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Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar

Polonyalı araştırmacılar leyleklerin göç yollarını ve davranışlarını anlamak için üzerine verici taktığı leyleğin dönmesini beklerken 2.300 euroluk faturanın şokunu yaşadı. İşte Kadjek'in hikayesi:
11 ay
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Zamazingo
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar
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Polonyalı uzmanlar ülkedeki leylek sayısının her geçen yıl azalması sebebiyle oldukça üzgün ve bu sorunla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu doğrultuda hareket eden bir grup hayvanbilimci, leylekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için Kajtek adını verdikleri bir leyleğin üzerine GPS tabanlı verici yerleştirdi. Grubun tek amacı, ülkenin göz bebeği olan leyleklerin göç yollarını ve davranışlarını izleyebilmekti. Fakat işler hiç de umdukları gibi gitmedi.

Hayvanbilimciler tarafından üzerine verici yerleştirilen Kajtek, 17 Ağustos 2017’de tarihinde Polonya’nın başkenti Varşova’dan havalanarak sıcak ülkelere doğru göç etti. 52 gün içerisinde 6 bin 154 km yol kat eden Kajtek, sırasıyla Ukrayna, Romanya, Türkiye, Suriye, İsrail ve Mısır güzergahını takip ederek Sudan’daki Nasir Gölü yakınlarına ulaştı.

Kajtek, dönüş yolculuğunu tamamlayamadı 

Bir süre burada zaman geçiren ve Afrika sıcaklarının tadını çıkaran Kajtek, Şubat 2018’de aynı rota üzerinden Polonya’ya dönüş yolculuğuna koyuldu. Buraya kadar her şey yolunda giderken, dönüş yolcuğunda işler sarpa sardı. 10 günlük yolculuğun ardından Nil nehrine ulaşan leyleğin bilinmeyen bir nedenden dolayı 26 Nisan’a kadar burada kaldığı görüldü. Hayvanbilimciler bu süre zarfında 25 km’lik bir alanda farklı yönlere doğru hareketlilik tespit etse de bu duruma bir türlü anlam veremedi.

2.300 euroluk fatura şoku 

O günden sonra vericiden gelen sinyal de kesildi Kajtek’ten bir türlü haber alınamadı. Leyleğin başına bir şey gelmiş olmasından endişe duyan araştırmacılar, 7 Haziran’da ellerine ulaşan 2.300 euroluk fatura ile şoke oldu. Buna göre birileri Kajtek’i yakalayarak üzerinde takılı olan vericideki SIM kartı sökmüş ve kendi telefonuna takıp 20 saatlik konuşma yapmıştı.

Leylek sayısı her yıl azalıyor 

Sonuç olarak Polonya’nın göz bebeği olan leyleklerden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hayvanbilimciler bir de bu faturayı ödemek zorunda kaldı. Afrikalı yetkililer ise bölgedeki halkın yoksul olması nedeniyle bu gibi durumların yaşanabileceğini belirtti. Son tahminlere göre Polonya’da 45 bin civarında leylek var ve bu sayı her geçen yıl azalmaya devam ediyor.


https://polandinenglish.info/37586408/stork-down-phone-bill-up-poacher-calls-mama Yorum Yaz
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Kefelon 11 ay en beğenilen
DH ölücüleri görmesin.
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geleceginmühendisi 11 ay
Bir an Türkiye sandım
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MHEC 11 ay
Pislik herifler.
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DH Misafiri 11 ay
Leyleğin üzerindeki çipi nasıl fark etmişler aca çok enteresan.. Şansa da farkeden de hırsız çıkmış ya
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bkamber 11 ay
magnetometr barometre kullaniyor musunuz? arm islemci derken rpi mi yada single board? pythonla mı kodluyorsunuz? c++ mı? quaternion degerlerini hangi sensorler donanimlar sagliyor? guzel proje goruntu tanima islemede cok kullanilir hatta drone ile yapanlar var? ihalarda benzer sekilde. kolay gelsin
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ihsanttk 11 ay
Takdir etmemek ne mümkün...! :)
Bravo...böyle yaratıcı zihinler insanlığı ileri seviyelere taşiyacaktir..
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chesteren 11 ay
-Anne, bu sim kartı kim getirdi?
-Leylekler getirdi yavrum.
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Oskar58 11 ay
Haberi ilk gördüğümde kesin Türkiye'de olmuştur diye düşündüm. Şükür değilmiş...
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aycibin 11 ay
Icine data hatti takmamislar mi? Data hattinda aramalar kısıtlı olur.bunlar işi bilememiş.
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ardicli2000 11 ay
İnsanın niyeti kötü olmasın....
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***redbull*** 11 ay
Zaytung gibi haber. 1 e 5 abartı olabilir.
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Overkahan 11 ay
Kajtek,sırasıyla Ukrayna, Romanya, Türkiye, Suriye, İsrail ve Mısır güzergahını takip ederek Sudan’daki Nasir Gölü yakınlarına ulaştı.
Ölücülerimiz bu işe kafayı takarsa ortalık fena karışır.Açılacak konuları tahmin bile edemiyorum.Kuş Göçleri İzleme Topluluğu (ANA KONU)


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Virinom 11 ay
En azından hayvana bir zarar vermemişler. Bilezik için kadınların kollarının kesildiği ülkede leyleklere neler yaparlar tahmin bile edemiyorum. Haberi silin bence.
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