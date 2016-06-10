Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu

Google’ın yaklaşık 2 yıl önce geliştirmeye başladığı 3D modelleme teknolojisi Project Tango, nihayet ticari hayata geçecek bir hale geldi. Proje ilk etapta bir tablet üzerinde tanıtılmasına rağmen, ortaya çıkan nihai ürün bir akıllı telefon oldu.

Project Tango

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan iç mekanların 3D modellemesini yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar yardımıyla, tüm odanın 3D modellemesini yapabilen teknoloji, alanın ölçülerini hesaplayabiliyor ve hareket algılayabiliyor. Fathom firmasının Myriad makine öğrenme dili işlemcisi ile desteklenen teknoloji, özellikle Google’ın sanal gerçeklik uygulamalarında önemli bir yer tutacak.

Lenovo ve Google ortaklığı ile geliştirilen Phab2 Pro adındaki akıllı telefon, Project Tango teknolojisini taşıyan ilk ticari cihaz olma özelliğine de sahip. Bu bakımdan da özel kameralar ile donatılmış. Cihazda toplam 4 kamera, balık gözü lens ve kızıl ötesi verici yer alıyor.

Lenovo Phab2 Pro

6.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Lenovo Phab2 Pro, Snapdragon 652 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen model, bu açıdan üst seviye bir performans sergiliyor. Modelleme işlemleri için Myriad 2 görüntü işlemcisine yer veriliyor.

Cihazın arka kısmında 16MP çözünürlüğünde RGB kamera yer alıyor. Kamera kızılötesi verici ve balık gözü lens ile desteklenmiş. Ayrıca bir derinlik algılama ve bir de hareket algılama için kamera yerleştirilmiş. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Batarya ise 4050mAh kapasitesinde.

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Aslında üst seviye için ideal bir akıllı telefon görüntüsünde olsa da, Lenovo Phab2 Pro modeli daha çok profesyonellere hitap ediyor. Bu bakımdan son kullanıcı tarafında ilgi görmeyebilir. Cihaz 500$ fiyat etiketi ile Eylül ayında satışa sunulacak.