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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun Android 4.0 ICS işletim sistemli tableti IdeaPad A1107 ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,2b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Lenovo'nun Android mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan yeni tableti IdeaPad A1107 sessiz sedasız ortaya çıktı.
ARM Cortex-A8 tabanlı, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli TI OMAP 3622 platformuna, PowerVR SGX530 grafik birimine, 512 MB RAM'e ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine ev sahipliği yapan tablette, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş durumda. LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekranın, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi sunduğu bildiriliyor.
16 GB kapasiteli SSD'si ve microSD kart girişi bulunan tabletin ön yüzünde 0.3 MP, arka yüzünde ise 3.0 MP kamera konumlandırılmış. Tabletin fiyatı ise 199$ olarak belirlenmiş.

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yc#1 7 yıl en beğenilen
Nexus'dan sonra yalan bunlar.
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nurettinaz 7 yıl
Ben lenovonun cikardigi her urune bir sempati ile yaklasiyorum. Hem 4 sene kullandigim bilgisayari yuzunden hem IBM firmasina olan sempatim ve sevgimden hem de cidden insani kriterler ile yonetilen bir sirket olusundan dolayi.(Apple gibi karaktersiz degil.) Bu nedenle her ne kadar urunleri son moda donanimlari bir arada bulunmayan urunler cikartsalarda senelerce kullanilabilecek urunler yapan bir firma.
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sertacarslan 7 yıl
Çinliler bu özellikte tableti 65 dolara satıyor yav.
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fakasupi 7 yıl
Bundan olsa olsa tabldot olur.
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yc#1 7 yıl en beğenilen
Nexus'dan sonra yalan bunlar.
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.mert 7 yıl
A1 in aynısı işte
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DH Misafiri  7 yıl
tablet deyince aklıma knorr tavuk bulyon geliyor

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