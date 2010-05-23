Lenovo IdeaCentre A300 satışa sunuldu

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nun, IdeaCentre serisi altında duyurduğu hepsi bir arada formundaki bilgisayarı IdeaCentre A300 satışa sunuldu.Lenovo IdeaCentre A300'de 2.2 Ghz işlem hızına sahip çift çekirdekli Intel Pentium T4400 işlemciler yer alıyor. Tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran IdeaCentre A300, 18.5mm kalınlığında A300, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5 inç'lik LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2 GB DDR3 sisteö belleğine sahip olan bilgisayar maksimum 4 GB DDR3 bellek miktarını destekliyor. Depolama alanı için 320 GB kapasiteli sabit disklerin kullanıldığı bilgisayarlarda grafik işlemleri Intel GMA X4500'e emanet edilmiş. Windows 7 Home Premium (64bit) işletim sistemine yer verilen bilgisayarda, HDMI girişi, 4 adet USB girişi, dahili kamera, 8/1 kart okuyucu, WiFi gibi bileşenlerde yer alıyor.

Lenovo'nun 899$ fiyat etiketiyle satışa sunulan hepsi bir arada bilgisayar IdeaCentre A300'ün LogicBuy sitesinde 100 $'lık indirim ve %15'ilk indirim kuponu ile 679,15 $'dan satıldığını da belirtelim.