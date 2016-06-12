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Lenovo’dan oyun kontrolcüsü akıllı ayakkabılar

Ayağımızdaki ayakkabılar da artık giderek akıllanıyor. Lenovo, fitness takibi yanında oyun kontrolü de sağlayabilen Intel destekli konsept bir akıllı ayakkabı geliştirdi.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek yeni Moto Z amiral gemi akıllı telefon serisi olsun, gerekse de Phab2 Pro adlı 3D modelleme yapabilen akıllı telefonu olsun, Tech World 2016 etkinliğinde Lenovo pek çok alanda agresif politikalar uygulayacağının işaretlerini verdi. Bunlardan birisi de giyilebilir cihaz sektöründe olacak.

Firmanın etkinlikte görücüye çıkardığı konsept akıllı ayakkabı, sunduğu özellikler ile sınıfında bir adım daha ileriye gidiyor. Normalde Xiaomi gibi bazı firmaların fitness takibi yapabilen akıllı ayakkabıları mevcut ancak bunlarda biraz daha sınırlı işler yapıyor.

Lenovo’nun akıllı ayakkabısı ise standart fitness takibi yapmanın yanında kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Ayrıca kenar kısımlardaki LED şerit ile batarya durumu ve hedeflenen mesafe konusunda bilgilendirme yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu"

Ayakkabının en ilginç tarafı ise oyun kontrolcüsü olarak kullanılabilmesi. Sonsuz koşu tarzındaki oyunlarda, kullanıcı ileri veya geri adım gibi hareketler yaparak ekrandaki karakteri kontrol edebilecek. Bu da, evde fitness yapmayı sevenler için iyi bir alternatif olacaktır.

Lenovo’nun yeni akıllı ayakkabısı, Intel’in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Curie yongasını kullanıyor. Bu işbirliği anısına, konseptin ilk prototipi Intel patronu Brian Krzanich’e hediye edildi. Akıllı ayakkabı şimdilik konsept durumunda ve yakın dönemde piyasada olması beklenmiyor. 

 

http://www.ubergizmo.com/2016/06/lenovo-smart-shoe-fitness-tracking/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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Mr xXx 2 yıl
Çocukken ışıklı ayakkabım vardı, buda gelişmiş ve pahalı versiyonu demek..
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pr0gedys 2 yıl
ko da pedal niyetine kullanılıyormu?
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tuncyal 2 yıl
Bu kadar ugrasmısken kendine kendine kosturan bi ayakkabı da yapsalar hic fena olmazdı. Malum bacaklar cok yoruluyor.

Not: Hayatında hic fitness yapmamıs adam.
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kaptanos 2 yıl
tobepeople
Ben imkan bulsam yapacaktım zaten çoook bile geç kaldı ben 5 yıldır yapmayı düşünüyordum kendim için gerçi ben g-sensör artı wireless gamepad tarzı düşünüyordum bu bildiğin çocuk oyuncağı olmuş ama neyse gelişir zamanla iş bulamıyoruz ki para kazanıp hobilerimiz ile uğraşalım...

iş buluncada hobine ayıracak paran kalmıyor zaten dert etme :(
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tobepeople 2 yıl
Ben imkan bulsam yapacaktım zaten çoook bile geç kaldı ben 5 yıldır yapmayı düşünüyordum kendim için gerçi ben g-sensör artı wireless gamepad tarzı düşünüyordum bu bildiğin çocuk oyuncağı olmuş ama neyse gelişir zamanla iş bulamıyoruz ki para kazanıp hobilerimiz ile uğraşalım...
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