Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan iPad boyutunda yeni tablet; IdeaTab S2019

7 yıl
2,8b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tablet bilgisayar pazarında bir süredir sessiz olan Lenovo, 10-inç boyutundaki IdeaPad ve ThinkPad serisi tablet modellerinden sonra, farklı kullanıcı ihtiyaçları ve alternatif fiyat segmentleri için hazırladığı yeni modeli IdeTab S2019'u kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 8.9-mm kalınlığında ultra-ince tasarımlı yekpare gövde tasarımını 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekranla buluşturan tablet bilgisayara hangi işlemcinin güç verdiği henüz netlik kazanmış olmasa da en güçlü ihtimal olarak Texas Instruments'ın OMAP4 platformu gösteriliyor.
Google'ın Android 4.0 ICS işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarda arka kamera bulunmazken, Gtalk, SkyPe ve Tango gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet için 1.3 Megapisel çözünürlüğünde ön kameraya yer verildiğini görüyoruz.  Micro HDMI ve USB portları ile donatılan tablet bilgisayarda ayrıca daha fazla depolama kapasitesi için MicroSD kart slotu da bulunuyor. Ekran boyutu itibariyle iPad ile aynı sınıfta yer alan IdeaTab S2019'un tam şarj ile 10 saate kadar çalıştığı bildiriliyor. Daha yüksek çoklu ortam deneyimi için Quad SRS ses sistemi ile donatılan tabletin resmi çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz netlik kazanmış olmasa da gelen bilgilere göre yurt dışında 349 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
catborise 7 yıl en beğenilen
ipad boyutunda bir tablet ne demek? ipad diye bir metrik belirlendi de bizmi kaçırdık?
ama işin içinde farklı bir şey var gibi...
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wrestler31 7 yıl
günlük haberleride ekrem çukurca hazırlıyor galiba
İPAD yazması normal her 2 kelimeden bir tanesi İPAD İPHONE İPOD alışkanlıklardan vazgeçemezsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lezginka 7 yıl
şirketteyim videoyu izleyemedim türkiyeye ne zaman gelir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
lenovo notebook satişlarında zaten piyasada ilk sıralarda umarım tablet alanında da kaliteli ve uygun fiyatlar sunar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Güzel,kullanışlı şık bir tablete benziyor ayrıca kullanım süresinde vaadedilen süre gerçekden iyi, işlemci ve saat hızları netleşirse fiyatın uygun olup olmadığı daha rahat anlaşılır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa1300 7 yıl
apple dava açmak için hazırlanmıştır nede olsa boyutları apple icat etti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 7 yıl
catborise
ipad boyutunda bir tablet ne demek? ipad diye bir metrik belirlendi de bizmi kaçırdık? ama işin içinde farklı bir şey var gibi...

Aynen. Başlığı okuyunca benimde aklıma ilk o geldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catborise 7 yıl en beğenilen
ipad boyutunda bir tablet ne demek? ipad diye bir metrik belirlendi de bizmi kaçırdık?
ama işin içinde farklı bir şey var gibi...
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@trix 7 yıl
"1024 x 600" piksel çözünürlüğü ile tıpkı bir iPad, daha ne istiyorsunuz ki?...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERCURY2000 7 yıl
Arka kamera bulunmaması kötü olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokooo 7 yıl
Şahsen iPadle alakası olduğunu düşünmüyorum Samsungun tabletleri daha çok benziyor iPade
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2829 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve
2 etiket daha Tablet PC lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech C920 WEB kamera video inceleme 7 yıl TG: Donanimhaber.com ve Sanal Pazar işbirliği CepBekçisi Hizmeti! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim