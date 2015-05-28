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Lenovo'dan uygun fiyatlı yeni bir dizüstü daha

3 yıl
2,5b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan uygun fiyatlı yeni bir dizüstü daha

Tarihinde ilk kez global bir yenilikçi teknolojiler etkinliği düzenleyen Lenovo, etkinlikte çeşitli segmentlerde iddalı olmaya çalışacak yeni bilgisayar ve tablet modellerini duyurdu. Bunlardan birisi fiyatı ile Chromebook konseptini karşısına alıyor. 

Lenovo Ideapad 100 adındaki model 14 inçlik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunarken Bay Trail tabanlı Pentium N3540 yongaseti kullanılıyor. 4 çekirdekli bu yongaseti 2.16GHz saat hızında çalışıyor ve 800MHz hızında Intel HD grafik birimi barındırıyor. 

8GB'a kadar DDR3L RAM, 500GB'a kadar HDD, 128GB'a kadar SSD seçenekleri olan model USB 3.0, WiFi, Bluetooth 4.0 şeklinde bağlantı özellikleri ve 1 adet 1.5W hoparlör sunuyor. Model 4 saate kadar tek şarj ile kullanılabiliyor. 

Mütevazi donanımı ile günlük işlemlerinizi halledebileceğiniz model Windows 8.1 işletim sistemi ile gelecek. Modelin başlangıç fiyatı 249$. Ayrıca 15 inçlik bir versiyon da bulunuyor.  

http://microsoft-news.com/lenovo-announces-new-ideapad-100-laptop-to-take-on-google-chromebooks/ Yorum Yaz
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Fordistic 3 yıl
Bunu alacağına $ 249.- dolara bi tablet al daha iyi.
Hiç olmazsa başın derde girmez.
Görüntü olarak bilgisayar ama konfigürasyonu tam içler acısı.
Çocuğun eline versen iki gün sonra mız mız eder, kasıyor diye.
lenovo'mu aman ha.
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MURATSPLAT 3 yıl
Blasterreal
TheYips
Blasterreal lenovo = çöp
Daha önce bir lenovo dizüstü kullandın da mı konuşuyosun kardeşim? Zira kullanmış olsan böyle bir yorum yapmazdın.
g710 ve g510 var ikisini bir arada almıştık, işletim sistemi olarak linux kullanıyorum malesef bluetooh ve bir takım donanımlar sıkıntı çıkarıyor. Sürücü tarafında lenovo malesef linux konusunda oldukça zayıf veya başarız. Nerede ise hiç destek yok.

Şuan Lenovo Thinkpad E540 kullanıyorum. Ubuntu 14.04 LTS sürümü kullanıyorum. Sürücü desteği olmayan tek parça parmak izi okuyucusu. Bu istisna dışında sürücü kurmadan tüm donamınları kullanabiliyorum.
Eğer linux kullnacaksanız Thinkpad serilerini tavsiye ederim.Genellikle thinkpad serilerinin linux çekirdeğine uyum sorununlarıyla ilgileniyorlar..
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Blasterreal 3 yıl
TheYips
Blasterreal lenovo = çöp
Daha önce bir lenovo dizüstü kullandın da mı konuşuyosun kardeşim? Zira kullanmış olsan böyle bir yorum yapmazdın.

g710 ve g510 var ikisini bir arada almıştık, işletim sistemi olarak linux kullanıyorum malesef bluetooh ve bir takım donanımlar sıkıntı çıkarıyor. Sürücü tarafında lenovo malesef linux konusunda oldukça zayıf veya başarız. Nerede ise hiç destek yok.
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psicik96 3 yıl
Blasterreal
lenovo = çöp

3 senedir lenovo y560p kullanıyorum . uygun fiyatlı üst düzey laptop satıyorlar . bence ön yargıda bulunuyorsun .
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DeepestSea 3 yıl
HDD hatası yüzünden bsod'e düşen lenovo için servisi aradığımızda ücretsiz bir şekilde evimize gelip 320Gb hdd'ini 500Gb ile gözümüzün önünde değiştirip 320Gb'da ki yedekler için external disk veren (bi süre sonra geri aldılar) bir firmadır lenovo türkiye.Belki malzeme kalitesi kötü ama verdiği servisi ben bugüne kadar hiçbir firmadan almadım.Ayrıca kar amacı gütmeden laptop satmak ayrı bir şey
TR'ye çıksın direk alırım
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Piêr Dé Sans 3 yıl DeepestSea
Malzeme kalitesi fazlasıyla iyidir. verdiğiniz paraya göre değişir.

İddia ediyorum lenovo x ve t serisi notebooklardaki malzeme kalitesini başka bir üründe bulamazsınız.
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DraGonS 3 yıl
Blasterreal
lenovo = çöp

He he, tamam. öyle.
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Blasterreal 3 yıl
lenovo = çöp
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TheYips 3 yıl Blasterreal
Blasterreal

lenovo = çöp

Daha önce bir lenovo dizüstü kullandın da mı konuşuyosun kardeşim?

Zira kullanmış olsan böyle bir yorum yapmazdın.
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CapoNx 3 yıl Blasterreal
Blasterreal
lenovo = çöp

+1 çok satılmasının bir nedeni de firmaların prim alması
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aeser 3 yıl Blasterreal
Çöp yazma nedeninizi yazabilir misiniz?

Şirketimizde 3 tane Lenovo var ayrıca arkadaşlarıma ekstra olarak aldık.
Şu ana kadar tek bir sorun ile karşılaştık, o da bilgisayarın üzerine su döküldüğü için notebook komple gitti.

edit 1: Linux kullandığınız için yazmışsınız. Diğer mesajınızı okudum.
Windows kullanıcıları memnun ama linux kullanıcıları yeni çıkan pclerde driver sorunu olduğu için menun değil kısaca.
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