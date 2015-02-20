Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun bilgisayarlara reklam yazılımı kurduğu ortaya çıktı

4 yıl
6,1b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo'nun bilgisayarlara reklam yazılımı kurduğu ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Yeni aldığımız bir çok dizüstü bilgisayarda markalara özel yazılımları görmeye alışığız, öyle ki kutudan çıkardığımız gibi ilk açılışı biz yapsak bile kurulum sırasında markalara ait gerekli gereksiz bir çok program bilgisayara yükleniyor. Bu programlar her ne kadar bizim isteğimiz dışında yüklü olarak gelse de bir çoğu bazı kullanıcıların işine yarayabilecek özelliklere sahip de olabilir, ancak Lenovo ise bu konuda ilginç bir skandalla karşı karşıya.

Lenovo forumundaki bir tartışmayla ortaya çıkan olay şirketin bilgisayarlara reklam yazılımını ön yüklü şekilde yerleştirdiğini gösteriyor. Superfish adındaki bu reklam yazılımı kullanıcıların Internet Explorer ve Chrome tarayıcılarında aradıkları terimleri analiz ederek bilgi topluyor. Daha sonra topladıkları bilgileri değerlendirerek kullanıcılara ekstra reklam göstermeye başlayan bu yazılımın yaptıkları malesef bununla da sınırlı değil.
Reklamların bir örneği (Solda)/ Banka'ya internet üzerinden erişimde kullanılan sertifika onayı(sağda)
Bilgi toplama konusunda bazı izinlerin problem yaratılacağı düşünülmüş olacak ki yazılım bunun önlemini alacak bir sertifika kontrol programını bilgisayarınıza kuruyor. Bu şekilde sertifika kontrolünden de geçebilen yazılım bu noktadan itibaren tüm kişisel verilerinizi, tarayıcılardan yaptığınız yazışmaları, şifrelerinizi ve banka hesaplarınızı izleyebiliyor. Uzmanlar ise bu yazılım nedeniyle doğacak herhangi bir güvenlik açığının çok büyük bir kullanıcı kitlesini tehdit edebileceğini söylüyor.

