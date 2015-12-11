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Lenovo ile montunuz projeksiyon ekranı oluyor

Projeksiyon cihazları kullanım geleneğinde duvar veya özel perdelerden yararlanılıyor. Lenovo hareket halindeki kullanıcılar için çıkar-tak formatında bir perdeli mont geliştirmiş.
3 yıl
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8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo ile montunuz projeksiyon ekranı oluyor


Fazla yaygın olmasa da özellikle Lenovo'nun katkısıyla bazı tablet modellerinde entegre projeksiyon modülleri bulunabiliyor. Konsept gereği kullanıcılar tabletlerini perdeye veya duvara yansıtarak kullanabiliyor. Peki hareket halinde iken projeksiyon modülü nasıl kullanacaksınız?

Yoga Tab serisi ile kullanıcılarına entegre projeksiyon modülü sunmaya başlayan Lenovo, hareket halinde tabletleri kullanabilmek için de Screen Jacket adında ilginç bir mont geliştirmiş. Standart bir mont olarak giydiğiniz Screen Jacket, içerisine dürülmüş vaziyetteki perdesini açtığınızda ve köşelerinden çengellerle tutturduğunuzda artık bir projeksiyon perdesi haline geliyor. Perdeye 120cmx60cm boyutuna kadar görüntü yansıtılabiliyor. 

Montun tasarımında Felipe Pantone, Janine Rewell, JeanSpezial ve Yogo Honda gibi ünlü isimler yer almış. E haliyle montun fiyatı da bir hayli yükselmiş. Lenovo Screen Jacket montuna yaklaşık 380$ para ödemek gerekiyor. Bu neredeyse Lenovo'nun tabletleri ile aynı fiyatta.

10.1 inçlik 2K ekran, Intel Atom X5-Z8500 yonga seti, 2GB RAM, 10 200mAh batarya, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklere sahip Lenovo Tab Pro 3 modelinin 500$ fiyatı düşünüldüğünde perdeli bir projeksiyon sistemi isteyenler yaklaşık 900$'ı gözden çıkarmak zorunda.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-Screen-Jacket-is-the-perfect-accessory-for-its-YOGA-Tab-3-Pro-tablet-with-Pico-projector_id76552 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen
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Patren 3 yıl
yağmurlü havada elektrik çapar
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saylia 3 yıl
tricore
kokar be o

zaten özelliklerinden biri de o. Hani bi ara deniyordu ya sinemalarda artik koku da hissedilecek diye, 5D miydi neydi. lenovo yanlislikla onu da icat etmis.
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tricore 3 yıl
kokar be o
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hksdejavu 3 yıl
Tabi ceket üzerine yansıtılan görüntünün bilgisayar ile koyulduğunu hatırlıyor ve gerçek şartlarda parlak olmayan, zorlukla göreceğimiz bir görüntü vereceğini anlıyorum. Ardından sessizce uzaklaşıyorum.
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saylia 3 yıl
tel örgüyü de yanimizda tasimamiz gerekebilir.
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kadirirdem 3 yıl
değişik ve ilginç olmuş..
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greenk 3 yıl
Şaka gibi :)
Lenovo mont mu çıkarıyor sırf bunun için.
Taşınabilir perde al, montun varsa yenisine gerek kalmaz.
Montun içindeki perde buruş buruştur zaten :)
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen
Yakında teletabiler gerçek olacak
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