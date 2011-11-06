Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan 18.5-inç boyutunda panel bilgisayar; C225

7 yıl
9,5b
1
4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo'dan 18.5-inç boyutunda panel bilgisayar; C225
Tam Boyutta Gör
Hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlara büyük önem veren ve bu alandaki yatırımlarına devam eden Lenovo, 18.5-inç boyutundaki C225 modelini duyurdu.
Lenovo'nun giriş seviyesine konumlandırdığı C225, AMD platformunu kullanıyor ve gücünü 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisinden alıyor.
Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip olan C-225, 6GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar farklı disk ve bellek seçenekleriyle donatılabiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik birimi ile gelen sistem bu sayede DirectX 11 desteği de sunuyor.
LED backlit tabanlı ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunan C225, temel kullanım ihtiyaçları doğrultusunda DVD yazıcı, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, USB 2.0 ve USB 3.0 konnektörleri ile entegre kamera ve hoparlörlere de sahip.
Kullandığı sabit disk 7200 devir/dakika hızında çalışan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemi ile gelen panel bilgisayar, Full HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Lenovo C225 konfigürasyonuna göre 499$ ve 699$ seviyesinden sunuluyor. 
Lenovo'dan 18.5-inç boyutunda panel bilgisayar; C225
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Slm ben bir diz ustu pc alicagim tanimadigim bir marka ve ekran karti AMD Radeon™ HD 6310 Graphics bu ekran karti normal oyunlar oynamak icin yeterlimi sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 yıl
şoray uzun yolda
fiyatı fazla o fiyatlara ne sistemler toplanır.

Monitör ve kasanın monolitik yapıda olduğu sistemler de toplanabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şoray uzun yolda 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

şoray uzun yolda

fiyatı fazla o fiyatlara ne sistemler toplanır.


Monitör ve kasanın monolitik yapıda olduğu sistemler de toplanabilir mi?

çogu kişinin kasayı dert etmektense daha performanslı parçalar toplayacagını düşünüyorum olmadı kasayı lcd nin altına kor insan ne kaybettirirki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şoray uzun yolda 7 yıl
fiyatı fazla o fiyatlara ne sistemler toplanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın iyi iOS oyunları -15- 7 yıl Asus ile ultrabook tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını konuştuk 7 yıl Steve Jobs: Xerox'ta üç şey gördüm... 7 yıl HTC'nin 720p ekranlı yeni telefonu Rezound mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim