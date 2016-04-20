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IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı

Teknoloji dünyasının köklü firmalarından IBM, yapay zeka konusunda çok ileri aşamalarda olmasına karşın, belirli sektörlerde verimlilik yakalayamayınca zarar ediyor.
3 yıl
3,2b
1
5
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olarak kabul edilen IBM, yeni bir gelir modeli oluşturabilmek amacıyla geçmiş dönemde bilgisayar bölümünü Lenovo’ya sattı ve bulut depolama gibi daha güncel alanlara yöneldi. Bununla birlikte, firma halen kayıplar yaşıyor.

Yılın ilk çeyreğindeki mali raporlara göre, firma 18.68 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık yüzde 4.6 düşüş yaşadı. Hizmetler bölümü yüzde 4.3, donanım bölümü yüzde 21.8 düşerek, tabloyu en kötü etkileyen unsurlar oldu. Bulut depolama, güvenlik hizmetleri, veri analizi ve mobil bilişim bölümlerinde ise yüzde 14 civarında artış yakalandı ancak bu, düşüşü durdurmaya yetmedi.

Ayrıca Bkz. "Intel’de işten çıkarma iddiaları"

Tablolar ile birlikte IBM hisseleri yüzde 5 düşüş kaydetti ve bu yıl yaşanan borsa kayıpları yüzde 11’e yaklaştı. Pek çok analiz uzmanı, IBM’in geleneksel pazarlardan uzak kalması gerektiğini ve ancak bu şekilde gelirlerde artış yaşanabileceğini ifade ediyor. CEO Ginni Rometty altında firma, düşük kar marjlı segmentlerden çekilerek önemli bir adım atmıştı ancak halen bunu tablolara yansıtamıyor. 

 

http://www.reuters.com/article/us-ibm-results-idUSKCN0XF2MS Yorum Yaz
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SONEKTRA 3 yıl en beğenilen selahattın ısık
slhttnsk
Bizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa...
(Tabi insaat disinda)

Daha azinada raziyim. Adam gibi biseylerin gelistigini goriyim yeter.
slhttnskBizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa...(Tabi insaat disinda)Daha azinada r...
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selahattın ısık 3 yıl
Bizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa...
(Tabi insaat disinda)
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Yıllık 80 milyar $ geliri olan şirket batmaz. Artı şuan geliri olması gereken bölümlerde % 14 artışı var, yani esas bölüm yoluna yükselerek devam ediyor. Bu da gösterir ki şirketin batma ihtimali yok. :)) Mehmet Can
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kandal_gr 3 yıl
slhttnsk
Bizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa... (Tabi insaat disinda)

Gerçekten zararın da böylesi makbul
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darkexecuter 3 yıl
slhttnsk
Bizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa... (Tabi insaat disinda)

Hemen kayyum atarla vallaha. Bide bir ton maaş bağlarlar kayyumlara ki şirket hepten zarar edip batsın...
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selahattın ısık 3 yıl
Bizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa...
(Tabi insaat disinda)
1 Yanıt Yanıtla +8
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SONEKTRA 3 yıl selahattın ısık
slhttnsk
Bizimde 18.68 milyar dolar gelir elde ederek zarar eden bir firmamiz olsa...
(Tabi insaat disinda)

Daha azinada raziyim. Adam gibi biseylerin gelistigini goriyim yeter.
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