IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olarak kabul edilen IBM, yeni bir gelir modeli oluşturabilmek amacıyla geçmiş dönemde bilgisayar bölümünü Lenovo’ya sattı ve bulut depolama gibi daha güncel alanlara yöneldi. Bununla birlikte, firma halen kayıplar yaşıyor.

Yılın ilk çeyreğindeki mali raporlara göre, firma 18.68 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık yüzde 4.6 düşüş yaşadı. Hizmetler bölümü yüzde 4.3, donanım bölümü yüzde 21.8 düşerek, tabloyu en kötü etkileyen unsurlar oldu. Bulut depolama, güvenlik hizmetleri, veri analizi ve mobil bilişim bölümlerinde ise yüzde 14 civarında artış yakalandı ancak bu, düşüşü durdurmaya yetmedi.

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Tablolar ile birlikte IBM hisseleri yüzde 5 düşüş kaydetti ve bu yıl yaşanan borsa kayıpları yüzde 11’e yaklaştı. Pek çok analiz uzmanı, IBM’in geleneksel pazarlardan uzak kalması gerektiğini ve ancak bu şekilde gelirlerde artış yaşanabileceğini ifade ediyor. CEO Ginni Rometty altında firma, düşük kar marjlı segmentlerden çekilerek önemli bir adım atmıştı ancak halen bunu tablolara yansıtamıyor.