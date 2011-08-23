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Lenovo'dan Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli tablet: LePad A1-07

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Lenovo'dan Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli tablet: LePad A1-07
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Geride bıraktığımız temmuz ayında biri Windows 7 işletim sistemli, ikisi Android Honeycomb işletim sistemli olmak üzere üç yeni tabletini sergileyen Lenovo'nun, kısa bir süre önce Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayından geçen modeli LePad A1-07, Çin pazarına giriş yaptı.
Siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleriyle dikkatleri üzerinde toplayan LePad A1-07, 195 x 125 x 11.95 mm ebatlarında, 400 gram ağırlığında tasarlanmış. Texas Instruments imzalı, 1 GHz saat hızında çalışan OMAP 3622 işlemci ile 512 MB RAM'in güç verdiği tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen tablet, 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapıyor. 16 GB'ın yetersiz kaldığı durumlarda toplam kapasiteyi microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltebiliyoruz.
Günümüzde standart haline gelen GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını bünyesinde barındıran tablette çift kamera, microUSB portu, 3.5 mm jak girişi ve 3550 mAh batarya bulunuyor. Bu bilgilere ek olarak 2499 Yen (~390$) fiyat etiketine sahip Lenovo LePad A1-07'nin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lenovo'dan Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli tablet: LePad A1-07
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umutarslan.com 8 yıl
tolgacem
Şu 7 inç tabletlerin kenarlarını öyle kalın yapıyorlar ki sanırsın 10 inç. Hiç mi tasarımcınız yok anlamıyorum ki.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ipaddaki boşluklar.
tablet kullanmış olsaydınız çerçeve boşluğunun ne kadar önemli olduğunu hissederdiniz.Elinizle tutmaya yer olmayınca ekrana dokunuyorsunuz bu istenmeyen bir şey.yoksa bırakırlar boşluk neden bırakmasınlar.
1000km hıza çıkan araba yapabilirler ama onu kullanamadıktan sonra anlamsız o yüzden 350-400kmh da bitirdiler o işi :D boşluğunda esprisi bu
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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaş yeni tablet çıkaracağına şu ideapad k1 i türkiye pazarına sok yoksa ben size bişey bişey bişey.
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John Voxville 8 yıl
BİM'de satılacak galiba.
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tolgacem 8 yıl
Şu 7 inç tabletlerin kenarlarını öyle kalın yapıyorlar ki sanırsın 10 inç. Hiç mi tasarımcınız yok anlamıyorum ki.
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oktayakgoz 8 yıl tolgacem
tolgacem
Şu 7 inç tabletlerin kenarlarını öyle kalın yapıyorlar ki sanırsın 10 inç. Hiç mi tasarımcınız yok anlamıyorum ki.

mutlaka ayni kasa 10 inclik cihazdada kullanilacak. onun icin kenarlari kapatiyorlar
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artcraft35 8 yıl
orta düzey için yeterli özellikleri
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CeFawkes 8 yıl
tablet mi ürettin lenovo aldın başına apple amca yakana yapışır tabletini tecavüz eder:D dava etmek için:D
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