GoPro Hero6 sızdırıldı

Aksiyon kameraları sektörünün lider ismi GoPro, Hero kameraların altıncı neslinde elini biraz çabuk tutuyor ve iki yıllık amiral gemi ürün tanıtım döngüsünü kırıyor. Bunun en büyük nedeni elbette kötü giden finansal tablolar.

Planlar değişti

Firmanın patronu Nicholas Woodman geçtiğimiz aylarda GoPro Hero6 aksiyon kamerasının bu yılın sonlarına doğru piyasada olacağını söylemişti. Bir süredir satışlarda düşüş yaşayan ve bunu kırmak isteyen firma bu yüzden Hero6 modelini bir yıl erkene çekti. Normalde Hero6 modelinin 2018 yılında tanıtılması bekleniyordu zira Hero5 modeli 2016 yılında Hero4 modeli de 2014 yılında piyasaya çıkmıştı.

Sızdırılan ilk görsel GoPro Hero6 Black modelinin kutusuna ait. 12MP çözünürlüğünde bir sensör barındıran kamera 4K video kaydını 60 kare/saniyede yapabiliyor. Hero5 modeline göre önemli bir geliştirme sayılabilir. Diğer taraftan Full HD çözünürlükte 240 kare/saniye ve 2K çözünürlükte 120 kare/saniye video kaydı olduğu da ifade ediliyor.

GoPro Hero6 modelinin en önemli özelliği GP1 işlemcisi. Firma bugüne kadar kullandığı Ambarella tasarımlı işlemcileri bırakıp kendi özelleştirilmiş işlemcisini geliştirmeye başladı. GP1 bu anlamda firmaya çok daha fazla esneklik sunacak.

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GoPro Hero5 modelinin aksesuarları GoPro Hero6 modelinde de kullanılabilecek. Bu bakımdan yükseltme yapmak isteyenler için iyi bir avantaj sayılabilir. GoPro Hero6 modelinin 28 Eylül itibariyle tanıtılacağı açıklandı. Fiyatı ise 499$ olacak.

2015 yılına kadar aksiyon kamerası sektöründe hızlı bir yükselişin içerisine giren GoPro, bu tarihten sonra durgunluk yaşamaya başladı. Yenilik konusunda biraz yavaşlayan firma haliyle rakiplerine de alan bırakmış oldu. Xiaomi Yi gibi uygun fiyatlı alternatifler GoPro’nun satışlarından yemeye başladı.

GoPro Hero5 modeli ile birlikte yatırımcılarda da bir endişe yaşanmaya başlamıştı. Bu endişeler hisse senetlerini de olumsuz etkiledi. Bu bakımdan bu yıl yeni bir amiral gemisi şart oldu. GoPro Hero6 beklentileri sayesinde borsada firmanın hisseleri bir süredir yükseliş yaşıyor.