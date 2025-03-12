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    Lenovo yeni bütçe dostu tableti Tab K9’u resmen tanıttı

    Tablet pazarındaki payını korumak isteyen Lenovo, bunun için karşımıza yeni bir bütçe dostu model olan Tab K9 ile çıktı. Peki Lenovo Tab K9 hangi özelliklerle geliyor?

    Lenovo yeni bütçe dostu tableti Tab K9’u resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Lenovo, bütçe dostu yeni tableti Tab K9’u tanıttı. 8.7 inçlik LCD ekranı, 1340 x 800 piksel çözünürlüğü ve 480 nit parlaklık değeriyle gelen cihaz, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüzde 86’lık ekran-gövde oranı sunan tablet, taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

    Gücünü MediaTek Helio G85 işlemciden alan Tab K9, Android 14 tabanlı Lenovo ZUI 16 ile geliyor. Şirket, Android 15 güncellemesini ve 2027’ye kadar güvenlik desteğini garanti ediyor. 4 GB RAM kapasitesine sahip tablet, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde hafıza artırılabiliyor.

    Pil tarafında ise 5100 mAh batarya bulunuyor ve 15W hızlı şarj desteği sunuyor. Lenovo, tek şarjla 12.5 saat video izleme ve 16.5 saat web gezintisi yapılabileceğini belirtiyor. Bağlantı seçenekleri arasında WiFi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS ve Galileo desteği yer alıyor. LTE versiyonu ise geniş frekans desteğiyle mobil veri bağlantısını mümkün kılıyor.

    Ses deneyimini geliştirmek için Dolby Atmos destekli çift hoparlörle donatılan tablet, kamera tarafında ise mütevazı bir kurulum sunuyor. Ön tarafta 2 MP, arka tarafta ise 8 MP otomatik odaklı bir kamera bulunuyor. Güvenlik özellikleri arasında yüz tanıma mevcut, ancak parmak izi okuyucu yer almıyor.

    Yaklaşık 320 gram ağırlığındaki Lenovo Tab K9, Luna Gri ve Deniz Köpüğü Yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Kutudan 20W şarj adaptörü, USB Type-C kablosu ve SIM tepsisi iğnesi çıkıyor. Fiyatlandırma ve satış tarihi ise henüz netleşmiş değil. Ancak gerek tabletin özellikleri gerekse de Lenovo’dan gelen bilgiler bu cihazın bütçe dostu bir fiyatlandırmaya sahip olacağını gösteriyor.

    Öte yandan Lenovo, Amazon’da Idea Tab Pro modelini de duyurdu. Google Gemini AI özellikleriyle gelen cihaz, 12.7 inç 3K çözünürlüğe sahip 144Hz ekran ve MediaTek Dimensity 8300 işlemciyle donatılmış. 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama sunan bu model, yapay zeka destekli çeşitli işlevlerle kullanıcı deneyimini farklı bir noktaya taşımayı hedefliyor.

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