Lenovo'dan ThinkCentre serisi yeni masaüstü bilgisayarlar

Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, kurumsal odaklı ve düşük maliyetli yeni masaüstü bilgisayarlarını duyurdu. ThinkCentre M70e ve A70 olarak isimlendirilen yeni sistemlerin her ikisi de standart sistemlere göre daha az yer kaplıyor, firmanın daha önceki modellerine kıyasla kontrollere daha hızlı erişim sağlayan, daha iyi soğutma yeteneği sunan güncellenmiş tasarım özellikleri sunuyorlar.

Intel platformunu kullanan yeni ThinkCentre modelleri, tercihe bağlı olarak Celeron, Pentium, Core 2 Duo veya Core 2 Quad (sadece M70e modeli) şlemcileriyle konfigüre edilebiliyorlar. 4GB'a kadar bellek desteği sunan masaüstü bilgisayarlarda ekran kartı olarak Intel'in çipsete entegre GMA X4500 çözümüne yer verilirken, isteğe bağlı seçenek olarak Nvidia'nın Quadro FX380 ekran kartı da sunuluyor.

A70 modeli 500GB, M70e modeli ise 1TB depolama alanı sunan yeni sistemler, DVD sürücü ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip.

Lenovo, yeni sistemlerinden ThinkCentre M70'i 559$, ThinkCentre A70 modelini ise 379$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuyor.