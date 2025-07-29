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    Lenovo’nun yeni oyun canavarı kısa süreliğine ortaya çıktı

    Lenovo’nun 2025 model Legion Y7000 Core Edition dizüstü bilgisayarı, henüz resmi olarak tanıtılmadan çevrim içi mağazada kısa süreliğine görüntülendi. İşte bu yeni oyun bilgisayarının özellikleri.

    Lenovo’nun yeni oyun canavarı kısa süreliğine ortaya çıktı

    Lenovo’nun yeni oyun dizüstü modeli Legion Y7000 Core Edition, henüz resmî olarak tanıtılmadan kısa süreliğine çevrim içi mağazada görüntülendi. 978 dolarlık fiyat etiketiyle listelenen cihaz, daha sonra sessizce platformdan kaldırıldı. Ancak bu sürpriz ortaya çıkış, yakın zamanda resmi bir duyurunun gelebileceğini düşündürüyor.

    Yeni model, Intel’in 16 çekirdekli Core i7-14650HX işlemcisinden güç alıyor. 5.2GHz’e kadar çıkabilen bu yonga, oyunların yanı sıra yüksek performans gerektiren diğer alanlarda da güçlü bir deneyim vadediyor. Grafik tarafında ise DLSS 4 destekli ve 8GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Lenovo, bu kartın 115W’a kadar çalışmasına izin veriyor.

    Donanım özellikleri arasında 5600MHz hızında 16GB DDR5 RAM ve 1TB PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Kullanıcılar için çift bellek ve çift SSD yuvası da düşünülmüş. Soğutma sistemi, üç fan ve dört ısı borusuyla desteklenen özel bir yapıya sahip. CPU ve GPU’yu tek bir bakır plaka ile kaplayan bu sistemin, önceki modele göre daha verimli çalıştığı belirtiliyor.

    Cihaz, 16 inç büyüklüğünde, 2560×1600 çözünürlüklü ve 180Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. HDR desteği ve %100 sRGB renk doğruluğu da sunan ekran, VRR teknolojisi sayesinde oyunlarda daha akıcı bir görüntüleme sağlıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında 100W hızlı şarj destekli USB-C, dört adet USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, kulaklık ve güç girişi yer alıyor. Üç kademeli aydınlatmalı klavyeyle gelen cihaz, 80Wh bataryasıyla uzun süreli kullanım hedefliyor. Henüz Lenovo'dan bir açıklama gelmedi ancak listeleme olayı, cihazın tanıtımının an meselesi olduğuna işaret ediyor.

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