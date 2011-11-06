Lenovo'dan 18.5-inç boyutunda panel bilgisayar; C225

Hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlara büyük önem veren ve bu alandaki yatırımlarına devam eden Lenovo, 18.5-inç boyutundaki C225 modelini duyurdu.

Lenovo'nun giriş seviyesine konumlandırdığı C225, AMD platformunu kullanıyor ve gücünü 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisinden alıyor.

Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip olan C-225, 6GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar farklı disk ve bellek seçenekleriyle donatılabiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik birimi ile gelen sistem bu sayede DirectX 11 desteği de sunuyor.

LED backlit tabanlı ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunan C225, temel kullanım ihtiyaçları doğrultusunda DVD yazıcı, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, USB 2.0 ve USB 3.0 konnektörleri ile entegre kamera ve hoparlörlere de sahip.

Kullandığı sabit disk 7200 devir/dakika hızında çalışan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemi ile gelen panel bilgisayar, Full HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Lenovo C225 konfigürasyonuna göre 499$ ve 699$ seviyesinden sunuluyor.