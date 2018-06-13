Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar

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Polonyalı uzmanlar ülkedeki leylek sayısının her geçen yıl azalması sebebiyle oldukça üzgün ve bu sorunla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu doğrultuda hareket eden bir grup hayvanbilimci, leylekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için Kajtek adını verdikleri bir leyleğin üzerine GPS tabanlı verici yerleştirdi. Grubun tek amacı, ülkenin göz bebeği olan leyleklerin göç yollarını ve davranışlarını izleyebilmekti. Fakat işler hiç de umdukları gibi gitmedi.

Hayvanbilimciler tarafından üzerine verici yerleştirilen Kajtek, 17 Ağustos 2017’de tarihinde Polonya’nın başkenti Varşova’dan havalanarak sıcak ülkelere doğru göç etti. 52 gün içerisinde 6 bin 154 km yol kat eden Kajtek, sırasıyla Ukrayna, Romanya, Türkiye, Suriye, İsrail ve Mısır güzergahını takip ederek Sudan’daki Nasir Gölü yakınlarına ulaştı.

Kajtek, dönüş yolculuğunu tamamlayamadı

Bir süre burada zaman geçiren ve Afrika sıcaklarının tadını çıkaran Kajtek, Şubat 2018’de aynı rota üzerinden Polonya’ya dönüş yolculuğuna koyuldu. Buraya kadar her şey yolunda giderken, dönüş yolcuğunda işler sarpa sardı. 10 günlük yolculuğun ardından Nil nehrine ulaşan leyleğin bilinmeyen bir nedenden dolayı 26 Nisan’a kadar burada kaldığı görüldü. Hayvanbilimciler bu süre zarfında 25 km’lik bir alanda farklı yönlere doğru hareketlilik tespit etse de bu duruma bir türlü anlam veremedi.

2.300 euroluk fatura şoku

O günden sonra vericiden gelen sinyal de kesildi Kajtek’ten bir türlü haber alınamadı. Leyleğin başına bir şey gelmiş olmasından endişe duyan araştırmacılar, 7 Haziran’da ellerine ulaşan 2.300 euroluk fatura ile şoke oldu. Buna göre birileri Kajtek’i yakalayarak üzerinde takılı olan vericideki SIM kartı sökmüş ve kendi telefonuna takıp 20 saatlik konuşma yapmıştı.

Leylek sayısı her yıl azalıyor

Sonuç olarak Polonya’nın göz bebeği olan leyleklerden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hayvanbilimciler bir de bu faturayı ödemek zorunda kaldı. Afrikalı yetkililer ise bölgedeki halkın yoksul olması nedeniyle bu gibi durumların yaşanabileceğini belirtti. Son tahminlere göre Polonya’da 45 bin civarında leylek var ve bu sayı her geçen yıl azalmaya devam ediyor.

https://polandinenglish.info/37586408/stork-down-phone-bill-up-poacher-calls-mama