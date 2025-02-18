Mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan’ın çölün ortasında 170 kilometre boyunca uzanacak devasa mega şehir projesi The Line’ın ilk aşamasında inşaat süreçleri başladı. Riyad’da düzenlenen PIF Private Sector Forum etkinliğinde, Neom yöneticisi Denis Hickey tarafından yapılan açıklamalar, projenin geleceğine dair yeni detayları ortaya koydu.

İlk aşama: Hidden Marina

Tam Boyutta Gör The Line’ın ilk bölümü olarak adlandırılan Hidden Marina, 2,5 kilometrelik uzunluğa ve 500 metre yüksekliğe ulaşacak. Üç modüler yapıdan oluşan ve dış cephesi ayna kaplı olacak bu bölüm, toplamda 21 milyon metrekarelik (yaklaşık 5.200 dönüm) bir alanı kaplayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’nın inşaat alanı sadece 350.000 metrekare (86 dönüm) büyüklüğünde.

Projede, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve güvenlik sistemleriyle donatılmış 80.000’den fazla konut birimi, 9.000 otel odası, ticari ve perakende alanları, okullar, itfaiye ve polis istasyonları gibi modern bir şehrin tüm gereksinimleri bulunacak. İlk aşamanın tamamlanmasıyla birlikte burada 200.000 kişinin yaşaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda The Line projesinde 140.000’den fazla işçi çalışıyor ve altyapıya yapılan toplam yatırım 140 milyar doları aşmış durumda. Hidden Marina bölümünün 2030 yılında tamamlanması planlanıyor. Hatta, 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, The Line’ın en üst katında bir stadyum inşa etmeyi hedefliyor.

Ancak bu devasa proje, birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. The Line, dünya çapında bulunan çelik rezervlerinin yüzde 20’sini tükettiği iddialarıyla gündemde. Ayrıca, inşaat sürecinde robotların da devreye alınacağı konuşuluyor.

1.5 trilyon dolarlık ütopya: NEOM projesi neleri amaçlıyor? 3 ay önce eklendi

The Line, Suudi Arabistan’ın dev şehirleşme projelerinden sadece biri. Ülke, aynı zamanda dünyanın en uzun binası olması beklenen JEC Tower ve küp şeklindeki dev yapı Mukaab gibi projeleri de 2030’lara kadar tamamlamayı hedefliyor. Lüks oteller, teknoloji odaklı akıllı şehirler ve turistik cazibe merkezleriyle Suudi Arabistan, küresel çapta bir dönüşüm sürecine girmiş durumda.

Neom'da The Line'ın yanı sıra kayak köyü, kayak pisti, sağlık merkezleri ve doğa koruma alanı bulunan bir dağ tesisi olan Trojena ve sekizgen yüzen liman kenti Oxagon gibi yerler de yer alıyor. Neom'un ilk durağı olan Sindalah isimli lüks tatil köyü ekim ayında açıldı.

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