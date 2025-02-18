Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başladı

    Suudi Arabistan'ın çizgi şeklindeki fütüristik mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başlıyor. The Line projesi tamamlandığında ise toplam 170 km uzunluğunda olacak.
    Mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan’ın çölün ortasında 170 kilometre boyunca uzanacak devasa mega şehir projesi The Line’ın ilk aşamasında inşaat süreçleri başladı. Riyad’da düzenlenen PIF Private Sector Forum etkinliğinde, Neom yöneticisi Denis Hickey tarafından yapılan açıklamalar, projenin geleceğine dair yeni detayları ortaya koydu.

    İlk aşama: Hidden Marina

    Mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başladı Tam Boyutta Gör
    The Line’ın ilk bölümü olarak adlandırılan Hidden Marina, 2,5 kilometrelik uzunluğa ve 500 metre yüksekliğe ulaşacak. Üç modüler yapıdan oluşan ve dış cephesi ayna kaplı olacak bu bölüm, toplamda 21 milyon metrekarelik (yaklaşık 5.200 dönüm) bir alanı kaplayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’nın inşaat alanı sadece 350.000 metrekare (86 dönüm) büyüklüğünde.

    Projede, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve güvenlik sistemleriyle donatılmış 80.000’den fazla konut birimi, 9.000 otel odası, ticari ve perakende alanları, okullar, itfaiye ve polis istasyonları gibi modern bir şehrin tüm gereksinimleri bulunacak. İlk aşamanın tamamlanmasıyla birlikte burada 200.000 kişinin yaşaması bekleniyor.

    Mega kent projesi The Line’ın ilk bölümü yükselmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Şu anda The Line projesinde 140.000’den fazla işçi çalışıyor ve altyapıya yapılan toplam yatırım 140 milyar doları aşmış durumda. Hidden Marina bölümünün 2030 yılında tamamlanması planlanıyor. Hatta, 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, The Line’ın en üst katında bir stadyum inşa etmeyi hedefliyor.

    Ancak bu devasa proje, birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. The Line, dünya çapında bulunan çelik rezervlerinin yüzde 20’sini tükettiği iddialarıyla gündemde. Ayrıca, inşaat sürecinde robotların da devreye alınacağı konuşuluyor.

    The Line, Suudi Arabistan’ın dev şehirleşme projelerinden sadece biri. Ülke, aynı zamanda dünyanın en uzun binası olması beklenen JEC Tower ve küp şeklindeki dev yapı Mukaab gibi projeleri de 2030’lara kadar tamamlamayı hedefliyor. Lüks oteller, teknoloji odaklı akıllı şehirler ve turistik cazibe merkezleriyle Suudi Arabistan, küresel çapta bir dönüşüm sürecine girmiş durumda.

    Neom'da The Line'ın yanı sıra kayak köyü, kayak pisti, sağlık merkezleri ve doğa koruma alanı bulunan bir dağ tesisi olan Trojena ve sekizgen yüzen liman kenti Oxagon gibi yerler de yer alıyor. Neom'un ilk durağı olan Sindalah isimli lüks tatil köyü ekim ayında açıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vakıfbank müşteri numarası öğrenme burger king çalışma şartları chery tiggo kullanıcı yorumları dubleks evde üst kat petekler ısınmıyor hava harp okulu nasıl kazanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Pova 5
    Tecno Pova 5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum