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu kullanan IdeaPad S110 isimli mini bilgisayarını Lenovo netbook yerine mini notebook olarak lanse ediyor. Lenovo'nun da dahil olduğu pek çok üretici Atom tabanlı kompakt sistemlerini netbook olarak lanse ediyordu ancak Lenovo, bu tanımı düşürerek mini notebook sıfatını kullanmaya başladı.

Lenovo tarafından yayınlanan yeni videoda IdeaPad S110, dört farklı renk seçeneğine sahip mini dizüstü bilgisayar olarak gösteriliyor. Intel'in Atom N2600 işlemcisinden güç alan ve aynı zamanda 1GB RAM ile 320GB sabit disk kapasitesine sahip olan sisteme, 10.1-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip.

Diğer özellikleri arasında Hızla Başlangıç yeteneği, USB 3.0, 10/100 Ethernet, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, %98 boyutunda ciklet klavye, 802.11n WiFi ve opsiyonel olarak 3G HSDPA bağlantısı gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Starter işletim sistemi işletim sistemi ile gelen IdeaPad S110, Amerika'da 322$ seviyesinden sunuluyor.

Anlaşıldığı kadarı ile tabletlerin artan baskısı ve netbook tanımının kullanıcılarda oluşturduğu kötü izlenimi yıkabilmek adına üreticiler farklı stratejiler deneyecek gibi. İşte onlardan biri olan Lenovo, yeni nesil Atom işlemcili IdeaPad S110 modeliyle, netbook tanımlamasından vazgeçerek, mini bilgisayarlarını ismen de daha çekici kılmayı hedeflemiş gibi görünüyor.