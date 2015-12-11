Lenovo ile montunuz projeksiyon ekranı oluyor





Fazla yaygın olmasa da özellikle Lenovo'nun katkısıyla bazı tablet modellerinde entegre projeksiyon modülleri bulunabiliyor. Konsept gereği kullanıcılar tabletlerini perdeye veya duvara yansıtarak kullanabiliyor. Peki hareket halinde iken projeksiyon modülü nasıl kullanacaksınız?





Yoga Tab serisi ile kullanıcılarına entegre projeksiyon modülü sunmaya başlayan Lenovo, hareket halinde tabletleri kullanabilmek için de Screen Jacket adında ilginç bir mont geliştirmiş. Standart bir mont olarak giydiğiniz Screen Jacket, içerisine dürülmüş vaziyetteki perdesini açtığınızda ve köşelerinden çengellerle tutturduğunuzda artık bir projeksiyon perdesi haline geliyor. Perdeye 120cmx60cm boyutuna kadar görüntü yansıtılabiliyor.





Montun tasarımında Felipe Pantone, Janine Rewell, JeanSpezial ve Yogo Honda gibi ünlü isimler yer almış. E haliyle montun fiyatı da bir hayli yükselmiş. Lenovo Screen Jacket montuna yaklaşık 380$ para ödemek gerekiyor. Bu neredeyse Lenovo'nun tabletleri ile aynı fiyatta.





10.1 inçlik 2K ekran, Intel Atom X5-Z8500 yonga seti, 2GB RAM, 10 200mAh batarya, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklere sahip Lenovo Tab Pro 3 modelinin 500$ fiyatı düşünüldüğünde perdeli bir projeksiyon sistemi isteyenler yaklaşık 900$'ı gözden çıkarmak zorunda.

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-Screen-Jacket-is-the-perfect-accessory-for-its-YOGA-Tab-3-Pro-tablet-with-Pico-projector_id76552