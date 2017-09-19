Lenovo’nun 25. Yıl ThinkPad bilgisayarı göründü

Hayatına IBM çatısı altında başlayan ve sonrasında Lenovo markası altında devam eden dizüstü segmentinin efsane ismi ThinkPad, bu yıl 25 yaşını kutluyor. Lenovo yıl dönümüne özel bir versiyon hazırlığında.

Hiç eskimedi

Dizüstü bilgisayar segmentinde kurumlar tarafından en çok tercih edilen model haline gelen ThinkPad, segmente de yol gösterdi. Zaman zaman yenilikleri segmente kazandıran ThinkPad halen çok satılan bir marka. Bu bakımdan bir yıl dönümü kutlamasını hak ediyor.

Firma bunu daha önce açıklamıştı ancak bugüne kadar özel versiyonda neler olacağı bilinmiyordu. Firmanın satış ortaklarına yönelik olarak hazırladığı 25. Yıl kampanyasından sızdırılan afiş pek çok detayı açık etti.

ThinkPad Retro olarak adlandırılması beklenen özel versiyon konseptin ana çizgilerini korumaya devam ediyor. TouchPad yanında trackpoint izleyicisi de yer alıyor. Klavyede 7 sıralı tuş dizilimi bulunurken Enter tuşu mavi renkli.

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FOnksiyon tuşları da yine mavi renkli tanımlama dikkat çekerken, parmak izi okuyucu sağ kısımda ve ThinkPad logosu da renkli olarak bilek kısmında yer alıyor. Ekranın üst kısmında ise kamera lensleri ve mikrofon yuvaları görünüyor.

Lenovo’nun özel versiyonda geçmişten bugüne seride yer alan önemli özellikler yanında modern özelliklere de yer vereceği ifade ediliyor. Şimdilik özel ThinkPad için bir çıkış tarihi açıklanmadı.