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Libre Office’in 5.3 sürümü duyuruldu

Açık kaynak kodlu ofis yazılımı Libre Office’in yeni sürümü lanse edildi. Yeni sürüm beraberinde heyecan verici bir çok yeniliği getirirken diğer ofis yazılımlarıyla da daha iyi uyumluluk vadediyor.
2 yıl
4,4b
1
13
Diğer Yazılım
Metehan Göktaş
Yazar
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The Document Foundation tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu popüler ofis yazılımı Libre Office’in yeni sürümü duyuruldu. Yeni sürüm, gerek işlevsellik gerekse de pratiklik açısından çalışmalarınıza hız katacak özelliklerle dolu. Yazılımda dolgulu şekillerle daha rahat çalışabilmeniz adına iletişim penceresi daha sade bir yapıya kavuşturulmuş. Diğer ofis yazılımlarıyla daha iyi uyumluluk sergilemek adına da desenler bölümünde yenilikler yapılmış.

PDF İmzalayabilme 

Dikkat çekici bir detay olaraksa PDF dosyaları artık yalnızca ilk sayfası görünecek şekilde belgelerinize ekleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra artık Libre Office ile PDF dosyalarınızı imzalayabilir ve imzaları doğrulayabilirsiniz. Öte yandan yardım menüsünü daha faydalı hale getirilirken yardım penceresine kullanıcı klavuzlarının yanı sıra topluluk forumlarının bağlantıları da dahil olmak üzere yeni bölümler eklenmiş.
Dosya biçimi uyumluluğunda iyileşmeye gidildiğine değinmiştik, bununla birlikte metin yerleşiminde de platformlar arası uyumluluk için düzeltmelere gidilmiş. Son olarak bu sürümle birlikte tarayıcı üzerinden çalışabilen Libre Office Online sürümü de duyuruldu.

Writer 

Libre Office paketinin içinde gelen uygulamalara detaylı bir şekilde bakacak olursak, Microsft’un çözümü olan Office’teki Word’ün karşılığı olarak karşımıza çıkan Writer’da da artık tablo stilleri destekleniyor ki bu sayede tablolarınızı düzenleyebilmeniz artık mümkün. Ayrıca kenar çubuğuna yerleştirilen sayfa penceresi sayesinde ayarlar menüsüne gitmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde sayfa ayarlarını yapılandırabiliyorsunuz. Bununla birlikte Calc ve Impress’te bulunan oklar Writer’a da getirilmiş. Son olarak makrolara da atanabilen, harflari tek tıkla büyük veya küçük hale getirebileceğiniz bir düğme araç çubuğuna eklenmiş.

Calc 

Adından da anlaşılacağı üzere Microsoft Excel’in karşılığı olan Calc’da stiller menüsünde bizi yeni stiller beklerken hücreleri birleştirme özelliği kutucukları birleştirme işleminden sonra gizlenen kutucukların içeriklerini temizleme fonksiyonuyla zenginleştirilmiş. Yeni metin giriş bölümü sayesinde ise belgeye işlev eklemek kolaylaştırılmış.

Impress 

Öte yandan Impress uygulaması açıldığında karşımıza çıkan hızlı başlangıç menüsü sayesinde daha pratik bir yapıya kavuşmuş. Bununla birlikte iki yeni şablonla şablonlar bölümü çeşitlendirilirken mevcut şablonlara da ufak dokunuşlar yapılmış. Ana slayt modunda da slaytın kenar çubuğundan slaytın özelliklerine erişilebilmesine imkan tanıyan bir düzenlemeye gidilmiş.

Muffin 

Son olarak bu sürümde ilk defa varsayılan arayüze alternatif olarak bir başka arayüz ile tek araç çubuğu ve tek kenar çubuğu bulunan şimdilik geliştirilme aşamasında bulunan bir not defteri bölmesi eklenmiş. Programın indirme adresine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Öğrenci dostu faydalı bir yazılım. Microsoft'un tekel olmasına engel.
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ihtiyarjedi 2 yıl myhotyro
myhotyro
snoppy

Özellikle her güncellendiğinde 200-250 MB'lık kurulum dosyasını tekrar indirmek çok zahmetli. Kendi içerisinde güncellenebilir bir yapıya ulaşması lazım.

Kesinlikle. Günümüzde en yaygın teknolojinin 56K modemler olduğunu düşününce katılmamak mümkün değil :))

Guncelleme yerine bastan indirmek sizce de mantikli mi?
myhotyrosnoppyÖzellikle her güncellendiğinde 200-250 MB'lık kurulum dosyasını tekrar indirmek çok zahmetli. Kendi...
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Enver Pasha 2 yıl
güzel ama office başka
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SEO-Uzmanı 2 yıl
linux u bile bu kadar sevmem, ama bunu severim !
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FTuberk 2 yıl
Office e en güzel alternatif WPS office neredeyse aynısı ve office formatlarına tam destek libre de kullandım ama açık kaynak nedense bi türlü tutmuyor. WPS i öneririm ilerde bide TR dil desteği gelse officeden vazgeçilir nerdeyse.
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snoppy 2 yıl
Özellikle her güncellendiğinde 200-250 MB'lık kurulum dosyasını tekrar indirmek çok zahmetli. Kendi içerisinde güncellenebilir bir yapıya ulaşması lazım.
1 Yanıt Yanıtla +3
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myhotyro 2 yıl snoppy
snoppy

Özellikle her güncellendiğinde 200-250 MB'lık kurulum dosyasını tekrar indirmek çok zahmetli. Kendi içerisinde güncellenebilir bir yapıya ulaşması lazım.

Kesinlikle. Günümüzde en yaygın teknolojinin 56K modemler olduğunu düşününce katılmamak mümkün değil :))
1 Yanıt Yanıtla
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Audi383848 2 yıl
Officeye kafa tutar fakat geliştirilmesi lazım.
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Öğrenci dostu faydalı bir yazılım. Microsoft'un tekel olmasına engel.
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Alpha Centauri 2 yıl
güzel haber
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Damenda 2 yıl
O arayüz ile kullanımı gerçekten zor.
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Schrödinger Kedisi 2 yıl
Eskiden beri kullanırım
Daha küçük boyutlu ve daha akıcı bir uygulama yeni guncellemeyle daha güzel olacağı kesin gibi
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