Lenovo'dan iPad boyutunda yeni tablet; IdeaTab S2019

Tablet bilgisayar pazarında bir süredir sessiz olan Lenovo, 10-inç boyutundaki IdeaPad ve ThinkPad serisi tablet modellerinden sonra, farklı kullanıcı ihtiyaçları ve alternatif fiyat segmentleri için hazırladığı yeni modeli IdeTab S2019'u kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 8.9-mm kalınlığında ultra-ince tasarımlı yekpare gövde tasarımını 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekranla buluşturan tablet bilgisayara hangi işlemcinin güç verdiği henüz netlik kazanmış olmasa da en güçlü ihtimal olarak Texas Instruments'ın OMAP4 platformu gösteriliyor.

Google'ın Android 4.0 ICS işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarda arka kamera bulunmazken, Gtalk, SkyPe ve Tango gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet için 1.3 Megapisel çözünürlüğünde ön kameraya yer verildiğini görüyoruz. Micro HDMI ve USB portları ile donatılan tablet bilgisayarda ayrıca daha fazla depolama kapasitesi için MicroSD kart slotu da bulunuyor. Ekran boyutu itibariyle iPad ile aynı sınıfta yer alan IdeaTab S2019'un tam şarj ile 10 saate kadar çalıştığı bildiriliyor. Daha yüksek çoklu ortam deneyimi için Quad SRS ses sistemi ile donatılan tabletin resmi çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz netlik kazanmış olmasa da gelen bilgilere göre yurt dışında 349 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.