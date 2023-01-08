En popüler programlama dilleri belli oldu! Zirve yine değişmedi

C++ popülaritesi yıldan yıla yüzde 4,62 artarak tüm rakiplerini geride bıraktı ancak ona liderliği getirmedi. Zirvede yıllık bazda yüzde 2,78 artan Python yer almaya devam ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 3,82 büyüyen C bulunuyor.
Python zirveyi bırakmıyor
C++ listede üçüncü olsa da hızla yükselen popülerliği düşünüldüğünde orada çok uzun bir süre kalması beklenmiyor. Zira geçtiğimiz Kasım ayında Java’yı geçerek önemli bir başarıyı yakalamıştı. Öte yandan uzmanlara göre C++’ın popülerliği onun nesne yönelimli bir dil olmasına rağmen kusursuza yakın performans göstermesinden kaynaklanıyor. Yükselişin arkasındaki bir diğer neden ise C++11 ve C++20 standartları olarak gösteriliyor.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..