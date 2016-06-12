Lenovo’dan oyun kontrolcüsü akıllı ayakkabılar

Gerek yeni Moto Z amiral gemi akıllı telefon serisi olsun, gerekse de Phab2 Pro adlı 3D modelleme yapabilen akıllı telefonu olsun, Tech World 2016 etkinliğinde Lenovo pek çok alanda agresif politikalar uygulayacağının işaretlerini verdi. Bunlardan birisi de giyilebilir cihaz sektöründe olacak.

Firmanın etkinlikte görücüye çıkardığı konsept akıllı ayakkabı, sunduğu özellikler ile sınıfında bir adım daha ileriye gidiyor. Normalde Xiaomi gibi bazı firmaların fitness takibi yapabilen akıllı ayakkabıları mevcut ancak bunlarda biraz daha sınırlı işler yapıyor.

Lenovo’nun akıllı ayakkabısı ise standart fitness takibi yapmanın yanında kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Ayrıca kenar kısımlardaki LED şerit ile batarya durumu ve hedeflenen mesafe konusunda bilgilendirme yapabiliyor.

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Ayakkabının en ilginç tarafı ise oyun kontrolcüsü olarak kullanılabilmesi. Sonsuz koşu tarzındaki oyunlarda, kullanıcı ileri veya geri adım gibi hareketler yaparak ekrandaki karakteri kontrol edebilecek. Bu da, evde fitness yapmayı sevenler için iyi bir alternatif olacaktır.

Lenovo’nun yeni akıllı ayakkabısı, Intel’in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Curie yongasını kullanıyor. Bu işbirliği anısına, konseptin ilk prototipi Intel patronu Brian Krzanich’e hediye edildi. Akıllı ayakkabı şimdilik konsept durumunda ve yakın dönemde piyasada olması beklenmiyor.