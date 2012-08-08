Lenovo'nun Android 4.0 ICS işletim sistemli tableti IdeaPad A1107 ortaya çıktı

Lenovo'nun Android mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan yeni tableti IdeaPad A1107 sessiz sedasız ortaya çıktı.

ARM Cortex-A8 tabanlı, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli TI OMAP 3622 platformuna, PowerVR SGX530 grafik birimine, 512 MB RAM'e ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine ev sahipliği yapan tablette, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş durumda. LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekranın, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunduğu bildiriliyor.



16 GB kapasiteli SSD'si ve microSD kart girişi bulunan tabletin ön yüzünde 0.3 MP, arka yüzünde ise 3.0 MP kamera konumlandırılmış. Tabletin fiyatı ise 199$ olarak belirlenmiş.

