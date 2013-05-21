Lenovo, melez bilgisayar modeli ThinkPad Helix'in satışına başladı

Kısa zaman önce Lenovo tarafından duyurulan ve hem tablet hem de dizüstü formunda kullanılabilen ThinkPad Helix bilgisayar modeli, iki farklı versiyon halinde satılmaya başlandı.

Firmanın resmi satış sitesi üzerinden alınabilen bilgisayarlardan 2.8 GHz Intel Core i5-3427U işlemci ve 4GB DDR3 RAM miktarına sahip olan model 1,679$, 3.20 GHz Intel Core i7-3667U işlemci ve 8GB DDR3 RAM miktarına sahip olan model ise 1,999$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

İki model ortak olarak Windows 8 PRO işletim sistemi, 11.6-inç 400nit 1920x1080 piksel dokunmatik ekran, NFC, 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı özellikleri, USB2.0/3.0 bağlantı portları ve 3 hücreli 42 Wh dahili batarya gibi teknik detaylar yanında, 128GB ya da 256GB SSD depolama seçenekleriyle kullanıcılar karşısına geliyor.

Lenovo tarafından satışına başlanan tablet/dizüstü karşımı bilgisayar modeli ThinkPad Helix, Haziran ayı içerisinde dağıtılmaya başlanacak.





http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/web/LenovoPortal/en_US/builder.workflow:Enter?sb=:00000025:00003648: