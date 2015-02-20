Lenovo'nun bilgisayarlara reklam yazılımı kurduğu ortaya çıktı

Yeni aldığımız bir çok dizüstü bilgisayarda markalara özel yazılımları görmeye alışığız, öyle ki kutudan çıkardığımız gibi ilk açılışı biz yapsak bile kurulum sırasında markalara ait gerekli gereksiz bir çok program bilgisayara yükleniyor. Bu programlar her ne kadar bizim isteğimiz dışında yüklü olarak gelse de bir çoğu bazı kullanıcıların işine yarayabilecek özelliklere sahip de olabilir, ancak Lenovo ise bu konuda ilginç bir skandalla karşı karşıya.

Lenovo forumundaki bir tartışmayla ortaya çıkan olay şirketin bilgisayarlara reklam yazılımını ön yüklü şekilde yerleştirdiğini gösteriyor. Superfish adındaki bu reklam yazılımı kullanıcıların Internet Explorer ve Chrome tarayıcılarında aradıkları terimleri analiz ederek bilgi topluyor. Daha sonra topladıkları bilgileri değerlendirerek kullanıcılara ekstra reklam göstermeye başlayan bu yazılımın yaptıkları malesef bununla da sınırlı değil.

Reklamların bir örneği (Solda)/ Banka'ya internet üzerinden erişimde kullanılan sertifika onayı(sağda)

bu bağlantıdaki dosyadaki adımları inceleyerek yazılımdan kurtulabilir. Yazılımın yüklü olarak geldiği cihazlar açıklanırken nasıl kaldırılacağı ile ilgili de bir PDF dosyası yayınlandı. Aşağıda yazan cihazlardan herhangi birine sahip olan veya fotoğraflarda görülen tarzda reklamlara maruz kalan kullanıcılardosyadaki adımları inceleyerek yazılımdan kurtulabilir.

Superfish ön yüklü olarak gelen bilgisayarlar Eylül ve Aralık 2014 tarihleri arasında üretilen :

G Serisi: G410, G510, G710, G40-70, G50-70, G40-30, G50-30, G40-45, G50-45 U Serisi: U330P, U430P, U330Touch, U430Touch, U530Touch Y Serisi: Y430P, Y40-70, Y50-70 Z Serisi: Z40-75, Z50-75, Z40-70, Z50-70 S Serisi: S310, S410, S40-70, S415, S415Touch, S20-30, S20-30Touch Flex Serisi: Flex2 14D, Flex2 15D, Flex2 14, Flex2 15, Flex2 14(BTM), Flex2 15(BTM), Flex 10 MIIX Serisi: MIIX2-8, MIIX2-10, MIIX2-11 YOGA Serisi: YOGA2Pro-13, YOGA2-13, YOGA2-11BTM, YOGA2-11HSW E Serisi: E10-30 modellerini kapsıyor.

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Bilgi toplama konusunda bazı izinlerin problem yaratılacağı düşünülmüş olacak ki yazılım bunun önlemini alacak bir sertifika kontrol programını bilgisayarınıza kuruyor. Bu şekilde sertifika kontrolünden de geçebilen yazılım bu noktadan itibaren tüm kişisel verilerinizi, tarayıcılardan yaptığınız yazışmaları, şifrelerinizi ve banka hesaplarınızı izleyebiliyor. Uzmanlar ise bu yazılım nedeniyle doğacak herhangi bir güvenlik açığının çok büyük bir kullanıcı kitlesini tehdit edebileceğini söylüyor.Lenovo da ortaya çıkan bu duruma sessiz kalmış değil, bir şirket yetkilisi yapılan açılamada Superfish yazılımına güvenlik açıkları kapatılana dek yer verilmeyeceğini açıkladı. Ancak yazılımın diğer bir çok şirketin yaptığı gibi sadece kullanıcılara uygun içerik sunmak için veri elde ettiği savunulurken kayıtların hangi kullanıcıya ait olduklarının belli olacak şekilde saklanmadığını söyledi. Ancak İlerleyen dönemlerde bu tarz yazılımlardan tamamen vazgeçileceğine dair bir açıklama yapılmadı.