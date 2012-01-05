Lenovo'dan harici ekran kartlı ThinkPad T430u Ultrabook













2011 yılının yükselen trendlerinden birisi olan Ultrabook pazarı üretici firmaların katkısıyla büyümeye devam ediyor. Donanım itibariyle genelde dahili Intel ekran kartlarından güç alan Ultrabook modelleri arasında ilk kez Lenovo'nun ürünü harici bir grafik birimi ile pazara sunulacak.





Çinli dev PC üreticisi Lenovo oldukça iddialı olduğu yeni modeli ThinkPad T430u için NVIDIA üretimi bir grafik birimi çözümü sunuyor. Grafik birimi isteğe göre dahili veya harici olarak modele dahil edilecek.





Model aslında Kasım ayında piyasaya çıkan IdeaPad U300 adlı firmanın önceki Ultrabook modelinin işletmelere hitap eden versiyonu olacak. 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran, 1TB HDD kapasitesi veya opsiyonel SSD çözümleri, isteğe bağlı Intel Sandy Bridge platformuna ait Core serisi işlemciler, 6 saate kadar kullanım ömrü sunan batarya ile ThinkPad T430u laptoplara yakın bir performans vaad ediyor.





Ultrabook T430u modeli 2012 üçüncü çeyrek itibariyle pazara sunulacak. Dahili grafik birimi sunan baz modeli ise 849$ fiyat etiketine sahip. Lenovo'nun bu hamlesi sonrası Ultrabook konseptinde yavaş yavaş harici grafik birimi çözümlerini de görmeye başlayabiliriz.