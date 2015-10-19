Lenovo'dan iki yeni bilgisayar: Yoga 900 Convertible ve Yoga Home 900

Yoga Home 900

Lenovo, kısa süre önce bazı sızıntılarda karşımıza çıkan yeni bilgisayarları Yoga 900 Convertible ve Yoga Home 900'ü görücüye çıkarttı.

Firmanın Yoga ailesine dahil ettiği yeni ürünlerden Yoga 900 Convertible, 180 derece dönebilen özel menteşe yapısı sayesinde klavye bölümünden ayrılabiliyor ve böylece tablet formunda da kullanılabiliyor. Bünyesinde 13.3-inç boyutunda bir dokunmatik ekran yer alan cihaz, maksimum Intel'in 6. jenerasyon Core i7 işlemcisi ile elde edilebiliyor ve 16GB'a kadar RAM desteğiyle geliyor. Windows 10 üzerine kurulan hibrit ürün, JBL imzalı ses sistemiyle iddialı bir multimedya performansı vaadederken, SSD depolama birimiyle hızlı çalışıyor ve Lenovo'nun açıklamalarına göre yeni bataryasıyla 9 saat boyunca aralıksız video oynatabiliyor.

Yoga Home 900

Lenovo'nun Yoga Home 900 modeli ise 27-inç'lik devasa dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Intel'in 5. jenerasyon Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce 940A grafik birimiyle satın alınabilen ürün, yine Windows 10 temelinde hazırlanıyor ve firmanın Aura 3.0 dokunmatik arayüzünü kullanıyor. Aura arayüzü kullanıcıların tek bir ekran etrafında toplanıp çok kullanıcılı uygulamaların ve multimedyanın keyfinin çıkarmasına imkan tanıyor. Cihaz tam olarak portatif bir masaüstü sınıfı oluşturuyor.

Lenovo Yoga 900 Convertible bugünden itibaren 1,200$'dan başlayan fiyat etiketleriyle ve Yoga Home 900 ise ay sonunda 1,600$'dan başlayan fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alıyor.

Yoga 900 Convertible

http://venturebeat.com/2015/10/19/lenovo-introduces-two-new-products-the-yoga-900-convertible-and-yoga-500-home/