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    En popüler programlama dilleri belli oldu! Zirve yine değişmedi

    Programlama dillerinin popülerliğini araştıran Tiobe, 2022 yılında öne çıkan dilleri paylaştı. 2022 yılında popülerliği en çok artan C++ olsa da liderlik koltuğu yine değişmedi.
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    En popüler programlama dilleri belli oldu! Zirve yine değişmedi Tam Boyutta Gör
    TIOBE programlama topluluğu endeksi Google, MSN, Yahoo, Baidu, Wikipedia ve YouTube’ta yapılan aramaları inceleyerek en popüler programlama dillerini ortaya koyuyor. Tiobe Dil Popülerliği Endeksi’ne göre yılın popülerliği en çok artan dili C++ oldu.

    C++ popülaritesi yıldan yıla yüzde 4,62 artarak tüm rakiplerini geride bıraktı ancak ona liderliği getirmedi. Zirvede yıllık bazda yüzde 2,78 artan Python yer almaya devam ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 3,82 büyüyen C bulunuyor.

    Python zirveyi bırakmıyor

    C++ listede üçüncü olsa da hızla yükselen popülerliği düşünüldüğünde orada çok uzun bir süre kalması beklenmiyor. Zira geçtiğimiz Kasım ayında Java’yı geçerek önemli bir başarıyı yakalamıştı. Öte yandan uzmanlara göre C++’ın popülerliği onun nesne yönelimli bir dil olmasına rağmen kusursuza yakın performans göstermesinden kaynaklanıyor. Yükselişin arkasındaki bir diğer neden ise C++11 ve C++20 standartları olarak gösteriliyor.

    En popüler programlama dilleri belli oldu! Zirve yine değişmedi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca 2022'de Tiobe endeksi Rust, Lua, F#, Kotlin, Julia ve Dart'ta da artış gördü. Son dört yıllık döneme bakıldığında ise C, C# ve C++’ın yavaş ama emin yükselişi görülürken Python’un daha agresif bir popülerlik kazandığı görülüyor. Bununla birlikte Tiobe, yaptıkları endeksin “en iyi programlama dili” gibi bir amaca sahip olmadığının altını çiziyor. Bu listenin sadece becerilerinizin hala güncel olup olmadığını kontrol etmek veya yeni bir yazılım sistemi oluşturmaya başlarken hangi programlama dilinin benimsenmesi gerektiğine dair stratejik bir karar vermek için kullanılabileceği belirtiliyor. An itibariyle en popüler programlama dilleri ise şöyle:
    1. Python, 16.36%
    2. C, 16.26%
    3. C++, 12.91%
    4. Java, 12.21%
    5. C#, 5.73%
    6. Visual Basic, 4.64%
    7. JavaScript, 2.87%
    8. SQL, 2.5%
    9. Assembly language, 1.6%
    10. PHP, 1.39%
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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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