Lenovo da ortaya çıkan bu duruma sessiz kalmış değil, bir şirket yetkilisi yapılan açılamada Superfish yazılımına güvenlik açıkları kapatılana dek yer verilmeyeceğini açıkladı. Ancak yazılımın diğer bir çok şirketin yaptığı gibi sadece kullanıcılara uygun içerik sunmak için veri elde ettiği savunulurken kayıtların hangi kullanıcıya ait olduklarının belli olacak şekilde saklanmadığını söyledi. Ancak İlerleyen dönemlerde bu tarz yazılımlardan tamamen vazgeçileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Yazılımın yüklü olarak geldiği cihazlar açıklanırken nasıl kaldırılacağı ile ilgili de bir PDF dosyası yayınlandı. Aşağıda yazan cihazlardan herhangi birine sahip olan veya fotoğraflarda görülen tarzda reklamlara maruz kalan kullanıcılar bu bağlantıdaki dosyadaki adımları inceleyerek yazılımdan kurtulabilir.
Superfish ön yüklü olarak gelen bilgisayarlar Eylül ve Aralık 2014 tarihleri arasında üretilen :
G Serisi: G410, G510, G710, G40-70, G50-70, G40-30, G50-30, G40-45, G50-45
U Serisi: U330P, U430P, U330Touch, U430Touch, U530Touch
Y Serisi: Y430P, Y40-70, Y50-70
Z Serisi: Z40-75, Z50-75, Z40-70, Z50-70
S Serisi: S310, S410, S40-70, S415, S415Touch, S20-30, S20-30Touch
Flex Serisi: Flex2 14D, Flex2 15D, Flex2 14, Flex2 15, Flex2 14(BTM), Flex2 15(BTM), Flex 10
MIIX Serisi: MIIX2-8, MIIX2-10, MIIX2-11
YOGA Serisi: YOGA2Pro-13, YOGA2-13, YOGA2-11BTM, YOGA2-11HSW
E Serisi: E10-30 modellerini kapsıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
onder.t 4 yıl
iyi bari ThinkPad'lere kurmamayı akıl etmişler. adam olan tek modeli o sanırım IBM sağolsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
corethanrose 4 yıl
arkadaslar 2010 senesınde aldıgım lenovo y550 bilgisayarım da eset superfish engellendı dıye uyarı verıyor her web sayfasını actıgımda yenıledıgımde. lenovo support sayfasında denılen herseyı yaptım otomatık sılme programını kurdum işe yaramadı nod 32 taramada sılecek bırsey bulamıyor ve son surumü gunluk olarak surekli guncellenıyor antıvırusumun. denetım masasından ve sertıfıkalardan kaldırmak ıcın gırıyorum fakat oralarda superfısh e dair herhangı bır sey yok silecek. sadece nod 32 nın her sayfayı yenıledıgımde ya da gırdıgımde verdıgı superfısh..... seklınde gıden baglantının engellendıgı seklındekı uyarısı. ne yapayım ben sımdı kaldırıp atayım mı lenovo bılgısayarımı? bı caresını bılen var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 4 yıl
Kim bilir daha buna benzer yanında hiç bir zaman ortaya çıkmayacak ne yazılımlar vardır. Zamanında biri en güvenli bilgisayar internete bağlı olmayan bilgisayar demişti ki o bile güvenli değil NSA skandallarından sonra üretilme safhasında içine takılan bir parça ile bilgi toplamaya yetecek kadar internete bağlanıyor bile diyorlar. Bu zamana kadar neler duyduk açıkçası bu gibi teorileri basit bir komplo teorisinden daha dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çevremizde hiç bir özelimiz yok TeknoSeyir'den Levent abinin dediği gibi dışarı çıkarken ve dışarıdayken nasıl davranışlarımıza dikkat ediyorsak evde PC başında da öyle davranacağız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bazen13 4 yıl
Kok sertfikayi sildim, laptop kafaayi yedi. Format attim ve sadece uygulamayi sildim. Lenovo ile ilgili bu kok sertifikadan oturu brick olan laptop mailine, lenovo olabilir tarzi mesaj atmis..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali222 4 yıl
Daha neler duyacagız kimbilir. Konuyu açana teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 4 yıl
Niyeyse son kullanıcı ürünleri. Hiç kurumsal ürün yok aralarında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Laptop alırsam ilk iş Lenovo bakmak olacaktı, çünkü bir arkadaşta modelini hatırlamadığım bir Lenovo laptop görmüştüm ve beni kendine hayran bırakmıştı, çok sevmiştim.


Şimdi işe bu haber beni şüpheye düşürdü, gerçi nasıl kaldırIlacağını anlatmışlar ancak bunu yapan başka şeylerde yapar diye düşünüyorum ve artık Lenovoya temkinli yaklaşacağım,ayıp be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Lenovo işte.. kalitesiz kasalar ve benchmark testlerinden dip puanlar..
Bi bu eksikti..
Bunun üzerine akıllı adam alır mı lenovo???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seylem 4 yıl
Sedece reklam amacli olsa gene iyi,bildigin trojan bu.Turkiyede bisey olmazda bir abd de veya avrupada olsa yuklu tazminat alirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 4 yıl
3500e lenovo alanın da beyninden şüphe ederim,git asus al keyfina bak msi al bişey al ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 4 yıl
bu haberden sonra lenovo baya bir güven kaybedecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Montmartre 4 yıl
Sen de mi Lenovo?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Çin Lenovo kullanıcılarının bilgilerini toplamak amacıyla ortak iş yapıyor olabilir, çok riskli. Artık güvenim kalmadı. Benim için lenovo bitmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6051 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, reklam ve lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Clone Camera İnceleme 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda 4 yıl Mükemmel akıllı saat nasıl olmalı? özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim