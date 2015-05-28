Lenovo'dan uygun fiyatlı yeni bir dizüstü daha

Tarihinde ilk kez global bir yenilikçi teknolojiler etkinliği düzenleyen Lenovo, etkinlikte çeşitli segmentlerde iddalı olmaya çalışacak yeni bilgisayar ve tablet modellerini duyurdu. Bunlardan birisi fiyatı ile Chromebook konseptini karşısına alıyor.





Lenovo Ideapad 100 adındaki model 14 inçlik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunarken Bay Trail tabanlı Pentium N3540 yongaseti kullanılıyor. 4 çekirdekli bu yongaseti 2.16GHz saat hızında çalışıyor ve 800MHz hızında Intel HD grafik birimi barındırıyor.





8GB'a kadar DDR3L RAM, 500GB'a kadar HDD, 128GB'a kadar SSD seçenekleri olan model USB 3.0, WiFi, Bluetooth 4.0 şeklinde bağlantı özellikleri ve 1 adet 1.5W hoparlör sunuyor. Model 4 saate kadar tek şarj ile kullanılabiliyor.





Mütevazi donanımı ile günlük işlemlerinizi halledebileceğiniz model Windows 8.1 işletim sistemi ile gelecek. Modelin başlangıç fiyatı 249$. Ayrıca 15 inçlik bir versiyon da bulunuyor.

http://microsoft-news.com/lenovo-announces-new-ideapad-100-laptop-to-take-on-google-chromebooks/