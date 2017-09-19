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Lenovo’nun 25. Yıl ThinkPad bilgisayarı göründü

Dizüstü pazarında 25 yılı geride bırakan ThinkPad markası halen daha çok popüler. Markanın son sahibi olan Lenovo, 25. yıl anısına özel bir versiyon hazırlığı içerisinde.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun 25. Yıl ThinkPad bilgisayarı göründü

Hayatına IBM çatısı altında başlayan ve sonrasında Lenovo markası altında devam eden dizüstü segmentinin efsane ismi ThinkPad, bu yıl 25 yaşını kutluyor. Lenovo yıl dönümüne özel bir versiyon hazırlığında.

Hiç eskimedi

Dizüstü bilgisayar segmentinde kurumlar tarafından en çok tercih edilen model haline gelen ThinkPad, segmente de yol gösterdi. Zaman zaman yenilikleri segmente kazandıran ThinkPad halen çok satılan bir marka. Bu bakımdan bir yıl dönümü kutlamasını hak ediyor.

Firma bunu daha önce açıklamıştı ancak bugüne kadar özel versiyonda neler olacağı bilinmiyordu. Firmanın satış ortaklarına yönelik olarak hazırladığı 25. Yıl kampanyasından sızdırılan afiş pek çok detayı açık etti.

ThinkPad Retro olarak adlandırılması beklenen özel versiyon konseptin ana çizgilerini korumaya devam ediyor. TouchPad yanında trackpoint izleyicisi de yer alıyor. Klavyede 7 sıralı tuş dizilimi bulunurken Enter tuşu mavi renkli.

Ayrıca Bkz. "GoPro Hero6 sızdırıldı"

FOnksiyon tuşları da yine mavi renkli tanımlama dikkat çekerken, parmak izi okuyucu sağ kısımda ve ThinkPad logosu da renkli olarak bilek kısmında yer alıyor. Ekranın üst kısmında ise kamera lensleri ve mikrofon yuvaları görünüyor.

Lenovo’nun özel versiyonda geçmişten bugüne seride yer alan önemli özellikler yanında modern özelliklere de yer vereceği ifade ediliyor. Şimdilik özel ThinkPad için bir çıkış tarihi açıklanmadı. 

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/110195-lenovo-25th-anniversary-edition-thinkpad-pictured/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Fiyatı da retro olmaz inşallah :D
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Lenovo notebook konusunda cidden başarılı. yaptığı hatayı sonraki serisinde devam ettirmiyor.
Ama ne olursunuz şu x250 ye kadar vazgeçmediğiniz bataryayı geri getirin. kasayla bütünleşik batarya hiçbir halta yaramıyor.
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esmerbuyucu 1 yıl
Eğer ekran oranı 16:9 olursa kötü olur. Retro diye konumlandırılan model 4:3 olmasa bile 3:2 ekran oranı olmalıydı.
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