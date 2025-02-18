Mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başladı

İlk aşama: Hidden Marina
Projede, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve güvenlik sistemleriyle donatılmış 80.000’den fazla konut birimi, 9.000 otel odası, ticari ve perakende alanları, okullar, itfaiye ve polis istasyonları gibi modern bir şehrin tüm gereksinimleri bulunacak. İlk aşamanın tamamlanmasıyla birlikte burada 200.000 kişinin yaşaması bekleniyor.
Ancak bu devasa proje, birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. The Line, dünya çapında bulunan çelik rezervlerinin yüzde 20’sini tükettiği iddialarıyla gündemde. Ayrıca, inşaat sürecinde robotların da devreye alınacağı konuşuluyor.
The Line, Suudi Arabistan’ın dev şehirleşme projelerinden sadece biri. Ülke, aynı zamanda dünyanın en uzun binası olması beklenen JEC Tower ve küp şeklindeki dev yapı Mukaab gibi projeleri de 2030’lara kadar tamamlamayı hedefliyor. Lüks oteller, teknoloji odaklı akıllı şehirler ve turistik cazibe merkezleriyle Suudi Arabistan, küresel çapta bir dönüşüm sürecine girmiş durumda.
Neom'da The Line'ın yanı sıra kayak köyü, kayak pisti, sağlık merkezleri ve doğa koruma alanı bulunan bir dağ tesisi olan Trojena ve sekizgen yüzen liman kenti Oxagon gibi yerler de yer alıyor. Neom'un ilk durağı olan Sindalah isimli lüks tatil köyü ekim ayında açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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