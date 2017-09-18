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GoPro Hero6 sızdırıldı

GoPro’nun yeni amiral gemisi olacak Hero6 için geri sayım başladı. Daha iyi özelliklerle donatılacak Hero6 aksiyon kamerasının Ekim ayı itibariyle tanıtılması bekleniyor.
1 yıl
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11
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon kameraları sektörünün lider ismi GoPro, Hero kameraların altıncı neslinde elini biraz çabuk tutuyor ve iki yıllık amiral gemi ürün tanıtım döngüsünü kırıyor. Bunun en büyük nedeni elbette kötü giden finansal tablolar.

Planlar değişti

Firmanın patronu Nicholas Woodman geçtiğimiz aylarda GoPro Hero6 aksiyon kamerasının bu yılın sonlarına doğru piyasada olacağını söylemişti. Bir süredir satışlarda düşüş yaşayan ve bunu kırmak isteyen firma bu yüzden Hero6 modelini bir yıl erkene çekti. Normalde Hero6 modelinin 2018 yılında tanıtılması bekleniyordu zira Hero5 modeli 2016 yılında Hero4 modeli de 2014 yılında piyasaya çıkmıştı.

Sızdırılan ilk görsel GoPro Hero6 Black modelinin kutusuna ait. 12MP çözünürlüğünde bir sensör barındıran kamera 4K video kaydını 60 kare/saniyede yapabiliyor. Hero5 modeline göre önemli bir geliştirme sayılabilir. Diğer taraftan Full HD çözünürlükte 240 kare/saniye ve 2K çözünürlükte 120 kare/saniye video kaydı olduğu da ifade ediliyor.

GoPro Hero6 modelinin en önemli özelliği GP1 işlemcisi. Firma bugüne kadar kullandığı Ambarella tasarımlı işlemcileri bırakıp kendi özelleştirilmiş işlemcisini geliştirmeye başladı. GP1 bu anlamda firmaya çok daha fazla esneklik sunacak.  
Ayrıca Bkz. "Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi"

GoPro Hero5 modelinin aksesuarları GoPro Hero6 modelinde de kullanılabilecek. Bu bakımdan yükseltme yapmak isteyenler için iyi bir avantaj sayılabilir. GoPro Hero6 modelinin 28 Eylül itibariyle tanıtılacağı açıklandı. Fiyatı ise 499$ olacak.

2015 yılına kadar aksiyon kamerası sektöründe hızlı bir yükselişin içerisine giren GoPro, bu tarihten sonra durgunluk yaşamaya başladı. Yenilik konusunda biraz yavaşlayan firma haliyle rakiplerine de alan bırakmış oldu. Xiaomi Yi gibi uygun fiyatlı alternatifler GoPro’nun satışlarından yemeye başladı.

GoPro Hero5 modeli ile birlikte yatırımcılarda da bir endişe yaşanmaya başlamıştı. Bu endişeler hisse senetlerini de olumsuz etkiledi. Bu bakımdan bu yıl yeni bir amiral gemisi şart oldu. GoPro Hero6 beklentileri sayesinde borsada firmanın hisseleri bir süredir yükseliş yaşıyor. 

 

https://www.digitaltrends.com/photography/gopro-confirms-hero6-coming-in-2017/ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Yine ois yok galiba bi aksiyon kamerasında nasıl ois olmaz ya şaka gibi birde o fiyata yani...





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erkan0075 1 yıl
Sony RX0 24mm odak uzaklığına sahip (35mm eşdeğeri) bir kamera. Sensörü, stacked memory sayesinde de 960fps kayıt yapabiliyor. Gördüğüm kadarıyla da stereo mikrofona sahip. Aksiyon kamera olmamakla birlikte 10m'ye kadar sızdırmaz ve daha derinler için de ek kılıfa sahip. Daha çok "aksiyon kamera olarak görülebilecek" bir kamera. Ama 24mm odak uzaklığı RX0'ı dar açılı bir kamera yapıyor, bu nedenle de aksiyon kameralarının bir adım gerisinde.
Artısı ise Zeiss optik ve sensör boyutu. Sensör boyutu 13.2mm*8.8mm. IMX117 ise diagonal 7.8mm.
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3arbar 1 yıl
sony nin yeni aksiyon kamerası rx0 1 numaraya aday.net
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Morphinz 1 yıl
2000 lira verip müthiş derecede berbat bir ses kalitesine sahip cihaz aldığım için pişmanım.
Ne kadar kaliteli harici mikrofon takarsanız takın yinede berbat arkadaşlar.
Eğer Sony bu tasarımı bırakıp hero gibi bir tasarım yapsaydı 1 saniye durmaz alırdım.
Eğer Hero6'da ses kalitesi aynı ise, batsın bu firma su veren itfaiyenin hortumunu..
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Mert L. 1 yıl Morphinz
Sony kare tasarım yaptı zaten. Geçenlerde haberi yayınlanmıştı hatta.
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volcano2K 1 yıl
rx0 ultra-compact kamera diye geçiyor. ama bunu birde aksiyon için olanını yapabilirler. Pil süreside video için baya kısıtlı. Aksiyon kamerası tanıtmadı sony daha bu sene için. Gopro halen ois koymayarak kendi bindiği dalı baltalıyor.
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Yine ois yok galiba bi aksiyon kamerasında nasıl ois olmaz ya şaka gibi birde o fiyata yani...





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MustafaC53 1 yıl
buda ıphone gibi oldu. sagını solunu degiştir, bi numara yükselt sür piyasaya.
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KalemKolik 1 yıl
4k 120fps olmalıydı.
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BekirARSLAN 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
4k 120fps olmalıydı.

Herşeye bi olumsuz yorum yapmaktan vazgeçin
Bence güzel cihaz 4K 60 fps ideal 499 dolar için fazlasını isteyen zaten daha üst cihazlar alır.
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