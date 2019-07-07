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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu

Lenovo marka akıllı fare özel bir yapay zeka asistana yer veriyor ve sesli komutları fonksiyonlara dönüştürüyor. Ayrıca 26 farklı dilde tercüme de yapabiliyor.
17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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2
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadece bilgisayar ara yüzünü kontrol etmek için kullandığımız fareler farklı fonksiyonlarla karşımıza çıkmaya başladı. Logitech’in sunum odaklı fareleri popülerken Lenovo da tercüme yapma yeteneği kazandırmış.

Lenovo akıllı fare özellikleri ve fiyatı

Lenovo’nun yeni akıllı faresi Çinli girişim Keda Xunfei’nin geliştirdiği ses tanıma teknolojisini kullanıyor. Sesli komutlar ile bilgisayarda farklı fonksiyonlar yerine getirilebiliyor. Ayrıca belirli Çin aksanları ve İngilizce de fare tarafından algılanabiliyor.

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Tercüme tarafında ise Çince’den İngilizce, Fransızca, Japonca ve Almanca dahil 26 dile çeviri yapılıyor. Yapay zekâ kullanıcıyı öğrenecek şekilde geliştirilmiş. Fare ayrıca bulut hizmeti üzerinden kelime dağarcığını ve bunlara karşılık gelen etkinlikleri sürekli geliştiriyor. Yine sözlük veri tabanını da güncelliyor.

110x61x32mm ölçülere sahip olan fare mavi ışık konumlama teknolojisini kullanıyor. Hemen tüm yüzeyleri algılıyor ve 600/1200/2400/4000 DPI şeklinde 4 kademe sunuyor. Lenovo akıllı fare 43$ gibi bir fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/06/lenovo-smart-mouse-with-voice-input-and-language-translation-support-launched/ Yorum Yaz
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