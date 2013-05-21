Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, melez bilgisayar modeli ThinkPad Helix'in satışına başladı

6 yıl
817
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo, melez bilgisayar modeli ThinkPad Helix'in satışına başladı
Kısa zaman önce Lenovo tarafından duyurulan ve hem tablet hem de dizüstü formunda kullanılabilen ThinkPad Helix bilgisayar modeli, iki farklı versiyon halinde satılmaya başlandı.
Firmanın resmi satış sitesi üzerinden alınabilen bilgisayarlardan 2.8 GHz Intel Core i5-3427U işlemci ve 4GB DDR3 RAM miktarına sahip olan model 1,679$, 3.20 GHz Intel Core i7-3667U işlemci ve 8GB DDR3 RAM miktarına sahip olan model ise 1,999$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.
İki model ortak olarak Windows 8 PRO işletim sistemi, 11.6-inç 400nit 1920x1080 piksel dokunmatik ekran, NFC, 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı özellikleri, USB2.0/3.0 bağlantı portları ve 3 hücreli 42 Wh dahili batarya gibi teknik detaylar yanında, 128GB ya da 256GB SSD depolama seçenekleriyle kullanıcılar karşısına geliyor.
Lenovo tarafından satışına başlanan tablet/dizüstü karşımı bilgisayar modeli ThinkPad Helix, Haziran ayı içerisinde dağıtılmaya başlanacak. 


http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/web/LenovoPortal/en_US/builder.workflow:Enter?sb=:00000025:00003648: Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casio Exilim EX-N10 "Tarzını yansıt" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim