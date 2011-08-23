Lenovo'dan Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli tablet: LePad A1-07

Geride bıraktığımız temmuz ayında biri Windows 7 işletim sistemli, ikisi Android Honeycomb işletim sistemli olmak üzere üç yeni tabletini sergileyen Lenovo'nun, kısa bir süre önce Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayından geçen modeli LePad A1-07, Çin pazarına giriş yaptı.

Siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleriyle dikkatleri üzerinde toplayan LePad A1-07, 195 x 125 x 11.95 mm ebatlarında, 400 gram ağırlığında tasarlanmış. Texas Instruments imzalı, 1 GHz saat hızında çalışan OMAP 3622 işlemci ile 512 MB RAM'in güç verdiği tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.

7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen tablet, 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapıyor. 16 GB'ın yetersiz kaldığı durumlarda toplam kapasiteyi microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltebiliyoruz.



Günümüzde standart haline gelen GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını bünyesinde barındıran tablette çift kamera, microUSB portu, 3.5 mm jak girişi ve 3550 mAh batarya bulunuyor. Bu bilgilere ek olarak 2499 Yen (~390$) fiyat etiketine sahip Lenovo LePad A1-07'nin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



