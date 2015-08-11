Lenovo'dan "Xeon" işlemcili ThinkPad dizüstü bilgisayarlar: P50 ve P70

Artık Intel'in uzun senelerdir sunucular ve yüksek performanslı iş istasyonları için özel olarak geliştirdiği Xeon işlemci ailesinin dizüstü bilgisayarlarda da kullanılacağını buradaki haberimizde müjdelemiştik. Bunun ilk örneklerinden birisini Lenovo gerçekleştirdi ve ThinkPad serisi iş istasyonları P50 ile P70'i kullanıcıların beğenisine sundu.

Her zaman yüksek performansa ihtiyaç duyan kişiler hedef alınarak hazırlanan modellerden ThinkPad P70 2000$, ThinkPad P50 ise 1600$'dan başlayan fiyat etiketleriyle 2015'in dördüncü çeyreğinde satışa çıkıyor. Ortak olarak Intel Xeon E3-1500M V5 serisi işlemcileriyle yüksek performans vaat eden ve bu yüksek performansı NVIDIA Quadro serisi grafik birimleriyle destekleyen dizüstü bilgisayarlar, 4K çözünürlüğündeki ekranlarıyla geniş bir çalışma alanı sunarken, isteğe bağlı olarak dokunmatik ekran birimleriyle (P70 özel) de elde edilebiliyor.

Güçlü altyapılarını çift fan tasarımlı FLEX Performance sistemiyle soğutan ThinkPad P50 ile P70, aynı zamanda renk kalibrasyonu için X-Rite Pantone'u beraberlerinde taşıyorlar. Modellerden üst seviyede yer alan ThinkPad P70, 64GB of DDR4 ECC bellek ile satın alınabiliyor ve dört adet depolama cihazıyla terabayt seviyesinde SSD depolama sunabiliyor. En son çıkan PCIe teknolojisiyle mevcut SATA teknolojisine göre 5 kat daha yüksek hız getiren model, 17-inç ekran boyutuyla geliyor ve iki adet Intel Thunderbolt 3 portuyla ultra hızlı veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Lenovo'nun en ince ve hafif mobil iş istasyonu olarak lanse edilen ThinkPad P50 ise, 15-6-inç boyutundaki ekranıyla daha taşınabilir bir seçenek ortaya koyuyor ve 4K yerine istenirse Full HD ekran çözünürlüğüyle de elde edilebiliyor . ThinkPad P50, P70'den farklı olarak bir adet Intel Thunderbolt 3 portu taşıyor.

http://news.lenovo.com/news+releases/lenovo-thinkpad-p50-p70.htm