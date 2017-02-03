Libre Office’in 5.3 sürümü duyuruldu

The Document Foundation tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu popüler ofis yazılımı Libre Office’in yeni sürümü duyuruldu. Yeni sürüm, gerek işlevsellik gerekse de pratiklik açısından çalışmalarınıza hız katacak özelliklerle dolu. Yazılımda dolgulu şekillerle daha rahat çalışabilmeniz adına iletişim penceresi daha sade bir yapıya kavuşturulmuş. Diğer ofis yazılımlarıyla daha iyi uyumluluk sergilemek adına da desenler bölümünde yenilikler yapılmış.

PDF İmzalayabilme

Dikkat çekici bir detay olaraksa PDF dosyaları artık yalnızca ilk sayfası görünecek şekilde belgelerinize ekleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra artık Libre Office ile PDF dosyalarınızı imzalayabilir ve imzaları doğrulayabilirsiniz. Öte yandan yardım menüsünü daha faydalı hale getirilirken yardım penceresine kullanıcı klavuzlarının yanı sıra topluluk forumlarının bağlantıları da dahil olmak üzere yeni bölümler eklenmiş.

Writer

Libre Office paketinin içinde gelen uygulamalara detaylı bir şekilde bakacak olursak, Microsft’un çözümü olan Office’teki Word’ün karşılığı olarak karşımıza çıkan Writer’da da artık tablo stilleri destekleniyor ki bu sayede tablolarınızı düzenleyebilmeniz artık mümkün. Ayrıca kenar çubuğuna yerleştirilen sayfa penceresi sayesinde ayarlar menüsüne gitmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde sayfa ayarlarını yapılandırabiliyorsunuz. Bununla birlikte Calc ve Impress’te bulunan oklar Writer’a da getirilmiş. Son olarak makrolara da atanabilen, harflari tek tıkla büyük veya küçük hale getirebileceğiniz bir düğme araç çubuğuna eklenmiş.

Calc

Adından da anlaşılacağı üzere Microsoft Excel’in karşılığı olan Calc’da stiller menüsünde bizi yeni stiller beklerken hücreleri birleştirme özelliği kutucukları birleştirme işleminden sonra gizlenen kutucukların içeriklerini temizleme fonksiyonuyla zenginleştirilmiş. Yeni metin giriş bölümü sayesinde ise belgeye işlev eklemek kolaylaştırılmış.

Impress

Öte yandan Impress uygulaması açıldığında karşımıza çıkan hızlı başlangıç menüsü sayesinde daha pratik bir yapıya kavuşmuş. Bununla birlikte iki yeni şablonla şablonlar bölümü çeşitlendirilirken mevcut şablonlara da ufak dokunuşlar yapılmış. Ana slayt modunda da slaytın kenar çubuğundan slaytın özelliklerine erişilebilmesine imkan tanıyan bir düzenlemeye gidilmiş.

Muffin

alternatif olarak bir başka arayüz ile tek araç çubuğu ve tek kenar çubuğu bulunan şimdilik geliştirilme aşamasında bulunan bir not defteri bölmesi eklenmiş. Programın indirme adresine ise Son olarak bu sürümde ilk defa varsayılan arayüzeolarak bir başkaile tek araç çubuğu ve tek kenar çubuğu bulunan şimdilik geliştirilme aşamasında bulunan bir not defteri bölmesi eklenmiş. Programın indirme adresine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

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Dosya biçimi uyumluluğunda iyileşmeye gidildiğine değinmiştik, bununla birlikte metin yerleşiminde de platformlar arası uyumluluk için düzeltmelere gidilmiş. Son olarak bu sürümle birlikte tarayıcı üzerinden çalışabilen Libre Office Online sürümü de duyuruldu.