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Lenovo'dan harici ekran kartlı ThinkPad T430u Ultrabook

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan harici ekran kartlı ThinkPad T430u Ultrabook
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2011 yılının yükselen trendlerinden birisi olan Ultrabook pazarı üretici firmaların katkısıyla büyümeye devam ediyor. Donanım itibariyle genelde dahili Intel ekran kartlarından güç alan Ultrabook modelleri arasında ilk kez Lenovo'nun ürünü harici bir grafik birimi ile pazara sunulacak.

Çinli dev PC üreticisi Lenovo oldukça iddialı olduğu yeni modeli ThinkPad T430u için NVIDIA üretimi bir grafik birimi çözümü sunuyor. Grafik birimi isteğe göre dahili veya harici olarak modele dahil edilecek.

Model aslında Kasım ayında piyasaya çıkan IdeaPad U300 adlı firmanın önceki Ultrabook modelinin işletmelere hitap eden versiyonu olacak. 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran, 1TB HDD kapasitesi veya opsiyonel SSD çözümleri, isteğe bağlı Intel Sandy Bridge platformuna ait Core serisi işlemciler, 6 saate kadar kullanım ömrü sunan batarya ile ThinkPad T430u laptoplara yakın bir performans vaad ediyor.

Ultrabook T430u modeli 2012 üçüncü çeyrek itibariyle pazara sunulacak. Dahili grafik birimi sunan baz modeli ise 849$ fiyat etiketine sahip. Lenovo'nun bu hamlesi sonrası Ultrabook konseptinde yavaş yavaş harici grafik birimi çözümlerini de görmeye başlayabiliriz.

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E_Aydin35 7 yıl
oo Gerçekten harikbir bilgisayar hardici ekran kartını hala anlamış değilim ama gerçekten iyi işler başaracağı belli gelecek yıllarda :)
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Batuist 7 yıl
"Gelecekte lapyoplarin yerini alabilir " değil gelecekte laptopların yerini alacak. çok net gözüküyor gelecek buradan bakınca.. geçtiğimiz yılların teknolojilerine bakarsak tonlarca ağırlığındaki bilgisayarlardan günümüze gelence kadar PClerin sürekli daha kompakt bir yapıya büründüklerini gördüğümüzde bunların geleceğin laptopları olacağını görmek hiçte zor değil..
Özellikle bu formdaki bir cihaz için batarya süresi hiçte fena değil.. lenovo ürünleri son zamanlarda iyice hoşuma gitmeye başladı. tasarımları özellikleri ve fiyatları oldukça iddialı modeller üretiyorlar..
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teddybear01 7 yıl
Gelecekte lapyoplarin yerini alabilir
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