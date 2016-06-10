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Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu

Lenovo’nun Google ile ortaklığı kapsamında geliştirdiği ve sektörde bir ilki temsil edecek olan Project Tango akıllı telefonu, Phab2 Pro adıyla resmiyet kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yaklaşık 2 yıl önce geliştirmeye başladığı 3D modelleme teknolojisi Project Tango, nihayet ticari hayata geçecek bir hale geldi. Proje ilk etapta bir tablet üzerinde tanıtılmasına rağmen, ortaya çıkan nihai ürün bir akıllı telefon oldu.

Project Tango

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan iç mekanların 3D modellemesini yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar yardımıyla, tüm odanın 3D modellemesini yapabilen teknoloji, alanın ölçülerini hesaplayabiliyor ve hareket algılayabiliyor. Fathom firmasının Myriad makine öğrenme dili işlemcisi ile desteklenen teknoloji, özellikle Google’ın sanal gerçeklik uygulamalarında önemli bir yer tutacak.

Lenovo ve Google ortaklığı ile geliştirilen Phab2 Pro adındaki akıllı telefon, Project Tango teknolojisini taşıyan ilk ticari cihaz olma özelliğine de sahip. Bu bakımdan da özel kameralar ile donatılmış. Cihazda toplam 4 kamera, balık gözü lens ve kızıl ötesi verici yer alıyor.

Lenovo Phab2 Pro

6.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Lenovo Phab2 Pro, Snapdragon 652 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen model, bu açıdan üst seviye bir performans sergiliyor. Modelleme işlemleri için Myriad 2 görüntü işlemcisine yer veriliyor.

Cihazın arka kısmında 16MP çözünürlüğünde RGB kamera yer alıyor. Kamera kızılötesi verici ve balık gözü lens ile desteklenmiş. Ayrıca bir derinlik algılama ve bir de hareket algılama için kamera yerleştirilmiş. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Batarya ise 4050mAh kapasitesinde.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor"

Aslında üst seviye için ideal bir akıllı telefon görüntüsünde olsa da, Lenovo Phab2 Pro modeli daha çok profesyonellere hitap ediyor. Bu bakımdan son kullanıcı tarafında ilgi görmeyebilir. Cihaz 500$ fiyat etiketi ile Eylül ayında satışa sunulacak. 

 
Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu
 

http://wccftech.com/lenovo-phab2-pro-official-worlds-project-tango-smartphone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uranuslu61 3 yıl
project horon versiyonu yokmu?
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TheLastNinja 3 yıl
Telefon çok şık geldi gözüme, buna benzer başka marka model var mı acaba ?
Piyasa da adam gibi fiyat performans şıklık anlamında telefon yok sanki
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Grand_Alexander 3 yıl
Gear VR benzeri bir cihaza takıldığında kameralarıyla etrafı çekerek VR deneyimini bu mekan içinde yaşatabilirse ne ala yoksa kullanım senaryosu kısıtlı bir kitleye hitap edecek bir cihaz olmuş gerçekten ;) Belki ülkemize gelir millette resim çekip resimdeki bardak çanağın boyutlarını karşılaştırı :D
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mrbaybora72 3 yıl
P.Tango ile ne yapılmak isteniyor. Hadi evin ,iş yerinin hatta gittiğin dış ve iç mekanları 3D modelledi sonra google sanal gözlükle ne fayda sağlayacak. Oyun mu! Yoksa augmented reality mi ama ne için? Bu büyük ticari anlaşmaların sonucunda varmak istedikleri yer nedir?
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lapatid 3 yıl mrbaybora72
mrbaybora72
P.Tango ile ne yapılmak isteniyor. Hadi evin ,iş yerinin hatta gittiğin dış ve iç mekanları 3D modelledi sonra google sanal gözlükle ne fayda sağlayacak. Oyun mu! Yoksa augmented reality mi ama ne için? Bu büyük ticari anlaşmaların sonucunda varmak istedikleri yer nedir?

geliştiriciler ve spesifik ilgi alanları için tasarlanmis bir cihaz
genis kullanim kitlelerine hitap etmiyor zaten
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