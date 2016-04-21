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Lexmark satılıyor

Dünya çapında sayısız yazıcı ürününe imzasını atan Lexmark, son dönemde zor günler geçiriyor. Yönetim kurulu, çareyi firmayı bir yatırım ortaklığına satmakta buldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 12 ay)
5b
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazıcı pazarının önemli isimlerinden birisi olan ABD’li Lexmark, zorlaşan rekabet şartlarına daha fazla dayanamayınca ve kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Firma, bir yatırım konsorsiyumuna satılıyor.

Yazıcı, tarayıcı ve kopyalama ürünleri halen ev ve ofis hayatının vazgeçilmez elemanları arasında bulunuyor ancak tüketicilerin biraz daha dijital dökümanlara yönelmiş olması, yazıcı pazarını da sıkıntıya sokuyor. Lexmark da bir süredir yazıcı ürünlerine olan düşük talepten muzdaripti. Yönetim kurulu, zaman kaybetmeden varlıkları elden çıkarmayı tercih etti.

Firmayı satın alan yatırım konsorsiyumu; Çinli Apex Technology ve Legend Capital ile Asya’nın büyük yatırım firmalarından PAG Asia Capital’dan oluşuyor. Satın alma sürecinde Lexmark için 3.6 milyar dolar ödenecek.

Ayrıca Bkz. "IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı"

Lexmark geçen yıldan bu yana satış stratejilerini değerlendiriyordu. Bu süreçte, Canon ve Ricoh gibi firmalar da yönetim kurulunun kapısını çalmıştı. Firma, geçen yılın son çeyreğinde 968 milyon dolar gelir elde etti. Gelirin büyük kısmı görüntüleme ve yazdırma bölümünden geldi.

Lexmark’ın son hisse senet oranı 34.66$ seviyesindeydi. Satın alma sonrasında hisse başı 40.50$ dağıtılacak. Bu da, hissedarların yüzde 17 civarında artış sağladığı anlamına geliyor. Firmanın operasyon bölümleri ve tepe yöneticisi değişmeden faaliyet göstermeye devam edecek. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-19/lexmark-to-be-acquired-by-apex-pag-asia-in-3-6-billion-deal Yorum Yaz
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muratai 3 yıl en beğenilen
Çinliler önüne geleni alıyor. Moğollardan beterler.
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kadirirdem 3 yıl
ürünlerini bir ara kullandım o zamanlar memnundum yapacak bir şey yok rekabet edemez ise satılır...
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muratai 3 yıl en beğenilen
Çinliler önüne geleni alıyor. Moğollardan beterler.
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